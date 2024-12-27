Англия27 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:54
186
5
ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
Немецкий нападающий открыл счет в матче
27 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:54
186
5
В пятницу, 27 декабря, проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ипсвичем».
Матч проходит на Эмирейтс в Лондоне.
На 23-й минуте матча немецкий нападающий хозяев Кай Хаверц отрыл счет в матче, забив в пустые ворота, после прострела вингера лондонцев Леонардо Троссарда. Благодаря данному забитому мячу, «Арсенал» вышел на второе место АПЛ в Live-таблице.
❗️ ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
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