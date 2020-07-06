ВИДЕО. Льорис и Сон едва не подрались прямо на поле

Игроки «Тоттенхэма» устроили потасовку после первого тайма

  • 06.07.2020 23:58
  • 1717 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Льорис и Сон едва не подрались прямо на поле
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Игроки «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын Мин серьезно повздорили после завершения первого тайма матча 33-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0)

Одноклубникам даже пришлось разнимать вратаря и полузащитника, ведь дело шло к драке. К счастью, игроков удалось успокоить, они направились в подтрибунное помещение.

Добавим, что перед выходом на второй тайм француз и южнокореец обнялись в знак примирения. 

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 00:44
    -2
    Здається у Маура постійно приблизно таке трапляється між гравцями у всіх його командах.
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