Федерер принял участие в церемонии открытия AO-26, сыграв с Агасси и Барти
На Australian Open попрощались с Роджером, который 6 раз брал трофей в Мельбурне
Легендарный 44-летний швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер принял участие в церемонии открытия Australian Open 2026.
Федерер провел выставочный парный матч вместе с Андре Агасси, которого потом заменила Эшли Барти. Федерер с Агасси и Барти в трех сетах переиграли дуэт Ллейтон Хьюитт / Патрик Рафтер со счетом 2:4, 4:2, 4:2.
В Мельбурне попрощались с Роджером, который шесть раз выигрывал трофей австралийского мейджора. Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют в ночь на 18 января. Днем ранее Роджер потренировался с Каспером Руудом и выиграл у него тай-брейк со счетом 7:2.
ВИДЕО. Федерер принял участие в церемонии открытия AO-26, сыграв с Агасси и Барти
Видеозапись церемонии открытия
ФОТО. Федерер принял участие в церемонии открытия AO-26, сыграв с Агасси и Барти
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 2025 организаторы выделили на призовые на 16% больше, чем в предыдущем году
Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»