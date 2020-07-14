Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет финальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.
Соперницей украинки станет чешка Петра Квитова (№12 WTA).
Встреча начнется вторым запуском после мужского финала Маттео Берреттини – Доминик Тим. Первый запуск стартует в 13:00 по Киеву.
Ранее Свитолина и Квитова встречались девять раз, на счету украинки всего две победы.
В полуфинале Элина обыграла Анастасию Севастову, Петра – Кики Бертенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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