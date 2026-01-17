Легендарный 44-летний швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер принял участие в церемонии открытия Australian Open 2026.

Федерер провел выставочный парный матч вместе с Андре Агасси, которого потом заменила Эшли Барти. Федерер с Агасси и Барти в трех сетах переиграли дуэт Ллейтон Хьюитт / Патрик Рафтер со счетом 2:4, 4:2, 4:2.

В Мельбурне попрощались с Роджером, который шесть раз выигрывал трофей австралийского мейджора. Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют в ночь на 18 января. Днем ранее Роджер потренировался с Каспером Руудом и выиграл у него тай-брейк со счетом 7:2.

ВИДЕО. Федерер принял участие в церемонии открытия AO-26, сыграв с Агасси и Барти

Видеозапись церемонии открытия

ФОТО. Федерер принял участие в церемонии открытия AO-26, сыграв с Агасси и Барти

Getty Images/Global Images Ukraine

