ФОТО. Квитова провела тренировку перед матчем со Свитолиной

Перенесенный финал состоится в пятницу

  • 17.07.2020 11:03
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ФОТО. Квитова провела тренировку перед матчем со Свитолиной
© Twitter

Чешская теннисистка Петра Квитова (№12 WTA) провела тренировку перед матчем с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (№5 WTA).

Напомним, девушки должны были встретиться в финале первого мини-турнира в Берлине, который проходил на траве, но из-за дождя матч был перенесен со среды на пятницу.

Таким образом, Свитолина и Квитова сыграют на харде, ведь второй берлинский мини-турнир пройдет именно на этом покрытии. 

«Хардовый корт в Берлине находится внутри ангара аэропорта. Постараюсь не ударить в самолет», – написала Квитова в твиттере.

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Источник — Twitter

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