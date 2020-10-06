Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче 1/4 финала украинка проиграла Наде Подороске из Аргентины (№131 WTA, Q).



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6

Сложно сказать сколько весила корона, в которой Свитолина вышла на этот матч, но была она тяжеловата. Да еще и с первого розыгрыша стало понятно, что соперница не совсем простая, но очередь ошибок аргентинки в первом гейме, видимо, еще больше усилила уверенность украинки в том, что победа будет легкой. Хотя после брейка свою первую подачу Элина защитить не сумела, а на втором приеме не смогла реализовать три брейкпоинта. Это вселило невероятную уверенность в Подороску, она начала буквально летать по корту и показывать очень высокий уровень классического грунтового тенниса.



Свитолина, в свою очередь, оказалась к этому полностью неготовой. Долгое время она едва перебивала мячи на хавкорт, за что, естественно, ей сразу же прилетали сюрпризы. Обыграть в таком стиле даже не самую топовую грунтовичку шансов нет. Глубины ударам Свитолиной очень не хватало, подача совсем не дарила легких очков, да еще и с движением были явные проблемы. Давно не было столько срывов во время ударов в худших традициях Даяны. Результатом стало тотальное избиение в первом сете без каких-либо видимых шансов. Подороска активно выиграла 17 мячей, в это было бы невозможно поверить перед началом матча.





Во втором сете лучшая украинская теннисистка должна была продемонстрировать, является ли она настоящим топом и сможет ли вытащить матч из такой трудной ситуации. Изменения были сделаны: украинка заиграла глубже, из-за чего соперница перестала каждый второй-третий розыгрыш заканчивать своим виннерсом, и стала играть аккуратнее. Этого вполне хватило для того, чтобы вести борьбу на равных, но вот добавить какой-то изюминки, которая помогла бы выглядеть лучше, Элина не смогла.



Мы много говорили о подаче. Сегодня сильная и нацеленная подача очень легко могла перевернуть этот матч, но ее не было. Из-за этого Свитолину буквально избивали на своих геймах, потенциальное преимущество превратилось в недостаток. А что же Подороска? Она играла так, как ей позволяла Элина, также с трудом справлялась на своих геймах ,но все же сумела реализовать геймбол в девятом гейме. Это был решающий момент после которого стало ясно, что Свитолиной пора паковать чемоданы.



После таких поражения принято ругать спортсменов, но толку от этого немного. Элина этот матч проиграла сама и ей теперь с этим жить, а не нам. Пока сложно сказать, чем такое поражение может помочь в дальнейшей карьере Свитолиной, но кроме надежд в светлое будущее ничего не остается.



В полуфинале Подороска сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q).



Напомним, это был третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).