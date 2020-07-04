29-й тур
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Динамо – Шахтер – 2:3. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура чемпионата Украины

  • 04.07.2020 19:30
  • 19760 просмотров
  • 161 комментарий
Динамо – Шахтер – 2:3. LIVE
© twitter.com/FCShakhtar

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (67) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)

Мохаммед Кадири (63) – Манор Соломон (18), Сергей Болбат (42), Тарас Степаненко (62)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин (Карлос Де Пена, 46).

Запас: Георгий Бущан, Фран Соль, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо, Бенито, Миккель Дуэлунд.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (Маркиньос Сиприано, 55) Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон (Тайсон, 71), Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес.

Запас: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Артем Бондаренко, Майкон, Aлександр Пихалёнок, Ромеро Марлос, Фернандо.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

77 мин. Две замены у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Марлос, Степаненко заменил Бондаренко, а вместо Мораеса вышел Фернандо.

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Цитаишвили на поле вышел Караваев.

72 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:3!!! Только вышедший на поле Тайсон ювелирной разрезной передачей вывел один на один с голкипером Патрика, который хладнокровно реализовал свой момент!

71 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона на поле вышел Тайсон.

70 мин. Игра идет в центре поля.

67 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Сирота со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Де Пене, и уругваец перебросил мяч через неоправданно вышедшего из ворот Трубина!

65 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Кадири сбил Мораеса, сорвав атаку Шахтера.

62 мин. Степаненко решил поговорить с арбитром.

60 мин. ОПАСНО! Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

59 мин. Оффсайд у Цитаишвили.

56 мин. Патрику оказывают медицинскую помощь.

55 мин. Замена у Шахтера. Вместо Болбата на поле вышел Сиприано.

53 мин. Неудачная атака Динамо.

51 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! После заброса в штрафную Шахтера Шапаренко пробил головой - Трубин отбил мяч перед собой, а набежавший Вербич нанес точный удар!

49 мин. Степаненко издали пробил очень неточно.

47 мин. Оффсайд у Мораеса.

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Русина на поле вышел Де Пена.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Болбат грубо сыграл против Вербича.

41 мин. Опасно! Патрик пробил из-за пределов штрафной, и Бойко кулаками отбил мяч на угловой!

39 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Шахтер атаковал по центру, Коноплянка приблизился к штрафном и ювелирно точным ударом положил мяч в правый от себя угол!

36 мин. Вербич нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

34 мин. Киевляне контролируют мяч.

31 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Болбат пробил из-за пределов штрафной после рикошета мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной, откуда Степаненко расстрелял ворота!

30 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Шахтера.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Патрик справа ворвался в штрафную Динамо, и Сирота в подкате выбил мяч на угловой.

24 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник Шахтера выбил мяч.

22 мин. Оффсайд у Цитаишвили.

21 мин. Коноплянка навесил с углового, и Бойко кулаком выбил мяч.

18 мин. Соломон грубо сыграл против Вербича на фланге.

16 мин. Горняки организовали стремительную контратаку, в концовке которой Кендзера заблокировал удар Антонио из центра штрафной.

14 мин. Болбат нарушил правила в штрафной Динамо.

12 мин. Цитаишвили принял мяч в правом углу штрафной Шахтера, но не сумел сразу нанести удар.

10 мин. После передачи с правого фланга Коноплянка от полукружия штрафной пробил выше ворот.

9 мин. Оффсайд у Вербича.

7 мин. Со штрафного пробил Патрик - Бойко в падении отбил мяч перед собой, и защитники подстраховали своего голкипера!

6 мин. Мораес заработал перспективный штрафной напротив ворот.

4 мин. Болбат сбил Буяльского в центре поля.

3 мин. Горняки обрезались возле своей штрафной, но Цитаишвили не сумел воспользоваться этой ситуацией.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

