29-й тур
Десна
:
Колос К
05.07.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Десна - Колос - 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.07.2020 16:55
  • 505 просмотров
  • 1 комментарий
Десна - Колос - 0:0. LIVE
© ФК Колос

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Десна» – «Колос» - 0:0

«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гитченко, Конопля, Будковский, Фаворов, Кузык

Запас: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Филиппов, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Имереков, Западня

«Колос»: Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Емец, Милько, Задоя, Богданов, Мирный, Морозко, Лысенко

Запас: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ефремов, Костышин, Кожушко, Антюх, Бондаренко

Арбитр: Игорь Паскал

Стадион им. Ю. Гагарина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воскресенье, 5-го июля, состоится встреча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Колос». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

Победа «Десны» над «Динамо» значительно обострила борьбу за медали и за право играть в Лиге чемпионов. Черниговчане сократили отставание от второго места до трех очков и после матча с немотивированным «Колосом» могут улучшить свое турнирное положение. «Колос» не имеет турнирных задач, но находится в неплохом настроении, прервав после победы над «Александрией» семиматчевую проигрышную серию.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос».

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Андрій Ковальов, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Glavenista
      Glavenista, 05.07.2020 17:00
    0
    Вперед Десна.
    Сегодня нужна только победа 💪
    Ссылка
    Glavenista
      Glavenista, 05.07.2020 17:00
    0
    Вперед Десна.
    Сегодня нужна только победа 💪
    Ссылка
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