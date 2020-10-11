Надаль догнал Федерера по количеству побед на турнирах Большого Шлема

В 2020-м году цифры обрели смысл

  • 11.10.2020 19:59
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Надаль догнал Федерера по количеству побед на турнирах Большого Шлема
© Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

Таким образом, испанец увеличил общее количество выигранных титулов Большого Шлема до двадцати, повторив достижение швейцарца Роджера Федерера, который ранее лидировал по этому показателю. У Новака Джоковича 17 выигранных титулов Grand Slam.

Напомним, что Надаль как минимум раз выиграл все Шлемы:

13 - Ролан Гаррос
4 - US Open
2 - Уимблдон 
1 - Australian Open

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Источник — Sport.ua

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