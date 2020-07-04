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05.07.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Десна - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед четвертой встречей в сезоне у соперников абсолютное равенство в личных поединках

  • 04.07.2020 16:50
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Десна - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

Предыдущий тур украинской Премьер-Лиги обе команды провели достаточно успешно, выиграв знаковые для себя матчи. «Десна» в Чернигове уже в компенсированное время забила победный гол в ворота прямого конкурента киевского «Динамо» и, можно сказать, вернулась в борьбу за призовые места. А «Колос» впервые с 29 февраля порадовал своих болельщиков тремя набранными очками, обыграв в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» футболистов «Александрии». Тем самым подопечные Руслана Костышина прервали грустную семиматчевую проигрышную серию. 

Конечно же, для «Десны» предстоящий матч будет более важен с точки зрения турнирной таблицы. Ведь победа повышает шансы нынешнего состава черниговской команды подняться на пьедестал почета и навсегда вписать свои имена в историю клуба. Более того, при благоприятном стечение обстоятельств можно еще побороться и за место в Лиге чемпионов. Поэтому терять сейчас очки в игре с таким соперником как «Колос», наверняка не входит в планы Александра Рябоконя и его тренерского штаба. 

В то же время смущает некоторая нестабильность «Десны» после выхода из карантина, когда ее победы регулярно чередовались с поражениями. Причем, если в проигранном матче с «Шахтером» черниговские футболисты боролись до самого конца и даже могли сравнять счет, то домашнюю встречу с «Зарей» они откровенно провалили. Теперь, главное для «Десны», как следует настроиться на матч с «Колосом» и остаться в гонке за награды чемпионата. 

Что касается команды из Ковалёвки, то для нее тоже будет немаловажно сохранить победный настрой, с тем, чтобы как можно лучше подготовиться к стыковым матчам за право играть осенью в Лиге Европы. Они ведь уже совсем не за горами. 

Интересно, что в нынешнем сезоне соперники уже встречались три раза и имеют абсолютное равенство. Так, в первом круге игра в Чернигове завершилась нулевой ничьей. Затем «Колос» дома благодаря голам Владимира Лысенко и Арни Вильхамссона выиграл у «Десны» со счетом 2:0. А уже совсем недавно 30 мая в турнире первой шестерки черниговская команда с таким же результатом победила «Колос» в гостях (отличились Денис Фаворов и Егор Картушов). 

И о судействе. Этот матч доверено обслуживать арбитру из Херсона Игорю Пасхалу. Любопытно, что в последний раз он пересекался с «Десной» аж пять лет назад, когда та выступала еще в первой лиге. «Колос» при арбитраже Пасхала в 23-м туре нынешнего чемпионата Украины проиграл в Александрии хозяевам поля 2:4. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ       

Ориентировочные составы: 

«Десна»: Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Д.Фаворов, Огиря, Домбровский, Картушов, Кузык, Филиппов, Будковский
«Колос»: Волынец, Зозуля, Парамонов, Максименко, Емец, Богданов, Милько, Смирный, Д.Костышин, Вильхамссон, Лысенко

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5 июля, воскресенье

«Десна» — «Колос»
Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДЕСНА - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

 

 

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Источник — Sport.ua

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