28-й тур
Десна
3:2
Динамо Киев
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна впервые в истории на своем поле нанесла поражение Динамо

Черниговчане второй раз в сезоне обыграли киевский клуб

  • 28.06.2020 21:24
  • 7931 просмотр
  • 138 комментариев
Десна впервые в истории на своем поле нанесла поражение Динамо
© twitter.com/DynamoKyiv

Противостояние донецкого «Шахтера» и луганской «Зари» в рамках двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги лишь поблескивало золотым отливом медалей, которые одевались на «горняков» по завершению встречи на НСК «Олимпийский». А вот главной игрой всего футбольного уик-энда в рамках нашей страны был поединок на черниговском стадионе им. Ю. Гагарина, в котором местная «Десна» сражалась с киевским «Динамо».

Подопечные Александра Рябоконя в отчетной встрече боролись за комфортный сразу для двух сторон результат: успех черниговчан в игре против действующего вице-чемпиона страны задевал еще и интересы коллектива Виктора Скрипника, команда которого потеряла очки в игре против «горняков» и рисковала отпустить «бело-синих» в свободное плавание в концовке сезона. Очевидной на таком фоне была мотивация для футболистов Алексея Михайличенко – победа «Динамо» практически гарантированно отбросила бы «Десну» за пределы гонки за «серебро», а отрыв от луганчан составил бы весомые пять пунктов, аккурат по количеству матчей киевлян до конца сезона всех фронтах.

На поле домашней арены черниговчанам иногда не удается показать должного уровня исполнительского мастерства. Однако эта тенденция не прослеживалась на фоне первого тайма отчетной встречи. Подопечные Рябоконя стартовали неуверенно, пропустив уже после первой серьезной атаки гостей. Центр обороны не успел среагировать на неудачный вынос навеса с левого фланга от Буяльского в исполнении Конопли, после чего Цыганков мощно пробил в ближний угол с отскока.

Классический сценарий дальнейших событий – «Динамо» после гола продолжает контролировать мяч, но отходит ближе к середине поля – реализовать команде Михайличенко не удалось. «Десна» начала уверенно перехватывать инициативу в атаке, а выпад с завершением от Филиппова выступил предупреждающим сигналом всей обороне киевлян.

Однако, в дальнейшем, сказались уже неудачные решения Михайличенко при подборе исполнителей на игру. Левый фланг обороны занимал Александр Караваев, для которого эта позиция точно не была хорошо знакомой. Результат закономерен – потеря позиции и пространство для Картушова, которое Денис реализовал сполна, со второй попытки переиграв Бущана.

Кроме Караваева, Михайличенко рискнул еще и с позицией форварда. Ибрагим Каргбо-младший сумел оформить гол в этой встрече, вот только этот мяч позволил «Десне» совершить промежуточный волевой камбэк. Форвард срезал подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу в сетку ворот собственной команды. Давно не было настолько качественных домашних таймов от «северян»! Да еще и против какого соперника!

Настроение команд на второй тайм не должно было никого удивить: гости хотели отыграться любой ценой, в результате чего потеряли на следующую игру Шепелева и Шабанова, а хозяева всеми силами цеплялись за успешный для них результат. На этом фоне «Динамо» долго не могло проявить должную инициативу в атаке, и при этом продолжало оставлять зоны на своей половине для выхода «Десны» в контратаку. Реализуй бы Картушов еще один свой, для киевлян игра могла бы завершиться досрочно.

Но время неумолимо подходило к концу матча, отчего Виктору Цыганкову вновь пришлось забирать на себя инициативу в атаке и вести команду за собой. Капитан «Динамо» отметился эффектным голом пяткой после прострела Де Пены с левого фланга за 4 минуты до конца основного времени. 2:2! Но одного очка Михайличенко было мало. «Бело-синие» пошли на очередной штурм, в очередной раз обнажили оборону, вновь получили контрвыпад, который завершился угловым на правом фланге. Шабанов провалил борьбу за позицию Гитченко, после удара головой в исполнении которого мяч по красивой дуге отправился за шиворот Бущану, а на несколько десятков тысяч фанатов «Десны» и «Зари» стало больше. «Динамо» уступило. Впервые на стадионе им. Гагарина в матче против «северян».

