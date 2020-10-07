Тим ХЕНМАН: «Свитолиной будет сложно пережить это поражение»

Известный в прошлом теннисист считает, что Элина будет разочарована упущенной возможностью

  • 07.10.2020 00:10
  • 731 просмотр
  • 2 комментария
Тим ХЕНМАН: «Свитолиной будет сложно пережить это поражение»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Экс-четвертая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенман в эфире канала Eurosport заявил, что Элине Свитолиной будет непросто забыть поражение от Нади Подороски в 1/4 финала Ролан Гаррос.
 
«Думаю, Элине будет сложно пережить это. Она имеет гораздо более высокий рейтинг, и это была прекрасная возможность. Я думаю, что во время разбора матча она также должна отдать должное своей сопернице - Подороска выглядела очень хорошо на грунте, она не боялась забегать под бэкхенд и играть форхендом. Когда Свитолина в ближайшие несколько дней будет думать об этом матче, то будет очень разочарована тем, что не она воспользоваться сложившейся возможностью.
 
Не думаю, что Элина Свитолина слишком прямолинейная, но это привычная тема для разговоров. У нее были возможности на турнирах Большого шлема, но ей действительно нужно попытаться добиться прорыва. Вы посмотрите, что случилось с Домиником Тимом, он был в схожей ситуации и ждал до Открытого чемпионата США - вы ждете чего-то подобного с Элиной Свитолиной. Но когда она проигрывает на последних этапах ТБШ, проблема только усугубляется», – сказал Хенман.

