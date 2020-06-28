Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Десна» – «Динамо» – 3:2

Егор Картушов (12), Ибрагим Каргбо (26, автогол), Андрей Гитченко (92) – Виктор Цыганков (4, 86)

Егор Картушов (27), Владислав Огиря (34) – Владимир Шепелев (28), Артем Шабанов (62), Мохаммед Кадири (93)

«Десна»: Евгений Паст, Ефим Конопля, Андрей Гитченко, Тамм, Денис Фаворов, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Егор Картушов (Леван Арвеладзе, 91), Орест Кузык (Андрей Мостовой, 75), Aлександр Филиппов (Сергей Старенький, 85), Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 74)

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе, Дмитрий Хлёбас, Артур Западня, Илья Шевцов

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Мохаммед Кадири, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 58), Aлександр Андриевский (Миккель Дуэлунд, 63), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко, 87), Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена, 46)

Запас: Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Назарий Русин

Арбитр: Екатерина Монзуль

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

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Оценки Sport.ua за матч «Десна» – «Динамо» – 3:2:

Замены «Десны»: Андрей Мостовой - 6,0; Андрей Тотовицкий - 6,0; Сергей Старенький - б/о; Леван Арвеладзе - б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена - 6,5; Сергей Сидорчук - 5,0; Миккель Дуєлунд - 5,0; Николай Шапаренко - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Кадири за разговоры.

92 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! Арвеладзе навесил с углового, и Гитченко головой по дуге нанес удар - мяч перелетел через Бущана!

91 мин. Замена у Десны. Арвеладзе заменил Картушова.

90 мин. Монзуль компенсировала 3 минуты.

89 мин. Киевляне контролируют мяч.

87 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Шапаренко.

86 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Де Пена на левом фланге на приеме обыграл оппонента и прострелил на Цыганкова, который пяткой переправил мяч в ворота!

85 мин. Замена у Десны. Вместо Филиппова на поле вышел Старенький.

82 мин. После скидки Мостового Тотовицкий из центра штрафной пробил намного выше ворот!

80 мин. Киевляне контролируют мяч.

77 мин. Картушову оказывают медицинскую помощь.

75 мин. Две замены у Десны. Вместо Будковского на поле вышел Тотовицкий, вместо Кузыка - Мостовой.

71 мин. Караваев от левого угла штрафной Десны пробил немного выше ворот!

68 мин. Игра идет в центре поля.

66 мин. После навеса с углового Паст кулаками выбил мяч.

63 мин. Замена у Динамо. Вместо Андриевского на поле вышел Дуэлунд.

62 мин. Шабанов грубо сыграл в центре поля.

59 мин. ОПАСНО! Кузык слева ворвался в штрафную Динамо, качнул Кадири и нанес удар - Бущан ногой отбил мяч!

58 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Сидорчук.

58 мин. Де Пена пробил в падении головой метров с 12-ти, и Паст в падении поймал мяч.

55 мин. Шепелев нарушил правила на половине поля Десны.

53 мин. Игра идет в центре поля.

50 мин. После навеса с углового Кадири головой пробил неточно.

47 мин. Опасно! Де Пена пробил низом из пределов штрафной, и Паст в падении отбил мяч!

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Каргбо на поле вышел Де Пена.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Шабанов очень неточно стрельнул из-за пределов штрафной.

42 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. Филиппов пробил из-за пределов штрафной, и мяч, попав в Кадири, полетел на угловой.

37 мин. Цыганков от левого угла штрафной пробил очень слабо в руки голкиперу.

34 мин. Огиря сорвал атаку Динамо.

31 мин. Шабанов нарушил правила в штрафной Десны.

28 мин. Шепелев сорвал атаку Десны.

27 мин. Картушов грубо сыграл против Вербича.

26 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Кузык с углового на левом фланге навесил во вратарскую, где находилось скопление футболистов, и Каргбо срезал мяч в собственные ворота!

25 мин. Кузык от левого угла штрафной пробил в ближний угол, и Бущан перевел мяч на угловой.

23 мин. Каргбо от левого угла штрафной обводящим ударом не попал в ворота.

22 мин. Оффсайд у Вербича.

20 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Кузык вышел один на один с Бущаном и решил сделать передачу на ход Филиппову. Получилось слишком сильно.

18 мин. После навеса Фаворова Будковский головой из центра штрафной пробил выше ворот.

16 мин. Буяльский с левого фланга прострелил в руки Пасту.

15 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Андриевского.

12 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи на ход Картушов убежал от Караваева и оказался перед Бущаном. Первый удар голкипер отбил, но со второй Картушов отправил мяч в пустые ворота!

11 мин. ОПАСНО! Фаворов прострелил с правого фланга, и Филиппов в касание пробил рядом со штангой!

9 мин. Черниговчане подали угловой, и киевляне выбили мяч.

6 мин. Кузык нарушил правила в центре поля.

4 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Буяльский навесил с левого фланга, и Конопля неудачно выбил мяч. Сфера отскочила к Цыганкову, который из центра штрафной расстрелял ворота!

2 мин. У стадиона собралось немало болельщиков, так что интершум, по которому мы успели соскучиться на матчах, присутствует.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» будет принимать «Динамо». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, начало – в 19:30.

В предыдущем туре киевляне обыграли «Колос» со счетом 2:1, а главной фигурой встречи стал арбитр Сергей Бойко, назначивший четыре пенальти. После этого поединка разговоры о влиянии VAR на динамику игры и компетентности украинских представителей судейского корпуса не умолкают до сих пор. «Динамо» идет на второй позиции в турнирной таблице, продолжая бороться за «серебряные» медали. «Десна» расположилась на четвертом месте. В прошлом туре черниговчане на своем поле уступили «Заре», так что теперь для «северян» крайне важен набор очков в контексте дальнейшей борьбы за призовые места.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Динамо».