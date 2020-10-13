Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом

Рафаэль Надаль получил престижную государственную награду

  • 13.10.2020 21:33
  • 421 просмотр
  • 4 комментария
Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом
© ATP. Рафаэль Надаль

Правительство Испании наградило теннисиста Рафаэля Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги. Также Надаль получил «Большой крест» - высшую государственную награду Испании, которую может получить спортсмен.

Ранее эту награду получали футболисты – Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави, горнолыжница Бланка Фернандес Очоа (посмертно), олимпийские чемпионы – гребец Давид Каль, гимнаст Гервасио Деферр и пловчиха Тереса Пералес.

Таких наград Надаль был удостоен после победы на Ролан Гаррос-2020. Эта победа стала для испанца 20-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом, Роджером Федерером.

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Источник — Mundo Deportivo

(4 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 13.10.2020 22:57
    0
    заслужено!
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.10.2020 22:36
    -1
    Сначала прочитал , что наградили Наталью Королевскую.
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    maverik
      maverik, 13.10.2020 21:37
    -3
    Круто !!! Легенда тенниса .
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    maverik
      maverik, 13.10.2020 21:37
    -3
    Круто !!! Легенда тенниса .
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    никовіліст
    online
      никовіліст, 13.10.2020 22:57
    0
    заслужено!
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