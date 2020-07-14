Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на выставочном турнире в Берлине

  • 14.07.2020 21:47
  • 916 просмотров
  • 0 комментариев
Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет финальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

Соперницей украинки станет чешка Петра Квитова (№12 WTA).

Встреча начнется вторым запуском после мужского финала Маттео Берреттини – Доминик Тим. Первый запуск стартует в 13:00 по Киеву.

Ранее Свитолина и Квитова встречались девять раз, на счету украинки всего две победы.

В полуфинале Элина обыграла Анастасию Севастову, Петра – Кики Бертенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности