19-летняя Ига Свёнтек выиграла Ролан Гаррос

Польская теннисистка обыграла в финале Софию Кенин из США

  • 10.10.2020 17:35
  • 5222 просмотра
  • 59 комментариев
19-летняя Ига Свёнтек выиграла Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек

19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. 

Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – София Кенин (США) – 6:4, 6:1
 
Отметим, что это первый титул для Свёнтек в карьере, ранее она сыграла всего один финал на соревнованиях WTA International в Лугано.
 
Добавим, что впервые теннисистка из Польши стала победительницей турнира Большого Шлема.

На пути к трофею Свёнтек не проиграла ни одного сета в семи матчах. Последний раз на кортах Парижа это удавалось бельгийке Жюстин Энен в 2007-м году. 

Впервые с 2003 года в финале Ролан Гаррос сразились теннисистки, которые были не старше 21 года. Тогда в матче бельгиек 21-летняя Жюстин Энен переиграла 20-летнюю Ким Клийстерс.

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 10.10.2020 18:56
    0
    Stanislav Matusevych, 10.10.2020 18:11
    Може, звичайно. "Бий-біжи" може обіграти взагалі будь-кого, коли полетить. Тільки летить у них рази три на рік. Остапенко - то раз на 100 років буває, щоб летіло 7 ігор поспіль на Шоломі.
    Я трішки не про те.) Полячці,давали грати і атакувати. На цьому турнірі у неї не було жодної суперниці, щоб тримали її під пресингом ( за задньою лінією). У грі з умовною Ястремською чи Квітової це точно було б. А там як полетить,бо в обороні на цьому турнірі ( в неї летіло)у неї майже не можливо було виграти.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 10.10.2020 18:53
    -1
    Vytas Meskauskas, 10.10.2020 18:34
    Ига и Свитолина это уже разные уровни. И добилась Ига больше чем любительница только черная жизнь важна.
    Как там проебалты в теннисе?
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    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 10.10.2020 18:34
    -9
    Ига и Свитолина это уже разные уровни. И добилась Ига больше чем любительница только черная жизнь важна.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 18:26
    +2
    Тепер я розумію, як Сімона Халеп програла Свьонтек 6-1 6-2...
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:22
    0
    sv_2000, 10.10.2020 18:17
    А ты поменьше читай, а побольше теннис смотри
    Сравнил дохлую и унылую Касаткину с яркой Игой)))
    Спасибо, Ваш (!) совет мне очень важен. Вижу, что в беседу вступил специалист. Нет ответа против такого аргумента)
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:20
    +1
    vital, 10.10.2020 18:17
    Ну так, якби Еліна грала в 1/4 з Тревізан, а не з Надею, то навряд чи обіграла італійку.
    Здається у вас магічний шар є) Як можна у тенісі порівнювати? Якби в футболі можливі прогнози, тут у тенісистки можуть боліти м'язи, спазми, інші проблеми...і вже не зрозуміло, де фаворит, а де претендент. Пам'ятаю ЮС, коли грала Хінгіс проти починаючою Вінус та зовсім незграбної Серени, всі глузували з сестер.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:17
    0
    Не играют, но Элина, несмотря ни на что, умный "защитник". Она тратит минимум усилий и ждет ошибок от соперниц. Вспомните первый итоговый, когда она провела 5 изнуряющих матчей за неделю или сколько там. Элина - лучший защитный стиль в теннисе. Просто у нее проблемы в другой плоскости. Нужно разнообразить атаку и больше рисковать. Помню АО, когда проиграла МЕртенс, кроме того матча, она показывала отличную игру.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.10.2020 18:17
    +1
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:53
    я это читал в обзорах 2 года назад о Касаткиной.
    А ты поменьше читай, а побольше теннис смотри
    Сравнил дохлую и унылую Касаткину с яркой Игой)))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.10.2020 18:17
    0
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:53
    Остапенко - то не тенісистка. Полячка може стати, а може не стати. Як Подороска, як Мухова, як усі інші. Чому про Тревізан ніхто не згадує, вона теж показала непогану гру й далеко пройшла.
    Гадаю, що карантинний теніс не можна прогнозувати. Плішкова - поганий гравець? А що вона виграла?
    Ну так, якби Еліна грала в 1/4 з Тревізан, а не з Надею, то навряд чи обіграла італійку.
    Ссылка
    KirTheKing
      KirTheKing, 10.10.2020 18:16
    +1
    Святек в свои 19 показала очень зрелую игру. Как будто с другой планеты спустилась барышня и без напряга всех вынесла в одну калитку (в т.ч. Халеп) и с первого раза взяля Шлем..!!!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 10.10.2020 18:12
    +3
    Браво Ига!
    Вот так рождаются новые звезды!!! А у нас всё в таких мучениях проходит, для наших подающих надежды молодых теннисисток.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 10.10.2020 18:12
    0
    Stelios Komnin, 10.10.2020 18:03
    Еліні ще не 30. Її захисний стиль ще може давати результат. Якщо підтягне подачу, як пару років у 18, то...
    Бегунки и защитники долго не играют, к вашему сведению.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.10.2020 18:11
    +3
    Mazyr2412, 10.10.2020 17:59
    Я би подивився на Святек проти Даяни. Саме "бий-біжи"(як ви назвали)і може її обіграти. Коли Кенін ризикувала на ,у Іги були великі проблеми.
    Може, звичайно. "Бий-біжи" може обіграти взагалі будь-кого, коли полетить. Тільки летить у них рази три на рік. Остапенко - то раз на 100 років буває, щоб летіло 7 ігор поспіль на Шоломі.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:07
    +1
    alefteev77, 10.10.2020 18:05
    Іга Свьонтек винесла усіх в двох сетах.
    А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
    Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
    Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
    Виснажена була Надя (+3 у кваліфікації). А ще...а ще...а ще...Хоч збирай усі відгуки таки після кожної перемоги юніорів і в окрему статтю. Просто Мартіна Хінгіс нова.
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    pike1
    online
      pike1, 10.10.2020 18:06
    +8
    Девчуля просто взяла и выиграла, а не то что наши вечно перспективные)
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 18:05
    +4
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:56
    Як можна порівнювати, що могло бути? У Еліни могла піти гра, а полячка почала б помилятися. Це не футбол. Тут завжди рівні шанси перед грою. В усіх.
    Іга Свьонтек винесла усіх в двох сетах.
    А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
    Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
    Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:03
    +1
    dudigo78, 10.10.2020 17:48
    Ну хороші турніри і виграш ТВШ це зовсім різні речі. Це вершина в тенісі, яка так і не підкорилась Еліні, і судячи зі всього вже і не підкориться. Але її і це влаштовує, тому ми тут безсилі. Друг тренер, який то і не зовсім тренер, це мабуть не те, що треба для великих перемог
    Еліні ще не 30. Її захисний стиль ще може давати результат. Якщо підтягне подачу, як пару років у 18, то...
    Ссылка
    yura241268
    online
      yura241268, 10.10.2020 18:03
    +3
    учись Свитолина!
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 18:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 10.10.2020 17:53
    Усіх в одну купу. Анісімова з Остапенко - то бий-біжи, якщо пощастить, то десь можуть вистрілити. Даяна відноситься до них же, з тією різницею, що я поки не уявляю, як вона хоча б на рівні Мандаторі може до вирішальної гри доходити. Бенчіч - тенісистка граюча, але кришталева. Як і Андреєску. У Іги з фізикою ніби все гаразд, тому є всі підстави чекати від неї подальших звершень. Те, що вона до РГ нічого не показувала, є нормальним. У топових вчорашніх юніорів прорив по дорослим часто відбувається саме у вигляді вибуху.
    Бенчіч - до психіатру. Вона неврівноважена. Якщо гра не йде трохи хоча б, вже усе. Андреєску - велика вага. Вона не провела жодного сезону повного.
    Полячка виграла бо не було щодо неї великих сподівань. Тепер в неї іншій статус і іншій тиск на неї. Я в неї не вірю.
    Ролан Гарос і є завжди турніром, де виграють несподівані гравці.
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.10.2020 17:59
