28-й тур
Десна
3:2
Динамо Киев
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Динамо – 3:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.06.2020 19:29
  • 29741 просмотр
  • 241 комментарий
Десна – Динамо – 3:2. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Десна» – «Динамо» – 3:2

Егор Картушов (12), Ибрагим Каргбо (26, автогол), Андрей Гитченко (92) – Виктор Цыганков (4, 86)

Егор Картушов (27), Владислав Огиря (34) – Владимир Шепелев (28), Артем Шабанов (62), Мохаммед Кадири (93)

«Десна»: Евгений Паст, Ефим Конопля, Андрей Гитченко, Тамм, Денис Фаворов, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Егор Картушов (Леван Арвеладзе, 91), Орест Кузык (Андрей Мостовой, 75), Aлександр Филиппов (Сергей Старенький, 85), Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 74)

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе, Дмитрий Хлёбас, Артур Западня, Илья Шевцов

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Мохаммед Кадири, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 58), Aлександр Андриевский (Миккель Дуэлунд, 63), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко, 87), Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена, 46)

Запас: Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Назарий Русин

Арбитр: Екатерина Монзуль

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Десна» – «Динамо» – 3:2:

 

  

Замены «Десны»: Андрей Мостовой - 6,0; Андрей Тотовицкий - 6,0; Сергей Старенький - б/о; Леван Арвеладзе - б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена - 6,5; Сергей Сидорчук - 5,0; Миккель Дуєлунд - 5,0; Николай Шапаренко - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Кадири за разговоры.

92 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!!  3:2!!! Арвеладзе навесил с углового, и Гитченко головой по дуге нанес удар - мяч перелетел через Бущана!

91 мин. Замена у Десны. Арвеладзе заменил Картушова.

90 мин. Монзуль компенсировала 3 минуты.

89 мин. Киевляне контролируют мяч.

87 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Шапаренко.

86 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Де Пена на левом фланге на приеме обыграл оппонента и прострелил на Цыганкова, который пяткой переправил мяч в ворота!

85 мин. Замена у Десны. Вместо Филиппова на поле вышел Старенький.

82 мин. После скидки Мостового Тотовицкий из центра штрафной пробил намного выше ворот!

80 мин. Киевляне контролируют мяч.

77 мин. Картушову оказывают медицинскую помощь.

75 мин. Две замены у Десны. Вместо Будковского на поле вышел Тотовицкий, вместо Кузыка - Мостовой.

71 мин. Караваев от левого угла штрафной Десны пробил немного выше ворот!

68 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. После навеса с углового Паст кулаками выбил мяч.

63 мин. Замена у Динамо. Вместо Андриевского на поле вышел Дуэлунд.

62 мин. Шабанов грубо сыграл в центре поля.

59 мин. ОПАСНО! Кузык слева ворвался в штрафную Динамо, качнул Кадири и нанес удар - Бущан ногой отбил мяч!

58 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Сидорчук.

58 мин. Де Пена пробил в падении головой метров с 12-ти, и Паст в падении поймал мяч.

55 мин. Шепелев нарушил правила на половине поля Десны.

53 мин. Игра идет в центре поля.

50 мин. После навеса с углового Кадири головой пробил неточно.

47 мин. Опасно! Де Пена пробил низом из пределов штрафной, и Паст в падении отбил мяч!

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Каргбо на поле вышел Де Пена.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Шабанов очень неточно стрельнул из-за пределов штрафной.

42 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. Филиппов пробил из-за пределов штрафной, и мяч, попав в Кадири, полетел на угловой.

37 мин. Цыганков от левого угла штрафной пробил очень слабо в руки голкиперу.

 34 мин. Огиря сорвал атаку Динамо.

31 мин. Шабанов нарушил правила в штрафной Десны.

28 мин. Шепелев сорвал атаку Десны.

27 мин. Картушов грубо сыграл против Вербича.

26 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Кузык с углового на левом фланге навесил во вратарскую, где находилось скопление футболистов, и Каргбо срезал мяч в собственные ворота!

25 мин. Кузык от левого угла штрафной пробил в ближний угол, и Бущан перевел мяч на угловой.

23 мин. Каргбо от левого угла штрафной обводящим ударом не попал в ворота.

22 мин. Оффсайд у Вербича.

20 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Кузык вышел один на один с Бущаном и решил сделать передачу на ход Филиппову. Получилось слишком сильно.

18 мин. После навеса Фаворова Будковский головой из центра штрафной пробил выше ворот.

16 мин. Буяльский с левого фланга прострелил в руки Пасту.

15 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Андриевского.

12 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи на ход Картушов убежал от Караваева и оказался перед Бущаном. Первый удар голкипер отбил, но со второй Картушов отправил мяч в пустые ворота!

11 мин. ОПАСНО! Фаворов прострелил с правого фланга, и Филиппов в касание пробил рядом со штангой!

9 мин. Черниговчане подали угловой, и киевляне выбили мяч.

6 мин. Кузык нарушил правила в центре поля.

4 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Буяльский навесил с левого фланга, и Конопля неудачно выбил мяч. Сфера отскочила к Цыганкову, который из центра штрафной расстрелял ворота!

2 мин. У стадиона собралось немало болельщиков, так что интершум, по которому мы успели соскучиться на матчах, присутствует.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» будет принимать «Динамо». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, начало – в 19:30.

