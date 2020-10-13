Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом

Правительство Испании наградило теннисиста Рафаэля Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги. Также Надаль получил «Большой крест» - высшую государственную награду Испании, которую может получить спортсмен.
Ранее эту награду получали футболисты – Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави, горнолыжница Бланка Фернандес Очоа (посмертно), олимпийские чемпионы – гребец Давид Каль, гимнаст Гервасио Деферр и пловчиха Тереса Пералес.
Таких наград Надаль был удостоен после победы на Ролан Гаррос-2020. Эта победа стала для испанца 20-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом, Роджером Федерером.
Источник — Mundo Deportivo
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