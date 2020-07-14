Стала известна соперница Свитолиной в финале турнира в Берлине

В финальном противостоянии украинка встретится с одной из самых непростых для себя оппоненток

  • 14.07.2020 20:37
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Стала известна соперница Свитолиной в финале турнира в Берлине
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова

Чешка Петра Квитова (№12 WTA) выиграла у Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA) полуфинальный матч выставочного турнира в Берлине. Встреча продолжалась всего 50 минут.

Таким образом, в финале Квитова сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее переиграла латвийку Анастасию Севастову.

Берлин. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:2 

Отметим, что Квитова – одна из самых неудобных соперниц для Свитолиной. Чешка выиграла 7 из 9 очных матчей, но последний поединок на счету украинки (Итоговый турнир-2018).

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Владимир Клепач, Sport.ua

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