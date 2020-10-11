Надаль догнал Федерера по количеству побед на турнирах Большого Шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.
Таким образом, испанец увеличил общее количество выигранных титулов Большого Шлема до двадцати, повторив достижение швейцарца Роджера Федерера, который ранее лидировал по этому показателю. У Новака Джоковича 17 выигранных титулов Grand Slam.
Напомним, что Надаль как минимум раз выиграл все Шлемы:
13 - Ролан Гаррос
4 - US Open
2 - Уимблдон
1 - Australian Open
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Источник — Sport.ua
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