МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал выездное поражение от черниговской «Десны» (2:3):

– Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма было хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, – непозволительно. Мы знали, что «Десна» умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет, и они еще раз это доказали.

Правда, не уверен на счет момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке «Десны». Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен.

– Почему в Чернигов не приехал Попов?

– Денис, к сожалению, получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука с первых минут в какой-то степени сказались на рисунке игры.

– Появление на поле Сидорчука добавило «Динамо» креативности? Стало появляться больше опасных моментов.

– Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды.