29-й тур
Десна
5:1
Колос К
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Колос – 5:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.07.2020 19:20
  • 993 просмотра
  • 1 комментарий
Десна – Колос – 5:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Десна

В матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги «Десна» дома разгромила «Колос».

Смотрите видео голов и обзор матча «Десна» – «Колос» – 5:1.

ГОЛ! 1:0. Будковский, 9 мин.

ГОЛ! 2:0. Д.Фаворов, 37 мин.

ГОЛ! 3:0. Д.Фаворов, 78 мин. (пен)

ГОЛ! 4:0. Старенький, 87 мин.

ГОЛ! 4:1. Кожушко, 89 мин.

ГОЛ! 5:1. Тотовицкий, 90+1 мин.

Лучшие моменты матча Десна - Колос К
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
89' ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Колос К).
87' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Старенький (Десна).
78' ГОЛ ! С пенальти забил Денис Фаворов (Десна).
37' ГОЛ ! Мяч забил Денис Фаворов (Десна).
9' ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
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Источник — ТСН

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Горбачев
    online
      Сергей Горбачев, 05.07.2020 19:41
    0
    А какого хера просмотр переносится на 1+1???? Ебанизм правовещателей продолжается!
    Ссылка
    Сергей Горбачев
    online
      Сергей Горбачев, 05.07.2020 19:41
    0
    А какого хера просмотр переносится на 1+1???? Ебанизм правовещателей продолжается!
    Ссылка
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