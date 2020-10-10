Свёнтек после победы на Ролан Гаррос дебютирует в топ-20 рейтинга WTA

19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) благодаря уверенной победе на Открытом чемпионате Франции по теннису в следующей редакции рейтинга WTA совершит рывок сразу на 17-е место.
Что касается первой десятки, то финалистка Ролан Гаррос София Кенин поднимется на четвертое место (+2), а полуфиналиста Петра Квитова – на восьмое (+3). Украинка Элина Свитолина сохранит пятую позицию, так как ей удалось обойти Каролину Плишкову.
Аргентинка Надя Подороска, которая выбила из борьбы первую ракетку Украины в Париже, дебютирует в топ-50 на 48-й позиции. Ранее она никогда не была в первой сотне.
Также дебюты в топ-100 оформят итальянка Мартина Тревизан (83) и чешка Барбора Крейчикова (85), которые отлично выступили на кортах Парижа.
Обновленный топ-10 будет выглядеть так:
1. Барти
2. Халеп
3. Осака
4. Кенин (+2)
5. Свитолина
6. Плишкова (-2)
7. Андрееску
8. Квитова (+3)
9. Бертенс (-1)
10. С. Уильямс (-1)
Источник — Twitter
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