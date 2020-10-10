19-летняя Ига Свёнтек выиграла Ролан Гаррос

19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – София Кенин (США) – 6:4, 6:1



Отметим, что это первый титул для Свёнтек в карьере, ранее она сыграла всего один финал на соревнованиях WTA International в Лугано.



Добавим, что впервые теннисистка из Польши стала победительницей турнира Большого Шлема.

На пути к трофею Свёнтек не проиграла ни одного сета в семи матчах. Последний раз на кортах Парижа это удавалось бельгийке Жюстин Энен в 2007-м году.

Впервые с 2003 года в финале Ролан Гаррос сразились теннисистки, которые были не старше 21 года. Тогда в матче бельгиек 21-летняя Жюстин Энен переиграла 20-летнюю Ким Клийстерс.