Ястремская – в официальной заявке на турнир в Палермо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA международной серии, который пройдет 3-9 августа в Италии.

Отметим, что первой и второй позиции в альтернативном списке на попадание в квалификацию находятся две украинские теннисистки: Леся Цуренко (№139) и Марта Костюк (№141).

Официальная заявка (основная сетка)

