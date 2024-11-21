Выжить после столкновения. Дядя Роналду чудом остался живым

В жизни 39-летнего легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду произошла беда. Дядя футболиста, Жорже Вивейруш, попал в серьезную аварию на мотоцикле.

Как сообщает португальское издание JM, водитель автомобиля SMART не заметил мотоциклиста и сбил его. На место происшествия прибыли медики, которые доставили Вивейруша в больницу.

Врачи сообщают, что это чудо, ведь мотоциклист остался жив, несмотря на несколько травм (характер которых не раскрывается). Также было сообщено, что дядя Криштиану Роналду был отпущен домой, где ему предстоит пройти курс лечения и находиться под постоянным наблюдением близких.

Роналду очень близок со своей семьей, особенно с родственниками по материнской линии. Жорже Вивейруш — родной брат матери Криштиану.

Ранее известный американский блогер MrBeast был гостем подкаста Криштиану Роналду.