Ярмоленко рассказал о том, думает ли о рекорде Шацких

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко утверждает, что не думает о том, чтобы побить рекорд Максима Шацких (124 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

«Решать тренеру, но я рад, что в матче с «Колосом» мне удалось отыграть 90 минут. Не было Ваната, я играл форварда, для меня это не новая позиция – играл в центре и в «Вест Хэме», и в «Динамо» раньше, и в сборной Украины бывало».

«Рекорд Шацких по голам в чемпионатах Украины? Нет этого в голове вообще. Никаких рекордов, самое главное – стать чемпионом», – сказал Ярмоленко.

У Андрея 107 голов в чемпионатах Украины.