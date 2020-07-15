Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен на пятницу

В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) должна была провести финальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине против чешки Петры Квитовой (№12 WTA).
К сожалению, из-за дождя поединок пришлось перенести на пятницу в специально построенную арену в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где пройдет второй этап турнира. Завтра будет перерыв в соревнованиях.
Отметим, что мужской финал все же состоялся, в нем Доминик Тим переиграл Маттео Берреттини.
The @bett1aces womens grass final will not be played. Instead, the final will be moved to Friday inside the Tempelhof Airport hangar on hard court.— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020
Tomorrow remains a break day for the event.
Источник — Twitter
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