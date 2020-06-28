Десна – Динамо – 3:2. Драма в Чернигове. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо». Команды играют в Чернигове, стартовый свисток прозвучал в 19:30.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Филиппов, Картушов, Гитченко, Конопля, Будковский, Фаворов, Кузык.
Запас: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов.
«Динамо»: Бущан, Кадири, Вербич, Шепелев, Цыганков, Андриевский, Караваев, Буяльский, Шабанов, Каргбо, Кендзера.
Запас: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Полный видеообзор матча ожидается.
ГОЛ! 0:1. Цыганков, 4 мин.
Просмотр VAR: Монзуль пенальти не назначила, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Картушов, 12 мин.
ГОЛ! 2:1. Каргбо, 26 мин. (автогол)
ГОЛ! 2:2. Цыганков, 86 мин.
ГОЛ! 3:2. Гитченко, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|26'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ибрагим Каргбо (Динамо Киев).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Картушов (Десна).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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