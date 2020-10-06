Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинка снова не сумела выйти в полуфинал грунтового мейджора

  • 06.10.2020 15:47
  • 4517 просмотров
  • 53 комментария
Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче 1/4 финала украинка проиграла Наде Подороске из Аргентины (№131 WTA, Q). 
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6

Сложно сказать сколько весила корона, в которой Свитолина вышла на этот матч, но была она тяжеловата. Да еще и с первого розыгрыша стало понятно, что соперница не совсем простая, но очередь ошибок аргентинки в первом гейме, видимо, еще больше усилила уверенность украинки в том, что победа будет легкой. Хотя после брейка свою первую подачу Элина защитить не сумела, а на втором приеме не смогла реализовать три брейкпоинта. Это вселило невероятную уверенность в Подороску, она начала буквально летать по корту и показывать очень высокий уровень классического грунтового тенниса.
 
Свитолина, в свою очередь, оказалась к этому полностью неготовой. Долгое время она едва перебивала мячи на хавкорт, за что, естественно, ей сразу же прилетали сюрпризы. Обыграть в таком стиле даже не самую топовую грунтовичку шансов нет. Глубины ударам Свитолиной очень не хватало, подача совсем не дарила легких очков, да еще и с движением были явные проблемы. Давно не было столько срывов во время ударов в худших традициях Даяны. Результатом стало тотальное избиение в первом сете без каких-либо видимых шансов. Подороска активно выиграла 17 мячей, в это было бы невозможно поверить перед началом матча.


 
Во втором сете лучшая украинская теннисистка должна была продемонстрировать, является ли она настоящим топом и сможет ли вытащить матч из такой трудной ситуации. Изменения были сделаны: украинка заиграла глубже, из-за чего соперница перестала каждый второй-третий розыгрыш заканчивать своим виннерсом, и стала играть аккуратнее. Этого вполне хватило для того, чтобы вести борьбу на равных, но вот добавить какой-то изюминки, которая помогла бы выглядеть лучше, Элина не смогла. 
 
Мы много говорили о подаче. Сегодня сильная и нацеленная подача очень легко могла перевернуть этот матч, но ее не было. Из-за этого Свитолину буквально избивали на своих геймах, потенциальное преимущество превратилось в недостаток. А что же Подороска? Она играла так, как ей позволяла Элина, также с трудом справлялась на своих геймах ,но все же сумела реализовать геймбол в девятом гейме. Это был решающий момент после которого стало ясно, что Свитолиной пора паковать чемоданы.
 
После таких поражения принято ругать спортсменов, но толку от этого немного. Элина этот матч проиграла сама и ей теперь с этим жить, а не нам. Пока сложно сказать, чем такое поражение может помочь в дальнейшей карьере Свитолиной, но кроме надежд в светлое будущее ничего не остается.
 
В полуфинале Подороска сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q). 
 
Напомним, это был третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м). 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрей Ермаков
      Андрей Ермаков, 06.10.2020 16:12
    0
    Как и некоторые в комментариях, посчитала, что 5 ракетка мира должна выигрывать у 131 по-любому, хоть хромой, хоть бухой - соответствующий и настрой.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 06.10.2020 16:12
    0
    Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:07
    Доречі, перша суперниця, яка не розпулювала м'ячі куди завгодно. Попередні 4, в основному, займалися саме цим. Переважно не через вдалу протидію Еліни, а просто гра не йшла. Тільки з Гарсією був більш-менш нормальний теніс, хоча й та більше боролася з вітром, ніж з Еліною. Але там хоч невимушених було небагато.
    Вчергове постає тренерське питання. Беттлс для Еліни більше хороший товариш, ніж тренер. Зазвичай у її грі не видно тактики на гру, вивчення та використання слабких сторін суперниць. Тобто, тренерська рука не проглядається.
