ВИДЕО. Льорис и Сон едва не подрались прямо на поле

Игроки «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын Мин серьезно повздорили после завершения первого тайма матча 33-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0)
Одноклубникам даже пришлось разнимать вратаря и полузащитника, ведь дело шло к драке. К счастью, игроков удалось успокоить, они направились в подтрибунное помещение.
Добавим, что перед выходом на второй тайм француз и южнокореец обнялись в знак примирения.
Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.