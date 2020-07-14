Свитолина уверенно вышла в финал выставочного турнира в Берлине

Лучшая украинская теннисистка в двух сетах разобралась с Анастасией Севастовой из Латвии

  • 14.07.2020 16:07
  • 1607 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина уверенно вышла в финал выставочного турнира в Берлине
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в финал выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

В полуфинале, который для украинки стал первым матчем на соревнованиях, Свитолина в двух сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии (№43 WTA).

Берлин. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(2), 6:3

Со старта поединка, который проходил на стадионе Штеффи Граф, Элина начала нагружать бэкхенд Севастовой, легко выиграв первый гейм. Удар слева у латвийки работал немного не так, как ей бы хотелось. А вот у Элины с этим был полный порядок, да и прием получался глубоким, иногда даже удавалось забить навылет.

Латвийская теннисистка сумела размочить счет только после 0:3, но середина партии осталась как раз за ней. Свитолина сбавила обороты, начала ошибаться, отдавая очки в простых ситуациях. Ничего удивительного в этом нет, статус турнира допускает такие погрешности. 

При счете 5:5 Севастова сумела реализовать скрытый сетбол и дело шло к тому, что именно она выиграет стартовую партию. Но Элина под ноль взяла подачу латвийки и лучше проявила себя на тай-брейке, выиграв его искусным укороченным ударом с небольшой помощью троса.

Вторая партия по сценарию могла напомнить первую, но вышло намного лучше. Элина позволила сопернице играть на равных до счета 3:3, после чего не оставила шансов сопернице.

Любопытно, что в заключительном гейме украинка поначалу не смогла реализовать тройной матчбол на приеме, после чего Севастова еще и дерзко подала с руки. Но на итоговом результате это не сказалось, а Элина завершила матч точным ударом с лета. 

В целом, уверенная победа в выставочном матче, который хоть и не был высокого уровня, но показал, что Элина находится в неплохих кондициях. Все-таки на траве против Севастовой она, конечно же, не была выраженной фавориткой. 

Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№12 WTA) и Кики Бертенс (№7 WTA) из Нидерландов.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.07.2020 16:17
    +4
    Хоч і з провалами, але впевнено перемогла дуже незручну суперницю.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.07.2020 16:17
    +2
    До речі, цікаво, що у буків фавориткою на матч була саме Севастова.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.07.2020 16:15
    +3
    Непогано як для підготовчого турніру, тим більше, на траві. Притаманна Еліні гра при ній, щоправда, притаманні помилки теж. Однак, вдалих атак було таки чимало. Наступна суперниця буде значно важчою, там і подивимось на сьогоднішній рівень Еліни проти гравця рівня топ-10.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.07.2020 16:17
    +4
    Хоч і з провалами, але впевнено перемогла дуже незручну суперницю.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.07.2020 16:15
    +3
    Непогано як для підготовчого турніру, тим більше, на траві. Притаманна Еліні гра при ній, щоправда, притаманні помилки теж. Однак, вдалих атак було таки чимало. Наступна суперниця буде значно важчою, там і подивимось на сьогоднішній рівень Еліни проти гравця рівня топ-10.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.07.2020 16:17
    +2
    До речі, цікаво, що у буків фавориткою на матч була саме Севастова.
    Ссылка
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