    Думаю, поздно менять игру в 26 лет. Уже сформировалась. В некоторых играх у Элины прослеживалась хорошая атакующая игра. В любом случае, следующий год покажет. Если не закроют теннис. Корона может все поменять.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 16:12
    0
    с мало известными соперницами тяжело играть о тебе знают всё ты о сопернице не чего на Аргентинку нечего не давит проиграет-выиграет ей всё равно на Украинку не выиграешь сразу маты пере маты ты плохая и т.д
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.10.2020 16:10
    +1
    Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:07
    Доречі, перша суперниця, яка не розпулювала м'ячі куди завгодно. Попередні 4, в основному, займалися саме цим. Переважно не через вдалу протидію Еліни, а просто гра не йшла. Тільки з Гарсією був більш-менш нормальний теніс, хоча й та більше боролася з вітром, ніж з Еліною. Але там хоч невимушених було небагато.
    Вчергове постає тренерське питання. Беттлс для Еліни більше хороший товариш, ніж тренер. Зазвичай у її грі не видно тактики на гру, вивчення та використання слабких сторін суперниць. Тобто, тренерська рука не проглядається.
    Отож, Станіславе. Про Бетлза - 100%. Взагалі незрозуміло, чим там вся команда займається. Знаєте, що хочу ще написати? Хтось має подарувати "топ-гравцю" книгу Брєда Гілберта і змусити вивчити її на зубок.
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    VoOne1983
      VoOne1983, 06.10.2020 16:09
    0
    Жесть, кваліфаєрша в напівфіналі. Якшо італійка сьогодні переможе, то матимемо гарантовану кваліфаєршу в фіналі. Цікаво, чи взагалі коли небудь щось подібне траплялось в історії ТВШ?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:07
    0
    Доречі, перша суперниця, яка не розпулювала м'ячі куди завгодно. Попередні 4, в основному, займалися саме цим. Переважно не через вдалу протидію Еліни, а просто гра не йшла. Тільки з Гарсією був більш-менш нормальний теніс, хоча й та більше боролася з вітром, ніж з Еліною. Але там хоч невимушених було небагато.
    Вчергове постає тренерське питання. Беттлс для Еліни більше хороший товариш, ніж тренер. Зазвичай у її грі не видно тактики на гру, вивчення та використання слабких сторін суперниць. Тобто, тренерська рука не проглядається.
    Ссылка
    Марина Кырбыик
      Марина Кырбыик, 06.10.2020 16:06
    0
    Да уж, четвертьфинал это потолок Свитолиной, выше головы прыгнуть не смогла. Единственный достойный матч был в четвертом круге с Гарсия, все остальные на грани, а сколько ниточке не виться все равно лопнет. Жаль конечно, но если практически все играть сопернице на ракетку и ждать ее ошибок, турнир не выиграешь. Будучи пятой ракеткой мира нужно это знать как дважды два,
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 06.10.2020 16:06
    0
    Нет денег на нормального психолога в команду???
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 06.10.2020 16:06
    +1
    І да Бетлза давно нах пора і брати нормального тренера який поставить гру біля сітки так як вона наскільки бездарно, звідти і невпевненість в своїх силах.. А результат кращий Світоліна незаслуговує
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 06.10.2020 16:05
    -2
    Чтобы 131 номер и в полуфинал БШ не помню такого. Может Надя нажралась чего? Надо проверить. А так было видно, что Свитолина чисто психологически проиграла эту встречу, была зажатой весь матч. В противоположность Подростка играла на кураже. Но вообще интересно их там проверяют на допинг?
    Ссылка
    aka_MIK
    online
      aka_MIK, 06.10.2020 16:05
    0
    Эхх, 3.4 на аргентинку коэфф был, хотел же поставить..
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 06.10.2020 16:04
    0
    Хто більше старався - той і переміг.
