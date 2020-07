ВИДЕО. Льорис и Сон едва не подрались прямо на поле

Игроки «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын Мин серьезно повздорили после завершения первого тайма матча 33-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0)

Одноклубникам даже пришлось разнимать вратаря и полузащитника, ведь дело шло к драке. К счастью, игроков удалось успокоить, они направились в подтрибунное помещение.

Добавим, что перед выходом на второй тайм француз и южнокореец обнялись в знак примирения.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR