29-й тур
Динамо Киев
2:3
Шахтер Донецк
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо проиграло Шахтеру и рискует отдать вторую позицию

Донецкий клуб четвертый раз в текущем чемпионате обыграл киевлян

  • 04.07.2020 21:25
  • 16708 просмотров
  • 227 комментариев
Динамо проиграло Шахтеру и рискует отдать вторую позицию
© ФК Шахтер

Редко так бывает, когда матчи с участием двух грандов украинского футбола не имеют особого турнирного значения для одного из его участников, в то время как для другого очки жизненно необходимы. Но именно это случилось в 29-м туре нынешнего чемпионата страны, когда «Шахтер» не просто недосягаемый для соперника, а уже даже получил золотые медали. «Динамо» же ведет отчаянную борьбу за то, чтобы в итоге сохранить за собой второе лигочемпионовское место. Поэтому для команды Алексея Михайличенко сейчас каждое очко имеет особое значение. 

Главная интрига стартовых составов заключалась в том, кого с первых минут выпустит Луиш Каштру. И в «Шахтере» действительно с первых минут на поле вышли молодые Трубин, Витао, Соломон, зато на скамейке запасных остались Пятов, Кривцов, Тайсон и Марлос. Что касается киевлян, то у них серьезные проблемы были в другом: из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче Шабанов и Шепелев, а из-за травм Попов, Цыганков и Миколенко. Пришлось наставникам динамовцев ставить в центр обороны совсем неопытного Сироту, а в пару к нему Кадири. Также в старте появились давно не игравшие на высоком уровне Пиварич и Шапоренко.     

Игра началась в невысоком темпе и было видно, что соперники явно присматриваются друг к другу, тем более учитывая большие изменения в обеих командах. Но уже после пяти стартовых минут инициатива перешла к гостям. Так, на 7-й минуте горняки получили право на перспективный штрафной удар у ворот «Динамо». Алан Патрик пробил по центру, Бойко мяч отбил, но никто из игроков «Шахтера» не успел на добивание. Через три минуты с линии штрафной площади уже наносил удар Коноплянка, однако на этот раз мяч полетел мимо цели. 

У хозяева поля неплохо смотрелся Цитаишвили, который несколько раз в атаке постарался обострить ситуацию. Тем не менее до прицельного удара дело не доходило. 

«Шахтер» открыл счет на 31-й минуте. После передачи слева от Коноплянки мяч попал к Болбату, который находился метрах в двадцати от ворот Бойко. Защитник горняков отважился на удар, мяч задел Степаненко и, изменив направление, попал в правую от вратаря штангу. Сам же Тарас первым среагировал на отскок, добив мяч в сетку ворот с близкого расстояния.  

Дончане не стали на этом останавливаться и на 39-й минуте удвоили свое преимущество. Теперь уже Коноплянка показал свое индивидуальное мастерство и напомнил всем украинским любителям футбола как он умеет забивать фирменные голы, когда слева смещается в центр и с правой ноги пробивает под дальнюю штангу. Так оно все и было в этом эпизоде, после чего Евгений попал в объятия своих партнеров. 

До конца тайма гости еще дважды могли рассчитывать на взятие ворот динамовцев. Вначале Алан Партик сильно пробил издали, но Бойко оказался на месте. А затем после прострела от Додо мяч, показалось, попал в руку Кадири, находившемуся в своей штрафной площади. Арбитр матча Виталий Романов после консультации с коллегами, отвечающими за VAR, принял решение пенальти не назначать и показал на угловой.     

После перерыва динамовцы вышли на поле уже совсем с другим настроением. Вполне возможно сказался разговор с тренером. Во всяком случае, игра сразу же пошла на встречных курсах и на 51-й минуте киевлянам удалось один гол отыграть. С правого фланга последовала точная передача на Шапоренко, тот головой пробил в Трубина, голкипер горняков мяч в руках не удержал и Вербич тут же добил его в ворота. 

«Динамо» продолжало играть активно и на 60-й минуте хороший момент для того, чтобы сравнять счет имел Цитаишвили. Во время очередной атаки хозяев поля он со средней дистанции опасно бил в правый нижний от себя угол ворот, но мяч разминулся со штангой в каких-то сантиметрах.   

