Есть 20-й Шлем. Надаль уверенно обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос

Испанец в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

  • 11.10.2020 18:52
  • 1280 просмотров
  • 4 комментария
Есть 20-й Шлем. Надаль уверенно обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль

Второй номер мировой классификации Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

В матче за титул 34-летний испанец в трех сетах одолел 33-летнего серба Новака Джоковича, который на данный момент удерживает теннисную корону.
 
Ролан Гаррос. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:0, 6:2, 7:5
 
Отметим, что Надаль выиграл все 13 финалов Ролан Гаррос, в которых принимал участие. Джокович уступил в четырех из пяти.
 
Это была 56-я встреча теннисистов, серб ведет 29-27, но на грунте Надаль лидирует с разницей 18-7. Рафа и Новак в третий раз встретились в финале Ролан Гаррос, каждый раз победителем выходил испанец.

Надаль выиграл свой 20-й титул Grand Slam и по этому показателю сравнялся с Роджером Федерером. У Джоковича 17 таких титулов.
 
Напомним, в женском одиночном разряде победу праздновала 19-летняя Ига Свёнтек из Польши.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.10.2020 19:01
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 11.10.2020 18:57
    Надаль конечно король на грунте, но вот мое ИМХО - даже на Ролан Гаррос пора уже вводить видеоповторы.
    Ну серьезно, по-моему все спорные мячи когда судья спускался сегодня отдавали Надалю. Слишком сильный человеческий фактор выходит. Особенно яркий момент - последняя подача Джоковича при счете 5:5. Ведь там явно миллиметры решали - где гарантия что судья прав? Это при том что все равно Надаль был лучше и заслужил победу.
    Для упорошей давали повторы. Судья ни разу не ошибся, еще и с вышки спускался при особо спорных.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.10.2020 18:58
    +6
    Надаль блестяще выиграл,у серба практически не было никаких шансов,судя по всему Федерер в ближайшее время на пенсию не уйдёт
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 11.10.2020 18:57
    -8
    Надаль конечно король на грунте, но вот мое ИМХО - даже на Ролан Гаррос пора уже вводить видеоповторы.
    Ну серьезно, по-моему все спорные мячи когда судья спускался сегодня отдавали Надалю. Слишком сильный человеческий фактор выходит. Особенно яркий момент - последняя подача Джоковича при счете 5:5. Ведь там явно миллиметры решали - где гарантия что судья прав? Это при том что все равно Надаль был лучше и заслужил победу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 18:55
    -1
    Вата опять в траура. Браво Рафа
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.10.2020 18:58
    +6
    Надаль блестяще выиграл,у серба практически не было никаких шансов,судя по всему Федерер в ближайшее время на пенсию не уйдёт
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.10.2020 19:01
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 11.10.2020 18:57
    Надаль конечно король на грунте, но вот мое ИМХО - даже на Ролан Гаррос пора уже вводить видеоповторы.
    Ну серьезно, по-моему все спорные мячи когда судья спускался сегодня отдавали Надалю. Слишком сильный человеческий фактор выходит. Особенно яркий момент - последняя подача Джоковича при счете 5:5. Ведь там явно миллиметры решали - где гарантия что судья прав? Это при том что все равно Надаль был лучше и заслужил победу.
    Для упорошей давали повторы. Судья ни разу не ошибся, еще и с вышки спускался при особо спорных.
    Ссылка
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