ФОТО. Квитова провела тренировку перед матчем со Свитолиной

Чешская теннисистка Петра Квитова (№12 WTA) провела тренировку перед матчем с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (№5 WTA).

Напомним, девушки должны были встретиться в финале первого мини-турнира в Берлине, который проходил на траве, но из-за дождя матч был перенесен со среды на пятницу.

Таким образом, Свитолина и Квитова сыграют на харде, ведь второй берлинский мини-турнир пройдет именно на этом покрытии.

«Хардовый корт в Берлине находится внутри ангара аэропорта. Постараюсь не ударить в самолет», – написала Квитова в твиттере.

Definitely a first time for everything! The hard court in Berlin is inside an airport hangar.



Will try not to hit the plane ✈️🙈@bett1aces pic.twitter.com/XwHwId6eCZ