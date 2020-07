Халеп снялась с турнира в Палермо

Вторая ракетка мира Симона Халеп на своей странице в Твиттере объявила о том, что пропустит турнира WTA в Палермо:

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