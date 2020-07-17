ФОТО. Квитова провела тренировку перед матчем со Свитолиной

Чешская теннисистка Петра Квитова (№12 WTA) провела тренировку перед матчем с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (№5 WTA).
Напомним, девушки должны были встретиться в финале первого мини-турнира в Берлине, который проходил на траве, но из-за дождя матч был перенесен со среды на пятницу.
Таким образом, Свитолина и Квитова сыграют на харде, ведь второй берлинский мини-турнир пройдет именно на этом покрытии.
«Хардовый корт в Берлине находится внутри ангара аэропорта. Постараюсь не ударить в самолет», – написала Квитова в твиттере.
Definitely a first time for everything! The hard court in Berlin is inside an airport hangar.— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 16, 2020
Will try not to hit the plane ✈️🙈@bett1aces pic.twitter.com/XwHwId6eCZ
Источник — Twitter
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