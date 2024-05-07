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  4. Капитан Ливерпуля рассказал о своем будущем в клубе после ухода Клоппа
Англия
07 мая 2024, 17:46 |
542
0

Капитан Ливерпуля рассказал о своем будущем в клубе после ухода Клоппа

Опытный ван Дейк не собирается покидать команду

07 мая 2024, 17:46 |
542
0
Капитан Ливерпуля рассказал о своем будущем в клубе после ухода Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, каким видит свое будущее в клубе после того, как в конце сезона уйдет главный тренер Юрген Клопп.

«Впереди переходной период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, люблю этот клуб, и вы можете это видеть.

Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать. Произойдет много изменений, и я бы не сказал, что «страшно» — подходящее для этого слово. Скорее то, что будет происходить весьма интересно и захватывающе», — приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, что мерсисайдцы практически потеряли шансы на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, за два тура до финиша отставая от «Арсенала» на пять очков.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Юрій Вишневський Источник: BBC
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