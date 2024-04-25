СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

В четверг, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 ЛНЗ Черкассы U-19 – Шахтер U-19

13.50 – 7.90 – 1.12

22:00 Брайтон – Манчестер Сити

8.00 – 5.55 – 1.41

ТЕННИС

12:00 Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина

2.82 – 1.44

КИБЕРСПОРТ

20:30 Fnatic – Eternal Fire

2.61 – 1.51

20:30 Virtus.pro – FaZe Clan

2.30 – 1.64