Десна – Колос – 5:1. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги «Десна» дома разгромила «Колос».
Смотрите видео голов и обзор матча «Десна» – «Колос» – 5:1.
ГОЛ! 1:0. Будковский, 9 мин.
ГОЛ! 2:0. Д.Фаворов, 37 мин.
ГОЛ! 3:0. Д.Фаворов, 78 мин. (пен)
ГОЛ! 4:0. Старенький, 87 мин.
ГОЛ! 4:1. Кожушко, 89 мин.
ГОЛ! 5:1. Тотовицкий, 90+1 мин.
Лучшие моменты матча Десна - Колос К
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Колос К).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Старенький (Десна).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Фаворов (Десна).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Фаворов (Десна).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
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Источник — ТСН
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