    Мої вітання Наді, вона заслужила, надіюсь візьме шлем.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.10.2020 16:03
    +3
    схоже на те, Еліна дуже недооцінила суперницю, а тому належним чином не налаштувалася на неї. дуже шкода, бо цього разу можна було б спробувати взяти титул
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 06.10.2020 16:03
    0
    Доля справедлива. Вона наче натякає Еліні що я не можу далі тягнути тебе на найвищу сходинку лише старання і за пасивну гру, найвищої сходинки достойний гравець, який сам старається і атакує, якою поправу є австралійка Ешлі Барті. Надя сьогодні виграла заслужено, все справедливо.
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    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 06.10.2020 16:02
    0
    captain2009, 06.10.2020 15:56
    Та перестаньте. Матч дивились. Так, Подорошка зіграла дуже добре, а головне грамотно! Але ж на тому боці був гравець першої десятки, з величезним досвідом! Який до речі себе топом називає. Який мав би вже навчитися за стільки років тримати голову холодною і приймати виважені рішення, а не грати одне й те саме кожен раз. Вибачте, але Світоліна нагадує Електроника з рядянського фільму, який намагався шайбу закинути по найкоротшій траєкторії.
    Так, ледь не забув. Я б не сказав, що Світоліній властива істеричність. Але заспокоїтись та не так бурхливо реагувати на кожну свою помилку, а просто приймати, що не все виходить, було б набагато корисніше. Чим більше нервувалась, тим більше було рішуче безглуздих помилок.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:00
    +9
    Взагалі всі більш-менш передтурнірні фаворити у жіночій сітці закінчилися. Зрозуміло, що у такому вітряному дощовому посткарантинному турнірі величезна кількість сенсацій і повинна була статися, але все одно, дуже шкода. Не можна виходити на чвертьфінал Шолома з такою самовпевненістю. Проти кого завгодно не можна. А коли виявилося, що суперниця добре вміє грати у теніс, взагалі все перестало виходити. Повний відхід у захист навіть при перевазі у розіграшах, і навіть по вітру, коли просто легенько м'яч покласти треба, вітер сам додасть йому необхідної для вінерса швидкості. Черговий раз, коли Еліна розвалюється на Шоломі, отримавши прекрасну сітку до кінця турніру. А їй уже 26, молодь підпирає з великою силою, далі буде ще важче.
    А Подоросці мої вітання. Не знітилася перед першим топом на турнірі, більш-менш пристосувалася до вітру. Не ідеальний матч, але проти розбалансованої Еліни і такого цілком достатньо.
    Ссылка
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 06.10.2020 16:00
    -9
    Подстилка шоколадная должна мне 800 рэ...минусовщики,а ну скинулись за эту прошмандовку
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 06.10.2020 16:00
    -2
    ВОСЕМЬ!!!! своих подач слить - это один мат в комментах. О чем можно вообще говорить.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.10.2020 15:59
    +2
    olya403, 06.10.2020 15:51
    я, чесно кажучи, ледь стримуюсь, щоб не написати дуже поганого. Вийшла на матч, думаючи, що їй віддадуть його. Це замість готуватися до суперниці. Винесли, як не знати кого...ОДНУ, ОДНУ свою подачу за матч взяла. Кого їй ще треба по сітці? Позор..
