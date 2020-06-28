Десна впервые в истории на своем поле нанесла поражение Динамо

Противостояние донецкого «Шахтера» и луганской «Зари» в рамках двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги лишь поблескивало золотым отливом медалей, которые одевались на «горняков» по завершению встречи на НСК «Олимпийский». А вот главной игрой всего футбольного уик-энда в рамках нашей страны был поединок на черниговском стадионе им. Ю. Гагарина, в котором местная «Десна» сражалась с киевским «Динамо».



Подопечные Александра Рябоконя в отчетной встрече боролись за комфортный сразу для двух сторон результат: успех черниговчан в игре против действующего вице-чемпиона страны задевал еще и интересы коллектива Виктора Скрипника, команда которого потеряла очки в игре против «горняков» и рисковала отпустить «бело-синих» в свободное плавание в концовке сезона. Очевидной на таком фоне была мотивация для футболистов Алексея Михайличенко – победа «Динамо» практически гарантированно отбросила бы «Десну» за пределы гонки за «серебро», а отрыв от луганчан составил бы весомые пять пунктов, аккурат по количеству матчей киевлян до конца сезона всех фронтах.



На поле домашней арены черниговчанам иногда не удается показать должного уровня исполнительского мастерства. Однако эта тенденция не прослеживалась на фоне первого тайма отчетной встречи. Подопечные Рябоконя стартовали неуверенно, пропустив уже после первой серьезной атаки гостей. Центр обороны не успел среагировать на неудачный вынос навеса с левого фланга от Буяльского в исполнении Конопли, после чего Цыганков мощно пробил в ближний угол с отскока.



Классический сценарий дальнейших событий – «Динамо» после гола продолжает контролировать мяч, но отходит ближе к середине поля – реализовать команде Михайличенко не удалось. «Десна» начала уверенно перехватывать инициативу в атаке, а выпад с завершением от Филиппова выступил предупреждающим сигналом всей обороне киевлян.



Однако, в дальнейшем, сказались уже неудачные решения Михайличенко при подборе исполнителей на игру. Левый фланг обороны занимал Александр Караваев, для которого эта позиция точно не была хорошо знакомой. Результат закономерен – потеря позиции и пространство для Картушова, которое Денис реализовал сполна, со второй попытки переиграв Бущана.



Кроме Караваева, Михайличенко рискнул еще и с позицией форварда. Ибрагим Каргбо-младший сумел оформить гол в этой встрече, вот только этот мяч позволил «Десне» совершить промежуточный волевой камбэк. Форвард срезал подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу в сетку ворот собственной команды. Давно не было настолько качественных домашних таймов от «северян»! Да еще и против какого соперника!



Настроение команд на второй тайм не должно было никого удивить: гости хотели отыграться любой ценой, в результате чего потеряли на следующую игру Шепелева и Шабанова, а хозяева всеми силами цеплялись за успешный для них результат. На этом фоне «Динамо» долго не могло проявить должную инициативу в атаке, и при этом продолжало оставлять зоны на своей половине для выхода «Десны» в контратаку. Реализуй бы Картушов еще один свой, для киевлян игра могла бы завершиться досрочно.



Но время неумолимо подходило к концу матча, отчего Виктору Цыганкову вновь пришлось забирать на себя инициативу в атаке и вести команду за собой. Капитан «Динамо» отметился эффектным голом пяткой после прострела Де Пены с левого фланга за 4 минуты до конца основного времени. 2:2! Но одного очка Михайличенко было мало. «Бело-синие» пошли на очередной штурм, в очередной раз обнажили оборону, вновь получили контрвыпад, который завершился угловым на правом фланге. Шабанов провалил борьбу за позицию Гитченко, после удара головой в исполнении которого мяч по красивой дуге отправился за шиворот Бущану, а на несколько десятков тысяч фанатов «Десны» и «Зари» стало больше. «Динамо» уступило. Впервые на стадионе им. Гагарина в матче против «северян».



В следующий футбольный уик-энд черниговская «Десна» продлит серию домашних поединков матчем против «Колоса» из с. Ковалевка, а киевское «Динамо» совершит попытку поквитаться с донецким «Шахтером» за поражение в первом официальном матче после карантина в очередном эпизоде, на этот раз – полноценно домашнего для «бело-синих», классического противостояния.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Десна» – «Динамо» – 3:2

Егор Картушов (12), Ибрагим Каргбо (26, автогол), Андрей Гитченко (92) – Виктор Цыганков (4, 86)

Егор Картушов (27), Владислав Огиря (34) – Владимир Шепелев (28), Артем Шабанов (62), Мохаммед Кадири (93)

«Десна»: Евгений Паст, Ефим Конопля, Андрей Гитченко, Тамм, Денис Фаворов, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Егор Картушов (Леван Арвеладзе, 91), Орест Кузык (Андрей Мостовой, 75), Aлександр Филиппов (Сергей Старенький, 85), Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 74)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Мохаммед Кадири, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 58), Aлександр Андриевский (Миккель Дуэлунд, 63), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко, 87), Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена, 46)

Арбитр: Екатерина Монзуль

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА