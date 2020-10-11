Надаль догнал Федерера по количеству побед на турнирах Большого Шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

Таким образом, испанец увеличил общее количество выигранных титулов Большого Шлема до двадцати, повторив достижение швейцарца Роджера Федерера, который ранее лидировал по этому показателю. У Новака Джоковича 17 выигранных титулов Grand Slam.

Напомним, что Надаль как минимум раз выиграл все Шлемы:

13 - Ролан Гаррос

4 - US Open

2 - Уимблдон

1 - Australian Open