Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Динамо» – «Шахтер» – 2:3
Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (67) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)
Мохаммед Кадири (63) – Манор Соломон (18), Сергей Болбат (42), Тарас Степаненко (62)
«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин (Карлос Де Пена, 46).
Запас: Георгий Бущан, Фран Соль, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо, Бенито, Миккель Дуэлунд.
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (Маркиньос Сиприано, 55) Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон (Тайсон, 71), Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес.
Запас: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Артем Бондаренко, Майкон, Aлександр Пихалёнок, Ромеро Марлос, Фернандо.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
НСК «Олимпийский» (Киев)
77 мин. Две замены у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Марлос, Степаненко заменил Бондаренко, а вместо Мораеса вышел Фернандо.
74 мин. Замена у Динамо. Вместо Цитаишвили на поле вышел Караваев.
72 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:3!!! Только вышедший на поле Тайсон ювелирной разрезной передачей вывел один на один с голкипером Патрика, который хладнокровно реализовал свой момент!
71 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона на поле вышел Тайсон.
70 мин. Игра идет в центре поля.
67 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Сирота со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Де Пене, и уругваец перебросил мяч через неоправданно вышедшего из ворот Трубина!
65 мин. Игра идет в центре поля.
63 мин. Кадири сбил Мораеса, сорвав атаку Шахтера.
62 мин. Степаненко решил поговорить с арбитром.
60 мин. ОПАСНО! Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!
59 мин. Оффсайд у Цитаишвили.
56 мин. Патрику оказывают медицинскую помощь.
55 мин. Замена у Шахтера. Вместо Болбата на поле вышел Сиприано.
53 мин. Неудачная атака Динамо.
51 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! После заброса в штрафную Шахтера Шапаренко пробил головой - Трубин отбил мяч перед собой, а набежавший Вербич нанес точный удар!
49 мин. Степаненко издали пробил очень неточно.
47 мин. Оффсайд у Мораеса.
46 мин. Замена у Динамо. Вместо Русина на поле вышел Де Пена.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
42 мин. Болбат грубо сыграл против Вербича.
41 мин. Опасно! Патрик пробил из-за пределов штрафной, и Бойко кулаками отбил мяч на угловой!
39 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Шахтер атаковал по центру, Коноплянка приблизился к штрафном и ювелирно точным ударом положил мяч в правый от себя угол!
36 мин. Вербич нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.
34 мин. Киевляне контролируют мяч.
31 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Болбат пробил из-за пределов штрафной после рикошета мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной, откуда Степаненко расстрелял ворота!
30 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Шахтера.
27 мин. Игра идет в центре поля.
25 мин. Патрик справа ворвался в штрафную Динамо, и Сирота в подкате выбил мяч на угловой.
24 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник Шахтера выбил мяч.
22 мин. Оффсайд у Цитаишвили.
21 мин. Коноплянка навесил с углового, и Бойко кулаком выбил мяч.
18 мин. Соломон грубо сыграл против Вербича на фланге.
16 мин. Горняки организовали стремительную контратаку, в концовке которой Кендзера заблокировал удар Антонио из центра штрафной.
14 мин. Болбат нарушил правила в штрафной Динамо.
12 мин. Цитаишвили принял мяч в правом углу штрафной Шахтера, но не сумел сразу нанести удар.
10 мин. После передачи с правого фланга Коноплянка от полукружия штрафной пробил выше ворот.
9 мин. Оффсайд у Вербича.
7 мин. Со штрафного пробил Патрик - Бойко в падении отбил мяч перед собой, и защитники подстраховали своего голкипера!
6 мин. Мораес заработал перспективный штрафной напротив ворот.
4 мин. Болбат сбил Буяльского в центре поля.
3 мин. Горняки обрезались возле своей штрафной, но Цитаишвили не сумел воспользоваться этой ситуацией.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».
Александр Снитко, Sport.ua
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Что происходит с Динамо?
ЗАРЯ ЗАРЯ ЗАРЯ ЗАРЯ!!!!
Справжнім мужикам шлях в ЛЧ !!!
А те що я зараз бачу то на полі 2,5 мужика в біло блакитних футболках.
Второй - он банально ПОТЕРЯЛ ворота и остался в "полупозиции", и не к воротам не успевал, и к мячу ОСТАНОВИЛСЯ и не пошел ИЗ штрафной. Короче - полностью вратарский гол...
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