В следующий футбольный уик-энд черниговская «Десна» продлит серию домашних поединков матчем против «Колоса» из с. Ковалевка, а киевское «Динамо» совершит попытку поквитаться с донецким «Шахтером» за поражение в первом официальном матче после карантина в очередном эпизоде, на этот раз – полноценно домашнего для «бело-синих», классического противостояния.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Десна» – «Динамо» – 3:2

Егор Картушов (12), Ибрагим Каргбо (26, автогол), Андрей Гитченко (92) – Виктор Цыганков (4, 86)

Егор Картушов (27), Владислав Огиря (34) – Владимир Шепелев (28), Артем Шабанов (62), Мохаммед Кадири (93)

«Десна»: Евгений Паст, Ефим Конопля, Андрей Гитченко, Тамм, Денис Фаворов, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Егор Картушов (Леван Арвеладзе, 91), Орест Кузык (Андрей Мостовой, 75), Aлександр Филиппов (Сергей Старенький, 85), Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 74)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Мохаммед Кадири, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 58), Aлександр Андриевский (Миккель Дуэлунд, 63), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко, 87), Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена, 46)

Арбитр: Екатерина Монзуль

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.06.2020 22:07
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 21:49
    Только что Михайличенко сказал,что проходил возле судейской раздевалки и слышал там радость и смех.Он этому очень удивлён Вся суть Суркиского ДК
    А не надо было @уйлу Метал с ЛЧ снимать, шоб у него хер из гола вырос!
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 22:07
    -1
    Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 22:05
    Вот и вальсуй, я ж тебя не трогал вообще)
    Так и тебя никто не трогал впринципе а ты прицепился с какими-то пруфами и что я какой-то Жека ещё и доказывать тебе обратное
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 22:06
    0
    мой сарказм не оценили, ну и Монзуль, а не мондзуль, я епал как её фамилия правильно пишется, теперь буду знать.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 22:06
    0
    Послушайте,Ребров поэтому и ушол,потому что ДК это сейчас очень слабая команда и по моему, ЛЕ в этом году это полностью показала.В УПЛ они будут ещё долго бороться за 2 место с другими командами,только из-за Суркиса,потому что у него все схвачено в Украине,Бойко тому пример
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 22:06
    -1
    Mr.Value, 28.06.2020 22:04
    В Украине осталась только 1 сильная команда, и это явно не Динамо)
    Интересно отели речь ? В Украине нет сильных команд - есть 5 примерно равных - у одной из которых свой фарм и 6 для массовки.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 22:05
    +1
    JV, 28.06.2020 22:03
    Я? Я никому ничего не должен так что вальсуй мимо
    Вот и вальсуй, я ж тебя не трогал вообще)
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.06.2020 22:04
    +8
    В Украине осталась только 1 сильная команда, и это явно не Динамо)
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 22:03
    -2
    Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 22:03
    Нет, убогий, ты должен был доказать что ты не пистабол, но зашкварился на первом же вопросе) Адиос)
    Я? Я никому ничего не должен так что вальсуй мимо
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 22:03
    -1
    JV, 28.06.2020 21:58
    Что я должен тебе доказать? Что я не я и рожа не моя? Ты вообще кукушкой двинулся?
    Нет, убогий, ты должен был доказать что ты не пистабол, но зашкварился на первом же вопросе) Адиос)
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.06.2020 22:02
    +2
    Я б, кстати, уже завтра начал бы заниматься турникетами, раздевалками и прочим на стадионе Гагарина. Надеюсь город и клуб оперативно это постараются решить.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 28.06.2020 22:02
    +4
    Мда, жопа
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 22:00
    +9
    Но я,если честно,очень огорчён падением ДК,но в то же время очень доволен такими командами,как Зоря и Десна
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 28.06.2020 22:00
    +3
    Динамо ще в кубку обісреться і можна шукати ще одного коуча з динамівським серцем .... Ребров молодець, що не пішов в цю команду, хотя його ніби і не запрошували..
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 28.06.2020 22:00
    +1
    Если у Шахты нет цели протащить Киев на второе место, то у Динамо сложная ситуация. Выезд в колхоз на нервах, Заря (которая конечно же им сольёт), ну и сложнейший Колос, которого вряд ли опять рассудит Бойко
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 28.06.2020 22:00
    +2
    Zhorik678, 28.06.2020 21:59
    всётаки динамо молодцы умеют создать интригу теперь нужно проиграть шахтёру
    Так они это и сделают, правда не по своей воле)
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    BaZia
    online
      BaZia, 28.06.2020 21:59
    +1
    Десна красавцы! Игрокам и тренеру респект!
    Динамо продолжает деградацию. Может уже после этого Лесыка уберут накуй? Миха уйди пожалуйста, не добивай ДК.
    p.s. А теперь вспомните не поставленный пенальти на Матвиенко в матче Заря - Шахтер! Сейчас пару очей луганчанам ой как не помешали бы!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.06.2020 21:59
