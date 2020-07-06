Александр РЯБОКОНЬ: «Посмотрим на таблицу после завершения чемпионата»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подвел итоги разгрома «Колоса» (5:1) в 29-м туре УПЛ.

«Мы довольны действиями команды как в оборонительными, так и атакующими. Играли старательно. Показали хорошее движение, хорошую игру в пас, создавали моменты. Поэтому все закономерно.

Были некоторые тактические нюансы. Из соображений тактики мы перевели игру на левый фланг.

Пенальти бил Фаворов, а не Филиппов? Они сами это решают, по самочувствию. За этим я наблюдаю только как зритель.

Шансы «Десны» на второе место? Мы идем от игры к игре, а на таблицу посмотрим после завершения чемпионата», — отметил Рябоконь.