То что не удалось Цитаишвили сумел сделать Де Пена, появившийся на поле во втором тайме вместо Русина. На 67-й минуте он получил передачу вперед со своей половины поля и, воспользовавшись ошибкой Трубина, далеко вышедшего из ворот, очень технично перебросил мяч через него в сетку.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру мгновенно отреагировал на изменение ситуации, выпустив со скамейки запасных Тайсона. И буквально через минуту после своего появления на поле он стал автором голевой передачи. Бразилец своевременно увидел рывок своего соотечественника Алана Патрика, а тот, выскочив один на один с Бойко, четко использовал свой момент.  

Теперь уже пришел черед Алексея Михайличенко выпускать свежих футболистов, чтобы постараться снова выровнять положение. Однако Караваев и, особенно, Каргбо, ничем себя не проявили. 

Уже в компенсированное арбитром время Алан Патрик эффектным приемом обыграл соперника, за что его достаточно грубо сбил с ног Пиварич. Виталий Романов тут же показал динамовцу красную карточку.  

Вот так чемпион снова уже в четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» и тем самым осложнил его положение в борьбе за второе место. 

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (67) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)

Мохаммед Кадири (63) – Манор Соломон (18), Сергей Болбат (42), Тарас Степаненко (62)

Йосип Пиварич (92, грубая игра)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев, 74), Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо, 84), Беньямин Вербич, Назарий Русин (Карлос Де Пена, 46).