В предыдущем туре киевляне обыграли «Колос» со счетом 2:1, а главной фигурой встречи стал арбитр Сергей Бойко, назначивший четыре пенальти. После этого поединка разговоры о влиянии VAR на динамику игры и компетентности украинских представителей судейского корпуса не умолкают до сих пор. «Динамо» идет на второй позиции в турнирной таблице, продолжая бороться за «серебряные» медали. «Десна» расположилась на четвертом месте. В прошлом туре черниговчане на своем поле уступили «Заре», так что теперь для «северян» крайне важен набор очков в контексте дальнейшей борьбы за призовые места.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 21:28
    0
    Десна мужики - монзуль это конечно нечто
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.06.2020 21:28
    0
    kvv1404, 28.06.2020 21:19
    Сосаааааааааааать!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вечно молодой к твоим услугам
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 28.06.2020 21:28
    +1
    kvv1404, 28.06.2020 21:19
    Сосаааааааааааать!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вадо уж кому кому а тебе это занятие вместе со своим мужем рогоносцем форевкой более чем приятное занятие кстати онидва дня тебе о лизать хочет удовлетвори уже его
    Ссылка
    Микола Унгурян
      Микола Унгурян, 28.06.2020 21:26
    +3
    Десна молодці, схоже що інтрига в боротьбі за срібло знову відновилась
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.06.2020 21:25
    +3
    Мер Владислав Атрошенко, НЕГАЙНО будуй такій КОМАНДІ топ-Арену
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 28.06.2020 21:24
    +9
    Заслуженая победа Десны над отстойным Динамо! Поздравляю су"у суркиса-0знай свое место гни"а!!!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2020 21:23
    +16
    Хорошо бы Заря 2-е место, Десна 3-е, Динамо 4-е.
    А кубок - победа Ворсклы.
    Хочу по максимуму насладиться игрой Динамо в плей-офф за выход в плей-офф ЛЕ и собственно в матчах за попадание в группу ЛЕ.
    Ссылка
    Dora
      Dora, 28.06.2020 21:23
    +13
    Десну з заслуженою ПЕРЕМОГОЮ!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 28.06.2020 21:23
    +4
    Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:21
    Теперь всю неделю офшорная шваль на сайте не появится!))
    Глпвное что Суслика не услышим
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 28.06.2020 21:22
    +4
    mist76, 28.06.2020 21:22
    Пизд*ц((((((
    Уж лет 10 как он самый. Пора бы привыкнуть )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 28.06.2020 21:22
    +9
    Ура! Десна молодцы! Даешь в следующем туре синхронные победы Шахтера,Десны и Зари!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.06.2020 21:22
    +2
    Aleks04, 28.06.2020 21:14
    На русском — северяне, українською — сіверяни
    Та ніфіга, братан. Север зі староболгарського - Північ. А Сіверщина, це історичний Регіон Руси. Колись було таке князівство Чернігово-Сіверське, яке простягалось аж до Кавказу, включаючи славнозвісний Донбас з Краснодаром.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 28.06.2020 21:22
    +13
    Десна красавцы. С победой Чернигов!!!
    Ссылка
    mist76
      mist76, 28.06.2020 21:22
    -2
    Пизд*ц((((((
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 28.06.2020 21:22
    +4
    Монзуль мой кумир
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:21
    +7
    Теперь всю неделю офшорная шваль на сайте не появится!))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.06.2020 21:21
    +11
    Герои! Вся Украина с вами. С победой!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:21
    +3
    Еееееееее!!!!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 21:20
    +2
    Почему я пожадничал и ещё косарь на победу Десны не закинул 1 к 10,сукииииии
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 28.06.2020 21:20
    +5
    Файера вам в ж*пу!!! Совы и ультры!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2020 21:23
    +16
    Хорошо бы Заря 2-е место, Десна 3-е, Динамо 4-е.
    А кубок - победа Ворсклы.
    Хочу по максимуму насладиться игрой Динамо в плей-офф за выход в плей-офф ЛЕ и собственно в матчах за попадание в группу ЛЕ.
    Ссылка
    Dora
      Dora, 28.06.2020 21:23
    +13
    Десну з заслуженою ПЕРЕМОГОЮ!!!
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 28.06.2020 21:22
    +13
    Десна красавцы. С победой Чернигов!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.06.2020 21:21
    +11
    Герои! Вся Украина с вами. С победой!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.06.2020 20:35
    +11
    Не дай Бог ДК забьёт, и вылезят все эти шпроты, фишманы, фанни
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.06.2020 19:57
    +11
    Заслуженно, Десна разрывает оборону Динамо как хочет
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 28.06.2020 19:54
    +11
    Вся Украина за Десну. Мы против продажного футбола от ДК!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.06.2020 20:16
    +10
    ihor7003, 28.06.2020 20:15
    Динамо дно! Кроме Вербича у других и желания играть никакого нет!!!!!!!
    Цыганкову, Вербичу и Миколенко нужно срочно сваливать из этого клуба
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.06.2020 20:13
    +10
    Ощущение, что Десна играет не с Динамо, а с командой из второй шестерки.Делают практически все, что хотят
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 28.06.2020 21:24
    +9
    Заслуженая победа Десны над отстойным Динамо! Поздравляю су"у суркиса-0знай свое место гни"а!!!!!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 28.06.2020 21:22
    +9
    Ура! Десна молодцы! Даешь в следующем туре синхронные победы Шахтера,Десны и Зари!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.06.2020 20:52
    +9
    Пора удалять кого-то из игроков Десны.....
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 28.06.2020 19:59
    +9
    В ЛЧ такое мёртвое Динамо просто будут насиловать все кому не лень, лучше уж занять 3 место в чемпионате и бороться в ЛЕ
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.06.2020 19:53
    +9
    Ну може хоч сьогодні подивимось футбол, а не цирк як із Колосом...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 28.06.2020 20:23
    +8
    Сейчас во-втором тайме начнутся чудеса Украинской действительности.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.06.2020 20:22
    +8
    Тепер зрозуміло чому на сайті більше інформації про дівчат і жінок гравців ДК, аніж про самих футболістів. Жалюгідне видовище, як і погляди Лесика на поле.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.06.2020 20:13
    +8
    rus, 28.06.2020 20:11
    А почему Вербич падает все время?
    Не угадал с бутсами, так бывает
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2020 20:11
    +8
    А почему Вербич падает все время?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 19:51
    +8
    Пока неплохо Десна возит офшорников!)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 28.06.2020 21:21
    +7
    Теперь всю неделю офшорная шваль на сайте не появится!))
    Ссылка
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