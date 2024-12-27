Три варианта. Звезда Барселоны может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
«Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» интересуются Френки де Йонгом
Звездный хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.
По информации источника, «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» готовы подписать хавбека, который является самым высокооплачиваемым игроком в Европе. Де Йонг и «Барселона» не планируют продолжать сотрудничество, каталонцы надеются продать хавбека в ближайшее время.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего де Йонга в 45 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барселону» во всех турнирах 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать де Йонга и Араухо для супертрансфера.
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