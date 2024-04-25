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25 апреля 2024, 07:29 |
59
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 апреля 2024, 07:29 |
59
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 ЛНЗ Черкассы U-19 – Шахтер U-19

Ggbet 13.50 – 7.90 – 1.12

22:00 Брайтон – Манчестер Сити

Ggbet 8.00 – 5.55 – 1.41

ТЕННИС

12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина

Ggbet 2.82 – 1.44

КИБЕРСПОРТ

20:30 Fnatic – Eternal Fire

Ggbet 2.61 – 1.51

20:30 Virtus.pro – FaZe Clan

Ggbet 2.30 – 1.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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