В субботу, 4-го июля, состоялся поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Динамо» – «Шахтер» – 2:3
Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (68) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)
Обзор матча
Видео гола Степаненко
Видео гола Коноплянки
Спорный эпизод с Кадири
Видео гола Вербича
Видео гола Де Пены
Видео гола Алана Патрика
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Шахтер Донецк
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — ТСН
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