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (Маркиньос Сиприано, 55) Тарас Степаненко (Артем Бондаренко, 76), Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон (Тайсон, 71), Евгений Коноплянка (Ромеро Марлос, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 77).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.07.2020 23:00
    0
    оба гола киевлян-грубые ошибки молодого кипера-по игре они вообще ничего не создали...... 4 место-их реальный уровень на данный момент и кубок еще не факт что возьмут
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 23:00
    0
    Роман Порывай, 04.07.2020 22:57
    Слушай, когда такие как ты свалите с сайта и дадите пообщаться адекватным болельщикам. Ты по жизни любишь покидать гамна на вентилятор? Умеешь общаться нормально, без хамства, или это на уровне подсознания уже?
    Слушай, зайди на предыдущие ветки, и предъяви это zport, jekafunny, иван грозный, и типа такого! Или ты только Шахтеровских болельщиков замечаешь? Кстати, открою тебе секрет, эти люди, которых я отметил, не болельщикт дерьнамы, а хейтеры Шахтера...
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:58
    +1
    Д. Быков, 04.07.2020 22:54
    Бухают-с!
    Разве что стекломой розбавленный))
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 04.07.2020 22:57
    -2
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:53
    Ээээээй!!! А где псевдо-дерьнамовские болельщики, неужели финансирование с Кипра прекратилось и всех как языком с сайта слизало?)) Где вы, ущербы?)
    Слушай, когда такие как ты свалите с сайта и дадите пообщаться адекватным болельщикам. Ты по жизни любишь покидать гамна на вентилятор? Умеешь общаться нормально, без хамства, или это на уровне подсознания уже?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 22:57
    +1
    nicksaf, 04.07.2020 22:26
    Болбата надо было удалять в самом начале, ох и грубиян.Третий гол -- был офсайт.
    А вот ещё показательнее:
    https://piccy.info/view3/13884249/6988677c41ad0d85fa8cfbbd41e126e6/
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 04.07.2020 22:57
    +1
    С такой игрой и таким тренером , Динамо не место даже в ЛЕ. Пусть Заря или Десна представляют Украину в ЛЧ, они более достойны
    Ссылка
    Syrok-oxlx
    online
      Syrok-oxlx, 04.07.2020 22:56
    +1
    Ну шо Игорян сливай бензин,накопил фуфла выгребай
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 04.07.2020 22:54
    0
    Michel, 04.07.2020 22:47
    .... а если вспомнить команду Металлист Ярославского-Маркевича? Ведь тоже бюджет был не заоблачный, а команда фактически попала в ЛЧ....
    Ну. там всё-таки деньги были и не маленькие. Игра того Металла мне нравилась, но там игроки не за копейки приходили. Я потому и привёл пример Зари Вернидуба, что там был дефицит средств, но грамотная селекция и умение работать с игроками
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 04.07.2020 22:54
    +1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:53
    Ээээээй!!! А где псевдо-дерьнамовские болельщики, неужели финансирование с Кипра прекратилось и всех как языком с сайта слизало?)) Где вы, ущербы?)
    Бухают-с!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:53
    0
    Ээээээй!!! А где псевдо-дерьнамовские болельщики, неужели финансирование с Кипра прекратилось и всех как языком с сайта слизало?)) Где вы, ущербы?)
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 22:52
    0
    Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 22:42
    Эй, наблюдатель! А ты хоть заметил, что сегодня украинцы забили ДВА гола за Шахту и ОДИН - за Динамо?
    Виноват! Пол-гола (в смысле - если засчитать неплохой удар головой Шапаренко, недоотбитый "Трубой").
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 04.07.2020 22:52
    0
    8number, 04.07.2020 22:35
    Ну там «уже» подтянули.
    Мы радуемся . Нет, ты радуешься достижениями сборной.
    Да я помню, что подтянули. Но одно дело 1-2 натурализованных игрока, другое - перетянуть туда половину Шахтёра, как тут некоторые советуют. Да и не впечатляет тот же Жуниор Мораес в сборной. Без поддержки бразильской полузащиты Шахтёра туго у него идет в сборной. Всё таки как нап он очень зависим от игры полузащитников.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 22:50
    0
    nicksaf, 04.07.2020 22:26
    Болбата надо было удалять в самом начале, ох и грубиян.Третий гол -- был офсайт.
    Дибил.
    Лично для тебя скрин момента. Посмотри внимательно, был ли Патрик вне игры в момент паса Тайсона??
    https://piccy.info/view3/13884237/64417f15a3e4431eacc334b8bf704f2c/
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 22:49
    0
    nicksaf, 04.07.2020 22:38
    ДК не нужно выкладываться сейчас, ведь 8 числа финал кубка, который кроты ему проиграли, вот такие они "чемпионы". А ещё проиграли суперкубок. В этих матчах ДК боролся не только с ШД, но и судьями и всё-таки победил ШД. И второе место не нужно. Начинать сезон рано и с квалификации в ЛЧ ни к чему. Нашим клубам там делать нечего (ШД -- Аталанта 0 -- 3 и в Харькове). А между матчами квалификации в ЛЧ поставят матч с ШД, как это уже было в этом сезону, чтобы ДК не успело восстановиться как после выезда в Брюгге. Поэтому не нужно сейчас второе место.
    А офсайта не было после паса тайсона, наши судьи всё ему прощают, упал -- штрафной.
    А в сегодняшнем матче Болбата в начале игры нужно было удалять, грубил он и потом против Вербича. Хорошо, что не было травм, ведь в среду -- финал. А ШД своё ещё отгребёт
    А ещё вы выиграли кубок им. Банникова и мемориал Лобановского, радуйтесь, только вот чемпионские медали гораздо ценнее всех кубков , т к слово чемпион звучит как музыка и открывает прямую дорогу в лигу чемпионов. Каждому воздаётся по его заслугам.
    Ссылка
    Michel
      Michel, 04.07.2020 22:47
    0
    Роман Порывай, 04.07.2020 22:39
    Хорошо, то есть проблема, что Динамо не имеет денег Ахметова и не может покупать игроков по 10-20 миллионов? Именно в этом глубина проблемы? А почему бесплатный Де Пена один из лидеров Динамо, а бесплатный Каргбо ничего не показывает? Покупка игрока за 10-20 млн. не гарантия успеха. Кому как не Шахтёру знать это на примере Нери Кастильо, например. Предположу, что дело всё-таки во многом и в тренере. Ребров и Сёмин при том же И.Суркисе игру команде ставили. Вернидуб годами создавал команды практически из ничего, без затратных трансферов. Хотя, конечно, из игроков стоимостью несколько лямов слепить норм команду вероятность больше.