    Недарма в мене хвилювання було, а тут всі дружно шапками аргентинку позакидали..отак, мабуть, і Еліна, до матчу поставилась. А коли дійшло, що пахне смаженим, то пізно стало
    їй по сітці треба топових і незручних суперниць. Хіба ви того не помічаєте? Один єдиний матч високого рівня провела проти кого? Проти незручної і донедавна топової Гарсії. Чому двіччі поспіль вдало виступає на Підсумковому? Бо там топи. Недонастрій і невміння вивчити гру маловідомих суперниць головна проблема Еліни. Вона могла і від мексиканки вилетіти, але та в 3 сеті перестала грати
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 06.10.2020 15:59
    0
    Ну колись мав аукнутись той неприємний факт, що Еліна на цьому (та й перед тим у Римі, Стразбурзі також) відкрила неймовірний аукціон щедрості. Реалізація брейкпоінтів дуже низька. Якщо в попередні матчі суперниці відплачували тим же за таку люб'язність, то Подороска як напосіла на неї з першого гейму так і не втрачала концентрації до самого кінця. В першому сеті 2 по суті, подарованих гейми. В другому, підспудно думав, що якщо восьмий на своїй подачі не втримає, то пора збирати манатки. Якщо вистоїть, то в три сети аргентинка нічого не зможе їй запропонувати. Гра надто б деградувала. В принципі, заслужена перемога і поразка. Минулого разу дарма хвалив Беттлза за роботу над давньою супернцею. Чому ж не можна так підходити до кожного матчу, ти паче чвертьфіналу мейджора? Про настрій на матч навіть не питаю.
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    Макс Максов
      Макс Максов, 06.10.2020 15:51
    +16
    Мда, такой шанс пройти в финал и возможно наконец то взять шлем... И тут такое, так играть на своей подаче 5 ракетка мира не должна!
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    сергей богданов
      сергей богданов, 06.10.2020 15:49
    +13
    Если быть честным, Элина показывала очень слабую игру на этом турнире, все закономерно закончилось!
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    UZminaj
      UZminaj, 06.10.2020 15:48
    +13
    позор
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    alex55
      alex55, 06.10.2020 15:52
    +10
    А была такая возможность выиграть турнир БШ. Такого шанса уже наверное не будет.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 06.10.2020 15:51
    +10
    я, чесно кажучи, ледь стримуюсь, щоб не написати дуже поганого. Вийшла на матч, думаючи, що їй віддадуть його. Це замість готуватися до суперниці. Винесли, як не знати кого...ОДНУ, ОДНУ свою подачу за матч взяла. Кого їй ще треба по сітці? Позор..
    Недарма в мене хвилювання було, а тут всі дружно шапками аргентинку позакидали..отак, мабуть, і Еліна, до матчу поставилась. А коли дійшло, що пахне смаженим, то пізно стало
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.10.2020 16:00
    +9
    Взагалі всі більш-менш передтурнірні фаворити у жіночій сітці закінчилися. Зрозуміло, що у такому вітряному дощовому посткарантинному турнірі величезна кількість сенсацій і повинна була статися, але все одно, дуже шкода. Не можна виходити на чвертьфінал Шолома з такою самовпевненістю. Проти кого завгодно не можна. А коли виявилося, що суперниця добре вміє грати у теніс, взагалі все перестало виходити. Повний відхід у захист навіть при перевазі у розіграшах, і навіть по вітру, коли просто легенько м'яч покласти треба, вітер сам додасть йому необхідної для вінерса швидкості. Черговий раз, коли Еліна розвалюється на Шоломі, отримавши прекрасну сітку до кінця турніру. А їй уже 26, молодь підпирає з великою силою, далі буде ще важче.
    А Подоросці мої вітання. Не знітилася перед першим топом на турнірі, більш-менш пристосувалася до вітру. Не ідеальний матч, але проти розбалансованої Еліни і такого цілком достатньо.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.10.2020 15:50
    +9
    Это ужас и позор,теннис жуткого качества продемонстрировала Свитолина,после этого матча становится ясно,почему Свитолина не может выиграть турнир большого шлема или стать первой ракеткой мира
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 06.10.2020 15:49
    +9
    По делу Свитолина сегодня без шансов
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.10.2020 15:56
    +8
    Vitaliy Korets, 06.10.2020 15:51
    Ви матч дивились? Чувирли. Подороска сьогодні просто топ-рівень показала. І близько не було таких суперниць. В цьому і весь жіночий тенніс. В чоловіків ніколи в житті якийсь Валерій Подорожній з 335-м пом посівом далі 2-го 3-го кола не пройде.
