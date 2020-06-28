28-й тур
Десна
3:2
Динамо Киев
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Динамо – 3:2. Драма в Чернигове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.06.2020 21:48
  • 6250 просмотров
  • 0 комментариев
Десна – Динамо – 3:2. Драма в Чернигове. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо». Команды играют в Чернигове, стартовый свисток прозвучал в 19:30.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Филиппов, Картушов, Гитченко, Конопля, Будковский, Фаворов, Кузык.

Запас: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов.

«Динамо»: Бущан, Кадири, Вербич, Шепелев, Цыганков, Андриевский, Караваев, Буяльский, Шабанов, Каргбо, Кендзера.

Запас: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Полный видеообзор матча ожидается.

ГОЛ! 0:1. Цыганков, 4 мин.

Просмотр VAR: Монзуль пенальти не назначила, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Картушов, 12 мин.

ГОЛ! 2:1. Каргбо, 26 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:2. Цыганков, 86 мин.

ГОЛ! 3:2. Гитченко, 90+2 мин.

 
Лучшие моменты матча Десна - Динамо Киев
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
86' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
26' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ибрагим Каргбо (Динамо Киев).
12' ГОЛ ! Мяч забил Егор Картушов (Десна).
4' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности