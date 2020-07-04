29-й тур
Динамо Киев
2:3
Шахтер Донецк
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Шахтер – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие фрагменты матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.07.2020 21:25
  • 11275 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Шахтер – 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 4-го июля, состоялся поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

 Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (68) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)

Обзор матча

Видео гола Степаненко

Видео гола Коноплянки

Спорный эпизод с Кадири

Видео гола Вербича

Видео гола Де Пены

Видео гола Алана Патрика

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Шахтер Донецк
72' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
68' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
51' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
39' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк).
31' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТСН

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:48
    0
    Спорт уа вы конечно давно дно пробилы по редактуре и т.д.Но с плеером вас только на 3 буквы послать охота.Вы просто дно днища пробиваете.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:48
    0
    Спорт уа вы конечно давно дно пробилы по редактуре и т.д.Но с плеером вас только на 3 буквы послать охота.Вы просто дно днища пробиваете.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности