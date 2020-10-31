Элина СВИТОЛИНА: «Не сказала бы, что этот год был для меня плохой»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свои выступления в сезоне-2020.

– Если анализировать этот странный год, в игровом плане вы можете занести его в актив? С одной стороны, выиграли турниры в Монтеррее и Страсбурге, а с другой, снова потерпели неудачу на Roland Garros.

– Закончила я позитивно – сохранила пятое место в рейтинге WTA. Выиграла два турнира в этом году. Это вдвойне ценно, потому что я находилась не в суперформе, когда играла Монтеррей. Также после перерыва удалось хорошо сыграть в Страсбурге и набрать неплохую форму перед Roland Garros. Это было очень важно для меня, там были хорошие соперники. Конечно, всегда хочется большего, победы на Большом Шлеме, но я на таком уровне и переживаю такой период карьеры, что всегда стоят задачи победы на турнирах Большого Шлема, но ты не можешь сильно огорчаться.

Ведь еще есть следующие турниры. Поэтому нужно смотреть вперед, анализировать и двигаться дальше. Психологически тяжело играть такой турнир как Roland Garros. Особенно в этом году, поскольку я пропустила US Open и попала в такую серьезную нервотрепку после длительного перерыва. Наверное, этот год был больше психологически тяжелым. Я не сказала бы, что он плохой, так как я финиширую на пятой позиции, удержала рейтинг и выиграла два турнира. Это неплохо.

– Самый странный матч в этом году?

– Наверное, это матч с Вондроушовой в Риме. Я чувствовала себя очень хорошо. И даже когда начался матч, я показывала хороший уровень игры. Но потом начались ровные геймы, игра шла на равных курсах, но я их все проиграла. И матч вообще скатился вниз. Я вообще не поняла, что произошло: чувствовала себя хорошо, но она доставала все мячи, а я буквально в двух розыгрышах ошиблась, и это решило судьбу матча. А счет сложился так, будто я отыграла средний по качеству матч. Как так вышло, это для меня до сих пор загадка.

– Вы в третий раз играли в 1/4 финала Roland Garros. Насколько психологически давит близость финала на таких турнирах? Ведь, по сути, остается сделать только два шага.

– Остается два шага до финала, верно. Это вроде бы близко, но одновременно и далеко. Эти два матча, которые нужно выиграть, а вместе с финалом – три, они самые тяжелые. Ты подсознательно считаешь, что ты уже победил. Но по ту сторону сетки также есть человек, который хочет победить. Ты должен быть сконцентрирован. Это одни из самых тяжелых матчей. Если не справляешься с давлением, то это может сыграть злую шутку, так как случилось у меня в двух полуфиналах. Я могла отыграть намного лучше и хотя бы дать себе шанс зацепиться за результат. Но этого сделать не удалось.