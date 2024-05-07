Капитан Ливерпуля рассказал о своем будущем в клубе после ухода Клоппа
Опытный ван Дейк не собирается покидать команду
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, каким видит свое будущее в клубе после того, как в конце сезона уйдет главный тренер Юрген Клопп.
«Впереди переходной период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, люблю этот клуб, и вы можете это видеть.
Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать. Произойдет много изменений, и я бы не сказал, что «страшно» — подходящее для этого слово. Скорее то, что будет происходить весьма интересно и захватывающе», — приводит слова ван Дейка BBC.
Напомним, что мерсисайдцы практически потеряли шансы на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, за два тура до финиша отставая от «Арсенала» на пять очков.
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