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      1. Крупная победа Динамо
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      2. Минимальная победа Динамо
    • 22.3% (66)
      3. Ничья
    • 27.7% (82)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 17.91% (53)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:08
    0
    JulikoB, 04.07.2020 21:07
    Без игроков Металлиста кроты всыраются.
    Тебе то что... твои просто всераются который год
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 04.07.2020 21:08
    0
    AK_228, 04.07.2020 21:06
    Сейчас ещё и Марлос будет садить на жопу чепуху эту динамовскую
    Міха напевно обісрався, дивлячись на цю потрійну заміну.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:07
    0
    JulikoB, 04.07.2020 21:06
    Вот он уровень тренера, женоподобный стоит секунд пять с мячом возле штрафной, а динамовцы просто на него смотрят.
    Вась, а причём здесь тренер!? Стадо просто застыло перед забоем
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 21:07
    -1
    AK_228, 04.07.2020 21:03
    А я говорил, выйдет Тайсон и станет гонять это стадо динамовское
    Без игроков Металлиста кроты всыраются.
    Ссылка
    Michael
      Michael, 04.07.2020 21:07
    0
    Вспомнилось: вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим.
    Что происходит с Динамо?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 04.07.2020 21:07
    0
    И всё равно гол))
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 04.07.2020 21:07
    0
    А что то Мудрика не видно, как дебютировал год назад и все, он же дриблер страшный?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:06
    0
    Сейчас ещё и Марлос будет садить на жопу чепуху эту динамовскую
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 21:06
    0
    що там у Шахти з капітанською? просто тупо ржу
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 04.07.2020 21:06
    0
    жду гол от Бандаренко,
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 21:06
    0
    Вот он уровень тренера, женоподобный стоит секунд пять с мячом возле штрафной, а динамовцы просто на него смотрят.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 04.07.2020 21:05
    0
    А Мораес он форвард, что-то его не видно и не слышно, полузащиты забивает
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 04.07.2020 21:04
    +3
    Шахта забьет столько, сколько захочет
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 21:04
    +3
    Каштру решил, что сколько бы ни пропустил Трубин, его команда может забить больше. Выпускает игроков в атаку и в полузащиту. Может так и стоит...
    Ссылка
    7number
      7number, 04.07.2020 21:04
    +2
    Жду просёра Динамо
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 04.07.2020 21:04
    +6
    Це вже смішно, Тайсон вийшов захист всрався
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 21:03
    0
    кіна таки не буде?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:03
    +3
    А я говорил, выйдет Тайсон и станет гонять это стадо динамовское
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2020 21:03
    +6
    вот это боженька тайсон, какая шикарная передача с места.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.07.2020 21:02
    -3
    Как по мне, Шахтер и Динамо катают явный договорняк, это я говорю даже не дожидаясь окончания матча.... Значит Игорек договорился с Ахметовым....
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 04.07.2020 20:21
    +15
    тут и судья не поможет!😁😁😁😁
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.07.2020 20:23
    +10
    Навіть будучи слабшим за Шахтар, Динамо за рахунок великого бажання давало бій. Сьогодні навіть бажання немає.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 04.07.2020 20:22
    +10
    почему так мало накидали?? ах да.. еще второй тайм есть!!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 04.07.2020 20:21
    +10
    Заря и Десна, опустите этих позорников на 4 место
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 04.07.2020 20:20
    +10
    Ну реально 0-2 в пів ноги !
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 20:19
    +10
    Ждём побед Зари и Дёсны!!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.07.2020 20:19
    +9
    жодного удару в ствір за тайм))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2020 20:24
    +8
    Я что-то не пойму, это Динамо гарантировало себе участие в Лиге Чемпионов? 1 удар за тайм за тайм это ж абзац
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 04.07.2020 20:24
    +7
    Видно в Динамо что то сломалось или разладилось, нет тактики нет игры, Михо явно не тренер, нужно мажорам зарплату уменьшить, чтобы на крутых тачках не ездили, а то они уже ничего не хотят,
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 20:20
    +7
    Три два рас Цитаишвили опять падает с надеждой на пенку. Но судейка - пока молоток не повёлся на рисовки гавнюка
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 20:20
    +7
    zhyr, 04.07.2020 20:19
    жодного удару в ствір за тайм))
    Это динамо... унылая серость
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 04.07.2020 21:04
    +6
    Це вже смішно, Тайсон вийшов захист всрався
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2020 21:03
    +6
    вот это боженька тайсон, какая шикарная передача с места.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 04.07.2020 20:28
    +6
    JulikoB, 04.07.2020 20:24
    Всего 2:0. Во втором тайме выйдут и порвут кротов в нах.
    Не смеши это импотентное Динамо при всей моей симпатии не способно ни на что. Просто пешком ходят по полю. И даже 4-5 место в итоге не изменит нихера - все надо менять от селекции до тренеров. Но Сурок не будет это делать
    Ссылка
    yatsiykvova
      yatsiykvova, 04.07.2020 20:25
    +5
    Хоть грають хреново зато які наколки - шахта слаба.......
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.07.2020 20:24
    +5
    Достойно ДК ху.ца посасывает, очень достойно, с прогибом и проглотом, браво. ШД браво епать, топ, хотя на фоне ДК и деревня смотрится топ ( колос ).
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.07.2020 20:21
    +5
    Мля , ніколи не думав що я це напишу...
    ЗАРЯ ЗАРЯ ЗАРЯ ЗАРЯ!!!!
    Справжнім мужикам шлях в ЛЧ !!!
    А те що я зараз бачу то на полі 2,5 мужика в біло блакитних футболках.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 20:03
    +5
    Динамо дно. таке відчуття, що то Шахтарю потрібна перемога, а не киянам
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 21:01
    +4
    Да, это НЕ Пятов! Первый гол - не справился, не "сложился" вратарь, ног у него НЕ нашлось.
    Второй - он банально ПОТЕРЯЛ ворота и остался в "полупозиции", и не к воротам не успевал, и к мячу ОСТАНОВИЛСЯ и не пошел ИЗ штрафной. Короче - полностью вратарский гол...
    Ссылка
    олег москаленко
      олег москаленко, 04.07.2020 20:34
    +4
    Сурок! Продай команду! Ну футбол это не твое! Не мучь УКРАИНУ!
    Ссылка
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