    +3
    Десна красавцы! Игрокам и тренеру респект!
    Динамо продолжает деградацию. Может уже после этого Лесыка уберут накуй? Миха уйди пожалуйста, не добивай ДК.
    p.s. А теперь вспомните не поставленный пенальти на Матвиенко в матче Заря - Шахтер! Сейчас пару очей луганчанам ой как не помешали бы!!!
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.06.2020 21:59
    +6
    всётаки динамо молодцы умеют создать интригу теперь нужно проиграть шахтёру
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 21:58
    -3
    Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:56
    Что и следовало доказать) Ни пруфоф на свой бред, ни каких-то оправданий по мучениям дерьнамы я не увидел)) И за что вам деньги платят?))
    Что я должен тебе доказать? Что я не я и рожа не моя? Ты вообще кукушкой двинулся?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:56
    0
    JV, 28.06.2020 21:54
    масик масик Господи
    Что и следовало доказать) Ни пруфоф на свой бред, ни каких-то оправданий по мучениям дерьнамы я не увидел)) И за что вам деньги платят?))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.06.2020 21:25
    +30
    Очень рад за Десну! После инцидента в матче ДК — Колос, вся адекватная часть Украины болеет против Динамо. Сегодня палыхают задницы некоторых недофанов ДК, которые считали пенальти в матче против Колоса чистым, так вам и надо. Монзуль молодчина
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 28.06.2020 21:26
    +28
    Без купленных судей ДК показывает просто свой настоящий уровень, вот и все. Катя молодец, хорошо судит. Сразу видно, что не продажная, как некоторые!!!
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    Евгений Карпусь
      Евгений Карпусь, 28.06.2020 21:27
    +22
    Браво ДЕСНА!!!!! Бились до последнего, через "не могу"!!!! Даешь еврокубки!
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    pricolist
    online
      pricolist, 28.06.2020 21:32
    +16
    Заслуженная победа Десны, больше и сказать нечего.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 28.06.2020 21:32
    +16
    Десна заслужено перемогла.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.06.2020 21:33
    +15
    Вітаю Десну з Перемогою.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.06.2020 21:27
    +15
    А все так за Зорю переживали) Погодите, тут еще Десна поборется! С победой черниговцы!!!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 21:49
    +14
    Только что Михайличенко сказал,что проходил возле судейской раздевалки и слышал там радость и смех.Он этому очень удивлён Вся суть Суркиского ДК
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 21:27
    +12
    Ушел смотреть Аталанту, а вся интрига дня здесь была. Десна большие молодцы!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.06.2020 21:27
    +12
    Десна, как и ожидалось, вышла как на финал. Молодцы, остались в борьбе за все медали!
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 28.06.2020 21:32
    +11
    И Десну с победой. Одна из немногих команд из нашей УПЛ, которая пытается играть в футбол. Удачи им в еврокубках.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2020 21:29
    +11
    Хорошо бы Заря 2-е место, Десна 3-е, Динамо 4-е.
    А кубок - победа Ворсклы.
    Хочу по максимуму насладиться игрой Динамо в плей-офф за выход в плей-офф ЛЕ и собственно в матчах за попадание в группу ЛЕ.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 21:52
    +10
    Axmetov10, 28.06.2020 21:49
    Только что Михайличенко сказал,что проходил возле судейской раздевалки и слышал там радость и смех.Он этому очень удивлён Вся суть Суркиского ДК
    Оказывается, есть судьи, которым плевать на положительный результат Динамо. Это настолько удивило Лесика, что он не может об этом молчать.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 28.06.2020 21:34
    +10
    Молодці Десна! Браво! Давайте вперед до срібла!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 22:00
    +9
    Но я,если честно,очень огорчён падением ДК,но в то же время очень доволен такими командами,как Зоря и Десна
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 28.06.2020 21:42
    +9
    Один нормальный арбитр в украинском футболе, и тот женнщина! Браво Катерина!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 21:32
    +9
    И кто после этого скажет, что прошлый матч с Колосом был не ничейный и его не вытащил судья?
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.06.2020 22:04
    +8
    В Украине осталась только 1 сильная команда, и это явно не Динамо)
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 28.06.2020 21:46
    +8
    Прикиньте, судді винні. Сам тренер каже
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 21:31
    +8
    © УАФ– М а ф і я! , 28.06.2020 21:29
    Десна порадовала. Теперь ждем хороших новостей об изменениях на тренерском мостике Динамо. Если Лесик мужик, а не тряпка, которая больше всего любит бабло, и если слово "совесть" ему известно, он сегодня сам подаст в отставку
    Лесик:" Нам нужно время, будем разбираться, игроки ещё молодые, тяжёлая неделя была, с Миная возвращались, магнитные бури, полная луна"
    Ссылка
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