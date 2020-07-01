Ястремская, Козлова и Костюк заявились на турнир в Чехии

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№25 WTA), Катерина Козлова (№98 WTA) и Марта Костюк (№141 WTA) заявились на второй турнир после возобновления сезона.

По информации телеграм канала «Just Tennis», украинки приняли решение заявиться на грунтовый турнир WTA International в Праге, который пройдет 10-15 августа.

Отметим, что все три украинки также находятся в предварительной заявке на первый турнир возобновленного сезона в Палермо (3-9 августа). Пока только в Италии также заявлены Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

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