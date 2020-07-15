Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен на пятницу

Во всем виновата погода

  • 15.07.2020 21:50
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен на пятницу
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) должна была провести финальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине против чешки Петры Квитовой (№12 WTA).

К сожалению, из-за дождя поединок пришлось перенести на пятницу в специально построенную арену в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где пройдет второй этап турнира. Завтра будет перерыв в соревнованиях.

Отметим, что мужской финал все же состоялся, в нем Доминик Тим переиграл Маттео Берреттини.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    ihor63
    online
      ihor63, 15.07.2020 21:56
    0
    Це, напевно, на краще. У Світоліної на харді значно більше шансів
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 15.07.2020 21:56
    0
    Це, напевно, на краще. У Світоліної на харді значно більше шансів
    Ссылка
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