    +2
    Що таке Шолом? Це виграти сім ігор поспіль "тут і зараз". Деяких, на жаль, вистачає тільки на п'ять. Для Підсумкового чи Прем'єра цього цілком досить, для Шолома ні.
    Але по одному турніру, нехай і з семи ігор зарано робити висновки. Будемо подивитися наступного сезону. Тим більше, що цей сезон усе ж таки нехарактерний, у зв'язку з загальною піврічною перервою.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 10.10.2020 18:06
    +8
    Девчуля просто взяла и выиграла, а не то что наши вечно перспективные)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.10.2020 17:40
    +6
    До питання необхідності хороших психологів для молодих тенісисток. Те, що Іга - великий талант. ніхто не сумнівався ще по юніорах. Але видати ще й неймовірну стабільність, нікому на Шоломі не віддавши більше 4-х геймів за сет, включно з найкращою грунтовою тенісисткою...
    Дивимося далі. У жінок молодь уже править бал, топи чоловіків поки ще тримаються.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 17:46
    +5
    Vlad Ltava, 10.10.2020 17:38
    Молодець. Зірка однозначно, теніс неймовірно грамотний і збалансований - це не Даяна. Не розумію , де вони в прізвищі знайшли букву Н?
    В польском языке там смягчение идет, потому буква "н" есть.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.10.2020 17:38
    +5
    Очень круто играет Швентек. Теннис близок к идеальному. Рискну предположить, что это далеко не последний ее шлем.
    Нашим равняться. Прежде всего Марте, по стилю она к ней близко.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 18:05
    +4
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:56
    Як можна порівнювати, що могло бути? У Еліни могла піти гра, а полячка почала б помилятися. Це не футбол. Тут завжди рівні шанси перед грою. В усіх.
    Іга Свьонтек винесла усіх в двох сетах.
    А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
    Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
    Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
    online
      Володимир Кузьмін, 10.10.2020 17:45
    +4
    Молодець Швьонтек!
    Деякі писали, що їй зарано... Краще раніше, ніж ніколи!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.10.2020 17:41
    +4
    Молодчинка полька-отличный пример для Ястремской и Костюк и их окружения,как и что нужно делать чтобы добиться такого результата
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 10.10.2020 18:12
    +3
    Браво Ига!
    Вот так рождаются новые звезды!!! А у нас всё в таких мучениях проходит, для наших подающих надежды молодых теннисисток.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.10.2020 18:11
    +3
    Mazyr2412, 10.10.2020 17:59
    Я би подивився на Святек проти Даяни. Саме "бий-біжи"(як ви назвали)і може її обіграти. Коли Кенін ризикувала на ,у Іги були великі проблеми.
    Може, звичайно. "Бий-біжи" може обіграти взагалі будь-кого, коли полетить. Тільки летить у них рази три на рік. Остапенко - то раз на 100 років буває, щоб летіло 7 ігор поспіль на Шоломі.
    Ссылка
    yura241268
    online
      yura241268, 10.10.2020 18:03
    +3
    учись Свитолина!
    Ссылка
    Леонид Винников
      Леонид Винников, 10.10.2020 17:54
    +3
    umnuy2, 10.10.2020 17:37
    Мда
    вот где поучиться Даяне и Марте,а Свитолине уже не завоевать Большой Шлем
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 10.10.2020 17:53
    +3
    alefteev77, 10.10.2020 17:48
    Можливо у нас буде "жіночий Надаль" на ґрунті - Іга Свьонтек.
    Вітаємо з України! Топ-рівень тенісу в 19 років.
    До речі, у Світоліної не було би жодного шансу про Свьонтек. Жодного.
    Тому Еліні нема чого сильно сумувати. Хіба що в 1/2 могла пройти.
    Як це жодного шансу? Еліна вміє ломати гру суперника. Треба було в півфінал виходити,лоханулася по повній.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 17:50
    +3
    vital, 10.10.2020 17:47
    Щоправда, ми не знаємо чи грала Софія з травмою. 100% Кенін це не Остап так точно. Та й грунт не профільне покриття для Софії.
