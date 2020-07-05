Украинская Премьер-лига. 29-й тур
«Десна» – «Колос» - 0:0
«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гитченко, Конопля, Будковский, Фаворов, Кузык
Запас: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Филиппов, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Имереков, Западня
«Колос»: Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Емец, Милько, Задоя, Богданов, Мирный, Морозко, Лысенко
Запас: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ефремов, Костышин, Кожушко, Антюх, Бондаренко
Арбитр: Игорь Паскал
Стадион им. Ю. Гагарина
В воскресенье, 5-го июля, состоится встреча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Колос». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.
Победа «Десны» над «Динамо» значительно обострила борьбу за медали и за право играть в Лиге чемпионов. Черниговчане сократили отставание от второго места до трех очков и после матча с немотивированным «Колосом» могут улучшить свое турнирное положение. «Колос» не имеет турнирных задач, но находится в неплохом настроении, прервав после победы над «Александрией» семиматчевую проигрышную серию.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос».
Андрій Ковальов, Sport.ua
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Сегодня нужна только победа 💪
Сегодня нужна только победа 💪
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