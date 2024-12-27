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  4. ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
Англия
27 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:54
186
5

ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича

Немецкий нападающий открыл счет в матче

27 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:54
186
5
ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В пятницу, 27 декабря, проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ипсвичем».

Матч проходит на Эмирейтс в Лондоне.

На 23-й минуте матча немецкий нападающий хозяев Кай Хаверц отрыл счет в матче, забив в пустые ворота, после прострела вингера лондонцев Леонардо Троссарда. Благодаря данному забитому мячу, «Арсенал» вышел на второе место АПЛ в Live-таблице.

❗️ ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича

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Арсенал Лондон Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Кай Хаверц
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 5
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Alfred
Нікуди Арсенал ще не вийшов, зарано святкувати, ще грати другий тайм і може статися що завгодно, це АПЛ, тут до останньої хвилини нічого не відомо.
Челсі вчора вже награлися, в кінці пропусти і програли. 
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