Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен на пятницу

В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) должна была провести финальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине против чешки Петры Квитовой (№12 WTA).

К сожалению, из-за дождя поединок пришлось перенести на пятницу в специально построенную арену в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где пройдет второй этап турнира. Завтра будет перерыв в соревнованиях.

Отметим, что мужской финал все же состоялся, в нем Доминик Тим переиграл Маттео Берреттини.

The @bett1aces womens grass final will not be played. Instead, the final will be moved to Friday inside the Tempelhof Airport hangar on hard court.



Tomorrow remains a break day for the event.