28-й тур
Десна
3:2
Динамо Киев
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»

Наставник «Динамо» считает, что при последнем голе, возможно, была игра рукой

  • 28.06.2020 23:25
  • 4747 просмотров
  • 48 комментариев
МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал выездное поражение от черниговской «Десны» (2:3):

– Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма было хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, – непозволительно. Мы знали, что «Десна» умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет, и они еще раз это доказали.

Правда, не уверен на счет момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке «Десны». Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен.

– Почему в Чернигов не приехал Попов?

– Денис, к сожалению, получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука с первых минут в какой-то степени сказались на рисунке игры.

– Появление на поле Сидорчука добавило «Динамо» креативности? Стало появляться больше опасных моментов.

– Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды.

Лучшие моменты матча Десна - Динамо Киев
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
86' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
26' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ибрагим Каргбо (Динамо Киев).
12' ГОЛ ! Мяч забил Егор Картушов (Десна).
4' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.06.2020 04:00
    0
    Чего-то я так и не понял, где там игра рукой хотя бы могла быть?
    Ну и вот это: «Десна» умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет... Десна создала моментов голов на 6!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 03:30
    0
    С вещами и конспектами))
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 03:24
    0
    Лесик, на выход!
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 29.06.2020 02:13
    +2
    Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:23
    не могу понять инвесторов ДК. Их что плавят как лохов? Суркисы вливают деньги в клуб, а отдачи ноль.весь тренерский штаб вместе со спортивным директором нах. пусть милан едут тренировать. позорище на всю Украину. Быдло собачье.
    Там простым людям не понять их хитрые жыдокацапские схемки по отмыванию
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 01:50
    +1
    всё-равно не верю что суркис упустит второе место
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 01:49
    0
    Возможно... там рептилоиды были
    Возможно.
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:34
    +6
    ДЕСНУ С ПОБЕДОЙ! а Динамо ДНО полное.
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:23
    +2
    не могу понять инвесторов ДК. Их что плавят как лохов? Суркисы вливают деньги в клуб, а отдачи ноль.весь тренерский штаб вместе со спортивным директором нах. пусть милан едут тренировать. позорище на всю Украину. Быдло собачье.
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:19
    +3
    единственный кто может носить форму ДК-это Цыганков. Остальные ДНО полное вместе с тренером.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 29.06.2020 01:15
    0
    jekаfunny, 28.06.2020 23:51
    Флажок себе настрой , недоразумение брехливое
    Женя, настраивать флажки уже несколько лет - это ваше. Флагшток-кун на лурке тебе в помощь
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.06.2020 01:10
    0
    Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:04
    это даже не дно. Жаль динамо
    Уже не жаль!
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:09
    +4
    шахтер действительно чемпион.С чем мы их и поздравляем. а ДК надо отправлять в первую лигу. дерьмо собачье. Позорить марку ДК
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:04
    +5
    это даже не дно. Жаль динамо
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:03
    +3
    рябоконь лучший!
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
      Bogdan Plisyuk, 29.06.2020 01:02
    +5
    Возможно мы победили бы, но соперники пытаются отобрать у нас очки. (c) Лесик Де Пена
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:01
    +1
    лесик пидор одним словом
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 29.06.2020 00:53
    +11
    по ходу, арбітри ржали над Михайличенком?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 29.06.2020 00:53
    +9
    Заглядывал в женские раздевалки...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.06.2020 00:48
    +4
    Мудило ти риже, йди з Богом в чемпіонат Мухосранського району, оце твій рівень, недолугий трєнєрішка!!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.06.2020 00:47
    +5
    А может ты плохой тренер?
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 28.06.2020 23:33
    +17
    Возможно в столько лет Михайличенко пора понять, что тренер он никакой?
    Ссылка
    Игорь Белоус
      Игорь Белоус, 28.06.2020 23:29
    +17
    Возможно,возможно...Возможно, вы тренер, далеко не уровня Динамо.
    Ссылка
    banderlog78
      banderlog78, 28.06.2020 23:52
    +13
    Зате з Колосом все було зашибісь ??!!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 29.06.2020 00:53
    +11
    по ходу, арбітри ржали над Михайличенком?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 29.06.2020 00:53
    +9
    Заглядывал в женские раздевалки...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.06.2020 23:48
    +9
    А мене влаштовує тренер)
    Гарний настрій після кожної гри, що не зробив Колос, зробила Десна.
    Що Михайличенко, що інші, ... всі Динамівські сердця - тряпки.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.06.2020 23:51
    +8
    Раньше тренер Динамо такие речи вёл после поражений от серьезных европейских команд. Докатились.
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 28.06.2020 23:30
    +7
    Монзуль, наверное, Михайличенко и на тренировках мешает учить людей играть в футбол. Ну надо же как-то объяснить полную импотенцию команды в атаке. А подбор игроков-то у киевлян очень даже годный.
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:34
    +6
    ДЕСНУ С ПОБЕДОЙ! а Динамо ДНО полное.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 29.06.2020 00:18
    +6
    Возможно надо было играть с первого тайма, возможно там была игра рукой, возможно судьи радовались как Десна, возможно на не повезло, возможно предвзятое судейство, возможно игра не в Киеве, возможно нам не повезло, возможно команда только начинает строится! Возможно, возможно, много возможностей! Я буду у руля как возможно дольше, ничего не случилось ВОЗМОЖНО!
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 29.06.2020 00:11
    +6
    Лесик, иди уже курить бамбук, не смеши людей...
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:04
    +5
    это даже не дно. Жаль динамо
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
      Bogdan Plisyuk, 29.06.2020 01:02
    +5
    Возможно мы победили бы, но соперники пытаются отобрать у нас очки. (c) Лесик Де Пена
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.06.2020 00:47
    +5
    А может ты плохой тренер?
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 29.06.2020 00:36
    +5
    Короче,я так понял,что после игры Лёха ходил под раздевалками Десны и судейского корпуса подслушивал
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 29.06.2020 00:31
    +5
    Блин а что в судейской рыдать должны после хорошо отсуженного матча? Девченки нормально отсудили, настроение хорошее. Может анекдот кто рассказал, вот и смех. А у Михайличенко уже заговор против ДК чудиться. А то что Десна могла и с более крупным счетом выиграть это не проблема?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 00:19
    +5
    Будь мужиком, не опускайся до гнилых отмазок, возьми вину на себя, а лучше вообще оставь Динамо в покое. Ты бездарь, физручила из детского сада. Тебе самому не противно от того что по твоей вине, Динамо играет в футбол, который вызывает рвотный рефлекс? Как можно так себя не уважать? Как можно так неуважать болельщиков? Нас уже имеют все кому не лень. Пойди к суслику, напиши заявление об отставке и уйди уже к херам в "что где когда" играть. Но ты, падла этого не сделаешь, потому что ты любишь бабло больше всего на свете. И ради бабла ты готов терпеть любые унижения, и мы рядом с тобой!
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 29.06.2020 00:18
    +5
    Игроков накупили в Тамбове и думают, что они будут играть, как в Барселоне...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 28.06.2020 23:33
    +5
    У Динамо возможно была игра , а возможно и не было.
    Я до сих пор верю, что если бы была игра, то победили без углового, судей и спорных моментов.
    У вас, Алексей Александрович, игроков в арендах не менее, чем у Шахты.
    Динамо же давало им (шахтерам бразильским) бой. Что сейчас не так?
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    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 29.06.2020 01:09
    +4
    шахтер действительно чемпион.С чем мы их и поздравляем. а ДК надо отправлять в первую лигу. дерьмо собачье. Позорить марку ДК
    Ссылка
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