Стала известна соперница Свитолиной в финале турнира в Берлине

Чешка Петра Квитова (№12 WTA) выиграла у Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA) полуфинальный матч выставочного турнира в Берлине. Встреча продолжалась всего 50 минут.

Таким образом, в финале Квитова сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее переиграла латвийку Анастасию Севастову.

Берлин. Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:2

Отметим, что Квитова – одна из самых неудобных соперниц для Свитолиной. Чешка выиграла 7 из 9 очных матчей, но последний поединок на счету украинки (Итоговый турнир-2018).