    Та перестаньте. Матч дивились. Так, Подорошка зіграла дуже добре, а головне грамотно! Але ж на тому боці був гравець першої десятки, з величезним досвідом! Який до речі себе топом називає. Який мав би вже навчитися за стільки років тримати голову холодною і приймати виважені рішення, а не грати одне й те саме кожен раз. Вибачте, але Світоліна нагадує Електроника з рядянського фільму, який намагався шайбу закинути по найкоротшій траєкторії.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 06.10.2020 15:54
    +8
    Cвитолина слишком много ставит на отсутствие у себя невынужденных и слишком мало на активную игру. Активно выигранные мячи 8-30 это ни в какие ворота не лезет! И главное что она может активно играть, во 2-м сете у нее прошло несколько просто шикарных ударов! Но почему так редко?Нет, с такой игрой Шлемы не выиграть...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 06.10.2020 15:51
    +8
    Задрал этот позор на таких стадиях. 5я против 131й. Е6аный стыд
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 06.10.2020 15:52
    +7
    Если таким соперницам проигрывать, то некогда ей не видеть победы на турнире большого шлема. Всю игру она надеялась, что соперницы начнет ошибаться, так и не дождалась. Такая легкая сетка и все равно она обделалась, что ей еще надо для победы на большом турнире.
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 06.10.2020 15:51
    +7
    Эля в своём стиле награла. Нет слов
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 06.10.2020 15:54
    +6
    Vitaliy Korets, 06.10.2020 15:51
    Ви матч дивились? Чувирли. Подороска сьогодні просто топ-рівень показала. І близько не було таких суперниць. В цьому і весь жіночий тенніс. В чоловіків ніколи в житті якийсь Валерій Подорожній з 335-м пом посівом далі 2-го 3-го кола не пройде.
    Какой мля топ уровень? Ты видел что Элина показала? На ее фоне тут был бы у многих топ уровень, как сарасуа была богиней тенниса во втором сете
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 06.10.2020 15:55
    +5
    Как такое ... держится в топ-5 столько времени??? Эта уткуданивозьмись взявшаяся аргентинка смотрелась как гроссмейстер против первоклашки на ее фоне
    Ссылка
    dnipro1989
    online
      dnipro1989, 06.10.2020 15:53
    +4
    Рад поражению тащилы
    8-30 по виннерсам, ахаха
    Эта лузерша никогда не возьмет шлем
    Ссылка
    maxno
      maxno, 06.10.2020 15:52
    +4
    типичная грунтовичка тренируется в Испании а Элине Активней играть надо было
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.10.2020 16:03
    +3
    схоже на те, Еліна дуже недооцінила суперницю, а тому належним чином не налаштувалася на неї. дуже шкода, бо цього разу можна було б спробувати взяти титул
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.10.2020 15:59
    +2
    olya403, 06.10.2020 15:51
    я, чесно кажучи, ледь стримуюсь, щоб не написати дуже поганого. Вийшла на матч, думаючи, що їй віддадуть його. Це замість готуватися до суперниці. Винесли, як не знати кого...ОДНУ, ОДНУ свою подачу за матч взяла. Кого їй ще треба по сітці? Позор..
    Недарма в мене хвилювання було, а тут всі дружно шапками аргентинку позакидали..отак, мабуть, і Еліна, до матчу поставилась. А коли дійшло, що пахне смаженим, то пізно стало
    їй по сітці треба топових і незручних суперниць. Хіба ви того не помічаєте? Один єдиний матч високого рівня провела проти кого? Проти незручної і донедавна топової Гарсії. Чому двіччі поспіль вдало виступає на Підсумковому? Бо там топи. Недонастрій і невміння вивчити гру маловідомих суперниць головна проблема Еліни. Вона могла і від мексиканки вилетіти, але та в 3 сеті перестала грати
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 06.10.2020 15:54
    +2
    Якась дибілка, кумарить вже своєю грою
    Ссылка
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