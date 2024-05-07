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  4. «Единственное, на чем я сосредоточен»: ТЕН ХАГ – о своем будущем в МЮ
Англия
07 мая 2024, 17:34 |
222
0

«Единственное, на чем я сосредоточен»: ТЕН ХАГ – о своем будущем в МЮ

Специалист признался, что не думает ни о чем постороннем

07 мая 2024, 17:34 |
222
0
«Единственное, на чем я сосредоточен»: ТЕН ХАГ – о своем будущем в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем.

Напомним, накануне манкунианцы потерпели разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Мое будущее? Я не думаю об этом. Я готовлю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, — это выступать как можно лучше со своей командой. Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», — приводит слова тен Хага BBC.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» с 54 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Юрій Вишневський Источник: Facebook
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