"Десна разгромила Колос и догнала по очкам Динамо"

Нынешний сезон продолжает радовать поклонников украинского футбола. До конца чемпионата осталось сыграть не так много матчей, а интрига в Премьер-лиге сохраняется! Вдвойне должно быть приятно черниговским болельщикам. «Десна» как никогда близка к историческому достижению – завоеванию медалей чемпионата. А то и – почему бы не помечтать? – к попаданию в самый престижный турнир Старого Света, Лигу чемпионов.

В матче 29-го тура УПЛ подопечные Александра Рябоконя сделали очередной шаг на этом пути. «Десна» уверенно обыграла коваливский «Колос» и по очкам догнала киевское «Динамо».

Команды резво начали поединок, обмениваясь довольно острыми атаками. А уже на 8-й минуте болельщики, которые, разумеется наблюдали за встречей не с трибун, а из-за пределов стадиона им. Ю. Гагарина, праздновали первый гол своей команды. Кузык слева прорвался в штрафную, но потерял мяч. Тем не менее, на подборе оказался Хлёбас, который выполнил подачу на линию вратарской. А там расторопнее всех был Будковский, головой пробивший под дальнюю штангу – 1:0!

И после взятия ворот команды продолжали обмениваться атаками. Однако удача вновь улыбнулась хозяевам. Снова атаку завершал Кузык, и снова не смог пройти защитника. Мяч отскочил к Фаворову, который находился довольно далеко от ворот. Но решился на удар метров с 30-ти – и попал точно в ближнюю девятку. Красивый, а главное – такой важный гол!

«Десна» могла уйти на перерыв и при более крупном счете, однако ни удар Будковского головой после штрафного, ни выстрел Кузыка после сольного прохода не были точными. Тем не менее, и 2:0 следует признать отличным итогом первого тайма для черниговских футболистов.

На второй тайм Руслан Костышин выпустил двоих свежих игроков, и «Колос» с первых минут понесся вперед. Гости использовали фланги, но с прострелами справлялись вратарь и защитники (правда, Гитченко едва не срезал мяч в собственные ворота после одной такой атаки). «Десна» предупреждение поняла и отодвинула игру от своих ворот. Продолжал активничать Кузык, и даже проверил на прочность штангу ворот соперника. А на 77-й минуте Зозуля только ценой фола прервал проход Кузыка. Пенальти реализовал Фаворов, разведя мяч и вратаря по разным углам – 3:0.

Но и это не смутило коваливскую команду. Она продолжала атаковать. К слову, «Колос» только во втором тайме подал 6 угловых. Правда, особых моментов гости после этих стандартов не создали. Зато после очередного корнера у своих ворот «Десна» разогнала контратаку, и два вышедших на замену игрока организовали 4-й гол. Филиппов прошел по левому флангу и прострелил в центр вратарской – а набежавший Старенький замкнул.

Шла 87-я минута встречи и, казалось, на этом можно ставить точку. Но не тут-то было! «Колос» таки забил гол престижа. Наконец-то прострел Антюха удалось замкнуть Кожушко. 4:1 – но и это было не всё! Последнее слово осталось за хозяевами. Они показали, как нужно подавать угловые. Тотовицкий выполнил подачу слева, мяч попал в грудь голкиперу и отскочил в ворота – 5:1!

«Десна» набрала 55 очков и делит с «Динамо» 2-3-е места. Правда, у «Зари», отстающей на 2 балла, есть матч в запасе. В 30-м туре подопечные Рябоконя принимают «Шахтер». «Колос» с 29-тью очками остается на 6-й строчке турнирной таблицы. В субботу коваливцы принимают «Зарю».



Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Десна» – «Колос» - 5:1

Будковский (8), Фаворов (37, 78, с пенальти), Старенький (87), Тотовицкий (90) - Кожушко (89)

Фаворов (31), Тотовицкий (85) - Морозко (21), Богданов (44), Костышин (88)

«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский (Ермаков, 90), Картушов (Старенький, 66), Хлебас (Филиппов, 66), Гитченко, Конопля, Будковский (Тотовицкий, 80), Фаворов, Кузык (Мостовой, 80)

«Колос»: Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46), Милько, Задоя (Кожушко, 67), Богданов (Антюх, 79), Мирный, Морозко (Костышин, 46), Лысенко (Бондаренко, 67)

Арбитр: Игорь Паскал

Стадион им. Ю. Гагарина

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА