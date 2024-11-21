Украина. Премьер лига21 ноября 2024, 21:11 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
21 ноября 2024, 21:11 |
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В воскресенье, 24 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют киевская «Оболонь» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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