Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко рассказал о том, думает ли о рекорде Шацких
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 17:51 | Обновлено 07 мая 2024, 18:15
710
0

Ярмоленко рассказал о том, думает ли о рекорде Шацких

Андрей утверждает, что звание лучшего бомбардира его сейчас не интересует

07 мая 2024, 17:51 | Обновлено 07 мая 2024, 18:15
710
0
Ярмоленко рассказал о том, думает ли о рекорде Шацких
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко утверждает, что не думает о том, чтобы побить рекорд Максима Шацких (124 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

«Решать тренеру, но я рад, что в матче с «Колосом» мне удалось отыграть 90 минут. Не было Ваната, я играл форварда, для меня это не новая позиция – играл в центре и в «Вест Хэме», и в «Динамо» раньше, и в сборной Украины бывало».

«Рекорд Шацких по голам в чемпионатах Украины? Нет этого в голове вообще. Никаких рекордов, самое главное – стать чемпионом», – сказал Ярмоленко.

У Андрея 107 голов в чемпионатах Украины.

По теме:
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Валерий КУЧЕРОВ: «О вылете Вереса из УПЛ не может быть и речи»
Артур РЕМЕНЯК: «Против Вереса сыграли худший матч сезона»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Шацких
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07 мая 2024, 07:45 5
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Футбол | 07 мая 2024, 14:16 9
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07.05.2024, 11:58
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Форвард сборной Украины сменит клуб летом. Стали известны причины
Футбол | 07.05.2024, 14:39
Форвард сборной Украины сменит клуб летом. Стали известны причины
Форвард сборной Украины сменит клуб летом. Стали известны причины
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
06.05.2024, 16:46 208
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 3
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем