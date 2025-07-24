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WTA
24 июля 2025, 10:31 | Обновлено 24 июля 2025, 10:49
242
1

Кто из лидеров мирового рейтинга WTA была самого низкого роста?

Двадцать девять женщин возглавляли мировой рейтинг WTA с момента его введения в 1975 году

24 июля 2025, 10:31 | Обновлено 24 июля 2025, 10:49
242
1
Кто из лидеров мирового рейтинга WTA была самого низкого роста?
Getty Images/Global Images Ukraine. Трейси Остин

Двадцать девять женщин возглавляли мировой рейтинг WTA с момента его введения в 1975 году, добившись одного из самых престижных достижений в теннисе.

В последние десятилетия в теннисе – как женском, так и мужском – доминируют в основном более высокие игроки, но некоторые теннисистки сумели преодолеть этот стереотип.

Основываясь на официальных данных сайта wtatennis.com, ниже представлен список из семи самых низкорослых теннисисток, когда-либо занимавших первую строчку рейтинга.

7. Аранча Санчес-Викарио – 169 см

«Барселонская пчелка» Санчес-Викарио была одной из ведущих теннисисток конца 1980-х и 1990-х годов, выиграв три титула на Ролан Гаррос и один – на US Open за свою легендарную карьеру.

Несмотря на конкуренцию со стороны таких звезд, как Штеффи Граф, испанка смогла пробиться на вершину мирового рейтинга и провела 12 недель в статусе №1 в 1995 году (в три этапа).

При росте 169 см Санчес-Викарио – первая ракетка Испании в одиночном разряде – занимает седьмое место среди самых низких №1 WTA в истории.

4-6. Ивонн Гулагонг – 168 см

Во время карьеры австралийка не числилась официально первой ракеткой мира, но спустя более 30 лет WTA пересчитала очки и присудила ей две недели лидерства в 1976 году.

Икона тенниса, Гулагонг выиграла семь титулов Большого шлема в одиночном разряде: четыре на Australian Open, два на Уимблдоне и один на Ролан Гаррос.

При росте 168 см она делит четвёртую строчку среди самых невысоких теннисисток, возглавлявших рейтинг WTA.

4-6. Симона Халеп – 168 см

Играя в эпоху, когда ее главные соперницы заметно превосходили её в росте, румынка Халеп сумела преодолеть все трудности и удерживалась на вершине рейтинга 64 недели.

Она была первой ракеткой мира в двух периодах – с октября 2017 по январь 2019 года – и стала чемпионкой Ролан Гаррос-2018 и Уимблдона-2019.

Симона Халеп – третья по росту среди всех №1 в 21 веке и делит четвертое место в общем списке.

4-6. Крис Эверт – 168 см

Легендарная Эверт стала первой теннисисткой в истории, занявшей первую строчку рейтинга WTA – в ноябре 1975 года. Всего она провела на вершине 260 недель, что является четвертым результатом в истории.

Американка девять раз становилась первой ракеткой мира в разные периоды своей карьеры, а также выиграла 18 титулов Большого шлема – как минимум по два на каждом из турниров.

При росте 168 см Эверт также делит четвёртую позицию в рейтинге самых низкорослых №1.

3. Жюстин Энен – 167 см

Одна из самых талантливых теннисисток своего поколения, бельгийка Жюстин Энен доминировала в середине 2000-х годов и завоевала семь титулов Большого шлема.

Четырежды побеждала на Ролан Гаррос, дважды – на US Open и один раз – на Australian Open. Энен провела в статусе №1 117 недель в четырёх разных периодах.

С ростом 167 см она занимает третье место среди самых невысоких теннисисток, возглавлявших рейтинг WTA.

2. Эшли Барти – 166 см

Австралийка Барти завершила карьеру в 2022 году в возрасте всего 25 лет, но успела оставить заметный след в истории.

Она выиграла Ролан Гаррос, Уимблдон и Australian Open – последний турнир в своей карьере – и провела 121 неделю на первой строчке рейтинга.

При росте 166 см Барти является второй по росту теннисисткой в истории, становившейся №1.

1. Трэйси Остин – 165 см

На сантиметр ниже Барти – двукратная чемпионка турниров Большого шлема и авторитетный теннисный аналитик Трэйси Остин – официально самая низкая первая ракетка мира в истории WTA.

Несмотря на конкуренцию с легендами вроде Эверт и Мартины Навратиловой, Остин выиграла US Open в 1979 и 1981 годах и возглавила мировой рейтинг.

Она провела 21 неделю в статусе №1 в двух периодах в 1980 году и остается третьей самой молодой №1 в истории женского тенниса.

При росте 165 см ее рекорд, возможно, никогда не будет побит.

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WTA Симона Халеп Крис Эверт Жюстин Энен Эшли Барти статистика
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Mystic_Healer
Паоліні 160 см, побачим
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