    Згода, Остапенко - випадкова фігура у світі тенісу, як Касаткіна й деякі інші. Кенін технічніша. Але не слід переоцінювати значення перемоги полячки. Це лише один турнір на грунті.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.10.2020 17:47
    +3
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:40
    Кто-то про Кенин писал и ее высокий уровень. Какой турнир, такой и финал. Не думаю, что поднимется высоко. Остапенко не даст соврать.
    Для юної дівчини може бути що завгодно. І травми, і зіркова хвороба. Але не порівнюйте тенісистку, яка ГРАЄ, з людиною, яка може тільки бити сильно і ще сильніше. Остапенко навряд чи щось ще виграє, а Свьонтек може стати однією з домінаторок жіночого тенісу. Шоломи у неї мають бути попереду. Це як в Осаки після ЮСО-2018. Постійно в режимі робота-вбивці вона грати не може, але вмінь вистачає, щоб поступово збирати колекцію Шоломів.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 18:26
    +2
    Тепер я розумію, як Сімона Халеп програла Свьонтек 6-1 6-2...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.10.2020 17:59
    +2
    Що таке Шолом? Це виграти сім ігор поспіль "тут і зараз". Деяких, на жаль, вистачає тільки на п'ять. Для Підсумкового чи Прем'єра цього цілком досить, для Шолома ні.
    Але по одному турніру, нехай і з семи ігор зарано робити висновки. Будемо подивитися наступного сезону. Тим більше, що цей сезон усе ж таки нехарактерний, у зв'язку з загальною піврічною перервою.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.10.2020 17:53
    +2
    Stelios Komnin, 10.10.2020 17:42
    Великий талант? Что ж вы так быстро ярлыки вешаете. А Анисимова, Бенчич, Остапенко...? Она выиграла один турнир. Даяна тоже талантом называлась. Будет хотя бы 2 года играть на уровне, а так...
    Усіх в одну купу. Анісімова з Остапенко - то бий-біжи, якщо пощастить, то десь можуть вистрілити. Даяна відноситься до них же, з тією різницею, що я поки не уявляю, як вона хоча б на рівні Мандаторі може до вирішальної гри доходити. Бенчіч - тенісистка граюча, але кришталева. Як і Андреєску. У Іги з фізикою ніби все гаразд, тому є всі підстави чекати від неї подальших звершень. Те, що вона до РГ нічого не показувала, є нормальним. У топових вчорашніх юніорів прорив по дорослим часто відбувається саме у вигляді вибуху.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 17:53
    +2
    Stanislav Matusevych, 10.10.2020 17:47
    Для юної дівчини може бути що завгодно. І травми, і зіркова хвороба. Але не порівнюйте тенісистку, яка ГРАЄ, з людиною, яка може тільки бити сильно і ще сильніше. Остапенко навряд чи щось ще виграє, а Свьонтек може стати однією з домінаторок жіночого тенісу. Шоломи у неї мають бути попереду. Це як в Осаки після ЮСО-2018. Постійно в режимі робота-вбивці вона грати не може, але вмінь вистачає, щоб поступово збирати колекцію Шоломів.
    Остапенко - то не тенісистка. Полячка може стати, а може не стати. Як Подороска, як Мухова, як усі інші. Чому про Тревізан ніхто не згадує, вона теж показала непогану гру й далеко пройшла.
    Гадаю, що карантинний теніс не можна прогнозувати. Плішкова - поганий гравець? А що вона виграла?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 10.10.2020 17:48
    +2
    dudigo78, 10.10.2020 17:45
    Ну тут на турнірі вона жоден матч не виграла на чужих помилках. По праву була на голову сильніша за решту. Побачимо як буде далі, але майже нема сумнівів, що в найближчі сезони, якщо не буде травм, вона постійно буде перебувати в топах
    Согласен, что была сильнее. Ей 19, нет травм, лишнего веса, завышенных ожиданий...На счет "постоянно будет в топах"...Уже надоело это читать после каждого первого выигранного турнира юниором. Маркета много выиграла? Хотя, как по мне, самый техничный и многообещающий юниор.
    Полячка всего лишь турнир после карантина выиграла, а уже такие авансы...
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.10.2020 17:48
    +2
    Можливо у нас буде "жіночий Надаль" на ґрунті - Іга Свьонтек.
    Вітаємо з України! Топ-рівень тенісу в 19 років.
    До речі, у Світоліної не було би жодного шансу про Свьонтек. Жодного.
    Тому Еліні нема чого сильно сумувати. Хіба що в 1/2 могла пройти.
    Ссылка
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