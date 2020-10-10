19-летняя Ига Свёнтек выиграла Ролан Гаррос

19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – София Кенин (США) – 6:4, 6:1
Отметим, что это первый титул для Свёнтек в карьере, ранее она сыграла всего один финал на соревнованиях WTA International в Лугано.
Добавим, что впервые теннисистка из Польши стала победительницей турнира Большого Шлема.
На пути к трофею Свёнтек не проиграла ни одного сета в семи матчах. Последний раз на кортах Парижа это удавалось бельгийке Жюстин Энен в 2007-м году.
Впервые с 2003 года в финале Ролан Гаррос сразились теннисистки, которые были не старше 21 года. Тогда в матче бельгиек 21-летняя Жюстин Энен переиграла 20-летнюю Ким Клийстерс.
The walk of a champion!@iga_swiatek #RolandGarros pic.twitter.com/a20XH30hfJ— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
Источник — Sport.ua
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Сравнил дохлую и унылую Касаткину с яркой Игой)))
Сравнил дохлую и унылую Касаткину с яркой Игой)))
Гадаю, що карантинний теніс не можна прогнозувати. Плішкова - поганий гравець? А що вона виграла?
Вот так рождаются новые звезды!!! А у нас всё в таких мучениях проходит, для наших подающих надежды молодых теннисисток.
А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
Полячка виграла бо не було щодо неї великих сподівань. Тепер в неї іншій статус і іншій тиск на неї. Я в неї не вірю.
Ролан Гарос і є завжди турніром, де виграють несподівані гравці.
Але по одному турніру, нехай і з семи ігор зарано робити висновки. Будемо подивитися наступного сезону. Тим більше, що цей сезон усе ж таки нехарактерний, у зв'язку з загальною піврічною перервою.
Дивимося далі. У жінок молодь уже править бал, топи чоловіків поки ще тримаються.
Нашим равняться. Прежде всего Марте, по стилю она к ней близко.
А ще додайте що вона грала в парі. І лише вчора вилетіла. Тобто фізично була в більшому виснаженні ніж суперники.
Іга Свьонтек грає активно, віннери в неї такі що - кайф коли дивишся. За кожний м'яч боролась та витягувала. Фантастичні удари за задумом та виконанням.
Давно я не отримував задоволення від перегляду жіночого тенісу.
Деякі писали, що їй зарано... Краще раніше, ніж ніколи!!!
Вот так рождаются новые звезды!!! А у нас всё в таких мучениях проходит, для наших подающих надежды молодых теннисисток.
Вітаємо з України! Топ-рівень тенісу в 19 років.
До речі, у Світоліної не було би жодного шансу про Свьонтек. Жодного.
Тому Еліні нема чого сильно сумувати. Хіба що в 1/2 могла пройти.
Але по одному турніру, нехай і з семи ігор зарано робити висновки. Будемо подивитися наступного сезону. Тим більше, що цей сезон усе ж таки нехарактерний, у зв'язку з загальною піврічною перервою.
Гадаю, що карантинний теніс не можна прогнозувати. Плішкова - поганий гравець? А що вона виграла?
Полячка всего лишь турнир после карантина выиграла, а уже такие авансы...
Вітаємо з України! Топ-рівень тенісу в 19 років.
До речі, у Світоліної не було би жодного шансу про Свьонтек. Жодного.
Тому Еліні нема чого сильно сумувати. Хіба що в 1/2 могла пройти.
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