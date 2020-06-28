МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал выездное поражение от черниговской «Десны» (2:3):
– Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма было хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, – непозволительно. Мы знали, что «Десна» умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет, и они еще раз это доказали.
Правда, не уверен на счет момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке «Десны». Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен.
– Почему в Чернигов не приехал Попов?
– Денис, к сожалению, получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука с первых минут в какой-то степени сказались на рисунке игры.
– Появление на поле Сидорчука добавило «Динамо» креативности? Стало появляться больше опасных моментов.
– Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|26'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ибрагим Каргбо (Динамо Киев).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Картушов (Десна).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — ФК Динамо Киев
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Ну и вот это: «Десна» умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет... Десна создала моментов голов на 6!
Возможно.
Гарний настрій після кожної гри, що не зробив Колос, зробила Десна.
Що Михайличенко, що інші, ... всі Динамівські сердця - тряпки.
Я до сих пор верю, что если бы была игра, то победили без углового, судей и спорных моментов.
У вас, Алексей Александрович, игроков в арендах не менее, чем у Шахты.
Динамо же давало им (шахтерам бразильским) бой. Что сейчас не так?
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