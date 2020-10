Есть 20-й Шлем. Надаль уверенно обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос

Второй номер мировой классификации Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

В матче за титул 34-летний испанец в трех сетах одолел 33-летнего серба Новака Джоковича, который на данный момент удерживает теннисную корону.



Ролан Гаррос. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:0, 6:2, 7:5



Отметим, что Надаль выиграл все 13 финалов Ролан Гаррос, в которых принимал участие. Джокович уступил в четырех из пяти.



Это была 56-я встреча теннисистов, серб ведет 29-27, но на грунте Надаль лидирует с разницей 18-7. Рафа и Новак в третий раз встретились в финале Ролан Гаррос, каждый раз победителем выходил испанец.

Надаль выиграл свой 20-й титул Grand Slam и по этому показателю сравнялся с Роджером Федерером. У Джоковича 17 таких титулов.



Напомним, в женском одиночном разряде победу праздновала 19-летняя Ига Свёнтек из Польши.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