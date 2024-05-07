Радость для аутсайдеров. Клуб АПЛ проиграл апелляцию по очковому штрафу

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» проиграл апелляцию по делу о штрафе в 4 очка за нарушение финансового фейр-плей.

Лига оштрафовала команду, которая оказалась рядом с зоной вылета. Ожидалось, что «Ноттингем», как и «Эвертон» ранее, своей апелляцией сможет вернуть хотя бы два пункта в таблице, но суд решил иначе.

Это хорошая новость для «Бернли» и «Лутона», у которых за два тура до конца сезона появилась надежда на выживание.

«Форест» идет 17-м с 29 очками, в зоне вылета находятся «Лутон» (26 пунктов), «Бернли» (24) и «Шеффилд Юнайтед», который уже вылетел.