Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (67) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)

Мохаммед Кадири (63) – Манор Соломон (18), Сергей Болбат (42), Тарас Степаненко (62)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин (Карлос Де Пена, 46).

Запас: Георгий Бущан, Фран Соль, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо, Бенито, Миккель Дуэлунд.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (Маркиньос Сиприано, 55) Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон (Тайсон, 71), Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес.

Запас: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Артем Бондаренко, Майкон, Aлександр Пихалёнок, Ромеро Марлос, Фернандо.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

77 мин. Две замены у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Марлос, Степаненко заменил Бондаренко, а вместо Мораеса вышел Фернандо.

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Цитаишвили на поле вышел Караваев.

72 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:3!!! Только вышедший на поле Тайсон ювелирной разрезной передачей вывел один на один с голкипером Патрика, который хладнокровно реализовал свой момент!

71 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона на поле вышел Тайсон.

70 мин. Игра идет в центре поля.

67 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Сирота со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Де Пене, и уругваец перебросил мяч через неоправданно вышедшего из ворот Трубина!

65 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Кадири сбил Мораеса, сорвав атаку Шахтера.

62 мин. Степаненко решил поговорить с арбитром.

60 мин. ОПАСНО! Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

59 мин. Оффсайд у Цитаишвили.

56 мин. Патрику оказывают медицинскую помощь.

55 мин. Замена у Шахтера. Вместо Болбата на поле вышел Сиприано.

53 мин. Неудачная атака Динамо.

51 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! После заброса в штрафную Шахтера Шапаренко пробил головой - Трубин отбил мяч перед собой, а набежавший Вербич нанес точный удар!

49 мин. Степаненко издали пробил очень неточно.

47 мин. Оффсайд у Мораеса.

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Русина на поле вышел Де Пена.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Болбат грубо сыграл против Вербича.

41 мин. Опасно! Патрик пробил из-за пределов штрафной, и Бойко кулаками отбил мяч на угловой!

39 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Шахтер атаковал по центру, Коноплянка приблизился к штрафном и ювелирно точным ударом положил мяч в правый от себя угол!

36 мин. Вербич нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

34 мин. Киевляне контролируют мяч.

31 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Болбат пробил из-за пределов штрафной после рикошета мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной, откуда Степаненко расстрелял ворота!

30 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Шахтера.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Патрик справа ворвался в штрафную Динамо, и Сирота в подкате выбил мяч на угловой.

24 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник Шахтера выбил мяч.

22 мин. Оффсайд у Цитаишвили.

21 мин. Коноплянка навесил с углового, и Бойко кулаком выбил мяч.

18 мин. Соломон грубо сыграл против Вербича на фланге.

16 мин. Горняки организовали стремительную контратаку, в концовке которой Кендзера заблокировал удар Антонио из центра штрафной.

14 мин. Болбат нарушил правила в штрафной Динамо.

12 мин. Цитаишвили принял мяч в правом углу штрафной Шахтера, но не сумел сразу нанести удар.

10 мин. После передачи с правого фланга Коноплянка от полукружия штрафной пробил выше ворот.

9 мин. Оффсайд у Вербича.

7 мин. Со штрафного пробил Патрик - Бойко в падении отбил мяч перед собой, и защитники подстраховали своего голкипера!

6 мин. Мораес заработал перспективный штрафной напротив ворот.

4 мин. Болбат сбил Буяльского в центре поля.

3 мин. Горняки обрезались возле своей штрафной, но Цитаишвили не сумел воспользоваться этой ситуацией.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».