Напомним, это был третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м). 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 07.10.2020 01:14
    0
    Чукча не читатель, чукча писатель ? Что за бред про зал теннисной славы за один мейджор ? Кафельников , к примеру, с четырьмя шлемами , олимпийским золотом и кубком Дэвиса ждал включения в него 16 лет после завершения карьеры
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    Ekvato
      Ekvato, 07.10.2020 00:37
    +1
    Світоліна-наше все! У нас є Костюк, яка мене порадувала в США, Даяна, яка добре грала минулого року, але Еліна-наша єдина справжня надія на українське ім'я у залі тенісної слави на Великих шоломах. Вона залишається у топ 10 останні 3 роки, вона уже дуже багато разів грала у чвертьфіналах і двічі у півфіналах шоломів. По всім сумарним показникам, по стабільності і просто по-людськи вона заслужила хоча би на 1 шолом. Бо Возняцкі з шоломом, Остапенко, Барті, Кенін, Стівенс мають перемоги на мейджорах, але вони точно не сильніші за Еліну, якщо брати на довгій дистанції. На жаль, щоб виграти мейджор мало бути стабільною по сезону. Можна програти 15 матчів з 20 до мейджора, але виграти 7 з 7 тут і ти уже у залі слави(як, наприклад, Остапенко або Стівенс). Мені шкода Еліну. Вона велика трудівниця і велика молодчинка, що не маючи фізичних параметрів, як сучасні подаванші, не маючи вродженого таланту, як та ж Осака або Квітова, вона досягла всього наполегливістю. Але цього на шоломі замало. Треба мати удачу і щоб суперник не провів ідеальну гру, як наприклад, Халеп у півфіналі Уімблдона, і щоб супернику не везло з сітками і лініями, як наприклад, Серені на US open. Але, головна проблема Еліни, що у моменти, коли, здається і Боженько дає шанс на загальний успіх у неї включається тумблер. Так сталося і з Халеп 3 роки тому на Ролан Гаросі за гейм до перемоги у 2 сетах, і з Мертенс в Австралії 2018, і, нажаль, сьогодні. Це не була ідеальна непереможна гра Подороски. Це була добротна гра, але не фантастична. От другий сет Вондроусової проти Елі - це була фантастика, гра Халеп у півфіналі та фіналі Уімблдона 2019 року - це була фантастика, гра Елі на підсумковому 2018 - це була фантастика. А сьогодні, як 3 роки тому на Ролан Гаросі проти Халеп Еліна програла собі через відсутність стійкої психології переможця мейджора. Що з цим робити - не знаю. Чи треба психолога? Напевно, так. Чи треба нового тренера? Напевно, так. Бо з Беттлсом комфортно, але для виграша мейджора цього замало. А от чи треба це Еліні? Не знаю. Я б на її місці вже давно зламався, розуміючи, що за рівнем гри при певному збігу обставин мінімум 1 шолом вона заслужила, бо хто їх тільки за останні роки не брав, а за рівнем гри більш-менш стабільна хіба одна Осака. Я би взагалі плюнув на ці всі проміжні турніри, яких вона уже 15 виграла і цілеспрямовано готувався до виграша хоча б 1 шолому, щоб віддати всі сили, так як це було на підсумковому у 2018 р. і, можливо, піти з теніса, досягши Олімпа. Доводити ще щось на проміжних етапах не потрібно.Потрібна перемога на Мейджорі. Бо інакше про неї забудуть через пару років. Ця плеяда молодих тенісисток приходить таке враження, щоб засвітитися, як метеор на одному з 4 турнірів Великого Шолому і безслідно зникнути зате маючи титул. І вони за ці 7 матчів показують позамежний теніс, зливаючися у першому-другому колі через рік. Зате потім всі кричать Андреєску, Остапенко, Кенін - чемпіонки. А Еліна, маючи стабільно хороший рівень часто провалює його в одному з цих 7 матчів і ніякне отримає заслуженого.
    Шансів залишилося мало, можливо 1-2 роки, далі молоде покоління і фізіологічний спад. Тримаймо за Елю кулаки. Аби тільки їй самій ше хотілося отримати від гри максимальний результат і може наступного разу вдасться. До речі, Ліверпуль 30 років не міг виграти Чемпіонат Англії, при цьому двічі чи тричі за цей період вигравши Лігу Чемпіонів. Торога може бути тернистою, але головне мати сили дойти до мети
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 07.10.2020 00:37
    +1
    Світоліна-наше все! У нас є Костюк, яка мене порадувала в США, Даяна, яка добре грала минулого року, але Еліна-наша єдина справжня надія на українське ім'я у залі тенісної слави на Великих шоломах. Вона залишається у топ 10 останні 3 роки, вона уже дуже багато разів грала у чвертьфіналах і двічі у півфіналах шоломів. По всім сумарним показникам, по стабільності і просто по-людськи вона заслужила хоча би на 1 шолом. Бо Возняцкі з шоломом, Остапенко, Барті, Кенін, Стівенс мають перемоги на мейджорах, але вони точно не сильніші за Еліну, якщо брати на довгій дистанції. На жаль, щоб виграти мейджор мало бути стабільною по сезону. Можна програти 15 матчів з 20 до мейджора, але виграти 7 з 7 тут і ти уже у залі слави(як, наприклад, Остапенко або Стівенс). Мені шкода Еліну. Вона велика трудівниця і велика молодчинка, що не маючи фізичних параметрів, як сучасні подаванші, не маючи вродженого таланту, як та ж Осака або Квітова, вона досягла всього наполегливістю. Але цього на шоломі замало. Треба мати удачу і щоб суперник не провів ідеальну гру, як наприклад, Халеп у півфіналі Уімблдона, і щоб супернику не везло з сітками і лініями, як наприклад, Серені на US open. Але, головна проблема Еліни, що у моменти, коли, здається і Боженько дає шанс на загальний успіх у неї включається тумблер. Так сталося і з Халеп 3 роки тому на Ролан Гаросі за гейм до перемоги у 2 сетах, і з Мертенс в Австралії 2018, і, нажаль, сьогодні. Це не була ідеальна непереможна гра Подороски. Це була добротна гра, але не фантастична. От другий сет Вондроусової проти Елі - це була фантастика, гра Халеп у півфіналі та фіналі Уімблдона 2019 року - це була фантастика, гра Елі на підсумковому 2018 - це була фантастика. А сьогодні, як 3 роки тому на Ролан Гаросі проти Халеп Еліна програла собі через відсутність стійкої психології переможця мейджора. Що з цим робити - не знаю. Чи треба психолога? Напевно, так. Чи треба нового тренера? Напевно, так. Бо з Беттлсом комфортно, але для виграша мейджора цього замало. А от чи треба це Еліні? Не знаю. Я б на її місці вже давно зламався, розуміючи, що за рівнем гри при певному збігу обставин мінімум 1 шолом вона заслужила, бо хто їх тільки за останні роки не брав, а за рівнем гри більш-менш стабільна хіба одна Осака. Я би взагалі плюнув на ці всі проміжні турніри, яких вона уже 15 виграла і цілеспрямовано готувався до виграша хоча б 1 шолому, щоб віддати всі сили, так як це було на підсумковому у 2018 р. і, можливо, піти з теніса, досягши Олімпа. Доводити ще щось на проміжних етапах не потрібно.Потрібна перемога на Мейджорі. Бо інакше про неї забудуть через пару років. Ця плеяда молодих тенісисток приходить таке враження, щоб засвітитися, як метеор на одному з 4 турнірів Великого Шолому і безслідно зникнути зате маючи титул. І вони за ці 7 матчів показують позамежний теніс, зливаючися у першому-другому колі через рік. Зате потім всі кричать Андреєску, Остапенко, Кенін - чемпіонки. А Еліна, маючи стабільно хороший рівень часто провалює його в одному з цих 7 матчів і ніякне отримає заслуженого.
    Шансів залишилося мало, можливо 1-2 роки, далі молоде покоління і фізіологічний спад. Тримаймо за Елю кулаки. Аби тільки їй самій ше хотілося отримати від гри максимальний результат і може наступного разу вдасться. До речі, Ліверпуль 30 років не міг виграти Чемпіонат Англії, при цьому двічі чи тричі за цей період вигравши Лігу Чемпіонів. Торога може бути тернистою, але головне мати сили дойти до мети
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    AleksMih
      AleksMih, 07.10.2020 01:14
    0
    Чукча не читатель, чукча писатель ? Что за бред про зал теннисной славы за один мейджор ? Кафельников , к примеру, с четырьмя шлемами , олимпийским золотом и кубком Дэвиса ждал включения в него 16 лет после завершения карьеры
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