Ястремская – в официальной заявке на турнир в Палермо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA международной серии, который пройдет 3-9 августа в Италии.
Отметим, что первой и второй позиции в альтернативном списке на попадание в квалификацию находятся две украинские теннисистки: Леся Цуренко (№139) и Марта Костюк (№141).
Официальная заявка (основная сетка)
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Источник — Большой теннис Украины
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