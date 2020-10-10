Свёнтек после победы на Ролан Гаррос дебютирует в топ-20 рейтинга WTA

Польская теннисистка совершит огромный рывок в мировой классификации

  • 10.10.2020 19:38
  • 883 просмотра
  • 0 комментариев
Свёнтек после победы на Ролан Гаррос дебютирует в топ-20 рейтинга WTA
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек и София Кенин

19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) благодаря уверенной победе на Открытом чемпионате Франции по теннису в следующей редакции рейтинга WTA совершит рывок сразу на 17-е место. 
 
Что касается первой десятки, то финалистка Ролан Гаррос София Кенин поднимется на четвертое место (+2), а полуфиналиста Петра Квитова – на восьмое (+3). Украинка Элина Свитолина сохранит пятую позицию, так как ей удалось обойти Каролину Плишкову.
 
Аргентинка Надя Подороска, которая выбила из борьбы первую ракетку Украины в Париже, дебютирует в топ-50 на 48-й позиции. Ранее она никогда не была в первой сотне. 
 
Также дебюты в топ-100 оформят итальянка Мартина Тревизан (83) и чешка Барбора Крейчикова (85), которые отлично выступили на кортах Парижа. 

Обновленный топ-10 будет выглядеть так:

1. Барти
2. Халеп
3. Осака
4. Кенин (+2)
5. Свитолина
6. Плишкова (-2)
7. Андрееску
8. Квитова (+3)
9. Бертенс (-1)
10. С. Уильямс (-1) 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности