Другие новости25 апреля 2024, 07:29 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 апреля 2024, 07:29 |
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В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
12:00 ЛНЗ Черкассы U-19 – Шахтер U-19
22:00 Брайтон – Манчестер Сити
ТЕННИС
12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина
КИБЕРСПОРТ
20:30 Fnatic – Eternal Fire
20:30 Virtus.pro – FaZe Clan
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