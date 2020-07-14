Свитолина уверенно вышла в финал выставочного турнира в Берлине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в финал выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

В полуфинале, который для украинки стал первым матчем на соревнованиях, Свитолина в двух сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии (№43 WTA).

Берлин. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(2), 6:3

Со старта поединка, который проходил на стадионе Штеффи Граф, Элина начала нагружать бэкхенд Севастовой, легко выиграв первый гейм. Удар слева у латвийки работал немного не так, как ей бы хотелось. А вот у Элины с этим был полный порядок, да и прием получался глубоким, иногда даже удавалось забить навылет.

Латвийская теннисистка сумела размочить счет только после 0:3, но середина партии осталась как раз за ней. Свитолина сбавила обороты, начала ошибаться, отдавая очки в простых ситуациях. Ничего удивительного в этом нет, статус турнира допускает такие погрешности.

При счете 5:5 Севастова сумела реализовать скрытый сетбол и дело шло к тому, что именно она выиграет стартовую партию. Но Элина под ноль взяла подачу латвийки и лучше проявила себя на тай-брейке, выиграв его искусным укороченным ударом с небольшой помощью троса.

Вторая партия по сценарию могла напомнить первую, но вышло намного лучше. Элина позволила сопернице играть на равных до счета 3:3, после чего не оставила шансов сопернице.

Любопытно, что в заключительном гейме украинка поначалу не смогла реализовать тройной матчбол на приеме, после чего Севастова еще и дерзко подала с руки. Но на итоговом результате это не сказалось, а Элина завершила матч точным ударом с лета.

В целом, уверенная победа в выставочном матче, который хоть и не был высокого уровня, но показал, что Элина находится в неплохих кондициях. Все-таки на траве против Севастовой она, конечно же, не была выраженной фавориткой.

Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№12 WTA) и Кики Бертенс (№7 WTA) из Нидерландов.