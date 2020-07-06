29-й тур
Десна
5:1
Колос К
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Александр РЯБОКОНЬ: «Посмотрим на таблицу после завершения чемпионата»

Наставник «Десны» доволен разгромом «Колоса» (5:1)

  • 06.07.2020 13:38
  • 701 просмотр
  • 3 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «Посмотрим на таблицу после завершения чемпионата»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подвел итоги разгрома «Колоса» (5:1) в 29-м туре УПЛ.

«Мы довольны действиями команды как в оборонительными, так и атакующими. Играли старательно. Показали хорошее движение, хорошую игру в пас, создавали моменты. Поэтому все закономерно.

Были некоторые тактические нюансы. Из соображений тактики мы перевели игру на левый фланг.

Пенальти бил Фаворов, а не Филиппов? Они сами это решают, по самочувствию. За этим я наблюдаю только как зритель.

Шансы «Десны» на второе место? Мы идем от игры к игре, а на таблицу посмотрим после завершения чемпионата», — отметил Рябоконь.

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Источник — ФК Десна

(5 голосов)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:15
    0
    Скромный человек, но дает результат. И команда играет в комбинационный футбол
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 14:07
    0
    Посмотрим после следующего тура.)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:52
    +1
    судьи топят зарю, забавно будет если десна втихаря притиснется в серебро.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 13:52
    +1
    судьи топят зарю, забавно будет если десна втихаря притиснется в серебро.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 06.07.2020 14:15
    0
    Скромный человек, но дает результат. И команда играет в комбинационный футбол
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 14:07
    0
    Посмотрим после следующего тура.)
    Ссылка
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