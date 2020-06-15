В ближайшее время организаторы US Open анонсируют проведение турнира в срок

Организаторы US Open планируют провести турнир, несмотря на бойкот со стороны топовых теннисистов.

По информации источника, официального объявления о том, что Открытый чемпионат США по теннису пройдет у срок (с 31 августа по 13 сентября), стоит ждать в ближайшее время. По всей видимости, организаторы хотят минимизировать финансовые потери.

Напомним, участие в турнире точно не примет Роджер Федерер, который досрочно завершил сезон. Также на US Open вряд ли сыграют Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которых не устраивают условия проведения американского Шлема.