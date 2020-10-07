Тим ХЕНМАН: «Свитолиной будет сложно пережить это поражение»

Экс-четвертая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенман в эфире канала Eurosport заявил, что Элине Свитолиной будет непросто забыть поражение от Нади Подороски в 1/4 финала Ролан Гаррос.



«Думаю, Элине будет сложно пережить это. Она имеет гораздо более высокий рейтинг, и это была прекрасная возможность. Я думаю, что во время разбора матча она также должна отдать должное своей сопернице - Подороска выглядела очень хорошо на грунте, она не боялась забегать под бэкхенд и играть форхендом. Когда Свитолина в ближайшие несколько дней будет думать об этом матче, то будет очень разочарована тем, что не она воспользоваться сложившейся возможностью.



Не думаю, что Элина Свитолина слишком прямолинейная, но это привычная тема для разговоров. У нее были возможности на турнирах Большого шлема, но ей действительно нужно попытаться добиться прорыва. Вы посмотрите, что случилось с Домиником Тимом, он был в схожей ситуации и ждал до Открытого чемпионата США - вы ждете чего-то подобного с Элиной Свитолиной. Но когда она проигрывает на последних этапах ТБШ, проблема только усугубляется», – сказал Хенман.

Напомним, это был третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).