    .... а если вспомнить команду Металлист Ярославского-Маркевича? Ведь тоже бюджет был не заоблачный, а команда фактически попала в ЛЧ....
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 22:47
    0
    Michel, 04.07.2020 22:44
    Эй, это на каком языке эта фраза и что она обозначает...?
    ...про язык не понял. Не хочу понимать.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 22:46
    0
    Michel, 04.07.2020 22:44
    Эй, это на каком языке эта фраза и что она обозначает...?
    Это значит, что страна наша едина.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 04.07.2020 22:46
    0
    это все уже не смешно, можно всякое ДК желать, но я сильно сомневаюсь, что Десна или Заря смогут нормально отыграть отбор в лч Т_Т
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 04.07.2020 22:45
    0
    Карпати вже вилетіли з УПЛ, так що пісню "Карпати знов програли в футбол" можна сміливо передавати Динамо..
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    BaZia
    online
      BaZia, 04.07.2020 22:45
    0
    Миха уйди, у людей нервы не железные, оно тебе нужно?
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 21:26
    +19
    в принципі результат цілком справедливий. і арбітр - аж дивно - відсудив нормально
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    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 04.07.2020 21:29
    +18
    Что и требовалось доказать, в Украине только один гранд, и это Шахтёр. Если бы не Трубин (ничего страшного, у него всё впереди, у всех бывают такие ошибки), всё было бы для днонамо куда более печальнее. Надеюсь Заря и Денса возьмут своё с дном тоже. Шахтёру в очередной раз респект.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2020 21:35
    +14
    Динамо завтра вечером рискует оказаться на 4-месте. Если Десна и Заря победят
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2020 21:40
    +13
    Шахтер был гораздо сильнее, но Трубин сегодня сыграл как 12-й игрок Динамо. Но даже 10 на 12 Шахтер у Динамо выиграл - потому что Шахтер это команда, а Динамо Михи - хаотичный набор игроков.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 21:28
    +13
    Браво Шахтер!!! Браво Каштру!!! Глаз радуется когда смотришь на такую игру оранжево-чёрных! Забивали когда хотели и сколько хотели!
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.07.2020 21:26
    +13
    Без шансов. Главное, чтобы Заря не слила ДК на выезде
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    Lion
    online
      Lion, 04.07.2020 21:51
    +12
    Вот вам результат с честным судейством!!! Две игры подряд...
    С очередной победой Чемпион!!!
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    Trollface
    online
      Trollface, 04.07.2020 22:03
    +10
    Коно молодец. Супер гол
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    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:53
    +10
    Эммм, я так понял что у шубных офшорников любимый счет 3-2
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:51
    +10
    Олег Тимофеюк, 04.07.2020 21:50
    Если честно мне даже жаль их бывает, у них какое-то ну всё убогое, от игроков до ТВ...
    Нечего их жалеть)) Они полностью заслужили такое отношение к себе!)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:34
    +10
    JulikoB, 04.07.2020 21:32
    После второго забитого в ворота кротов, Динамо намного снизило обороты, за что и поплатилось. При нормальном тренере в Динамо, кротам можно было бы даже на поле не выходить, результат был бы приличнее.
    Вот кто и снизил обороты после второго забитого, так это Шахтер. Если бы Шахтер играл во втором тайме как в первом, то разгром был бы с хоккейным счетом...Решили пожалеть столичных выскочек, в знак благодарности за аренду домашней арены)
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    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 04.07.2020 21:32
    +10
    Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. С победой Шахтер
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 04.07.2020 22:01
    +9
    Ну що можна сказати - Шахтар переміг по грі. Єдине, що можна зауважити - Шахтарю було пофіг й саме тому Дінамо забили двічі, використавши помилки оборони та воротаря . Але навіть це не допомогло. Шахтар з перемогою ! Чемпіони!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 04.07.2020 21:42
    +9
    lviv-999, 04.07.2020 21:39
    Шахта або хай валить в Даунецк або хай називається Шахтар Хпарків.Київ і т.д.((((((. Без них чемп би був конкурентно спроможній і вийшов б на рівень Бельшії.Голандії іт т.д. А так всі під дудку гудка бігають (((!!!
    АХАХАХАХАХАХАХАХА, да вы на Шахтёр молиться каждый день на коленях должны. Единственный гранд в Украине, который стабильно зарабатывает очки для Еврокубков.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 22:28
    +8
    Странные у Динамо фаны, уперлись в тему тренера и не видят , что проблема гораздо глубже, а именно в хозяине. Пример 2-х часовой истории, выходит в Шахтере 20 -ти миллионный Тайсон и делает игру, выходит в Динамо бесплатный Каргбо, и что, тот - же Де Пена, это он на фоне остальных бездарей Динамо выделяется, а в Шахтере грел бы банку. Любой серьёзный тренер, придя в команду задастая вопросом " где деньги брат?" И если ему ответят в стиле Селюка , вот мы бесплатно пригласили Каргбо и команда от этого трансфера ничем не рискует, а вдру заиграет, а если нет, то и не жалко, то поверьте, через пять минут этот тренер будет бежать из клуба быстрее лани. Поэтому и держит Суркис ручных ребят, типа Михайличенко и еже с ними.
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 04.07.2020 21:52
    +8
    без вопросов.
    абсолютно нулячее Динамо.
    Счет не по игре, Шахта могла в любой момент прибавить и положить еще.
    Игра Динамо - безпросветная руина, какое нах. 2 место?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 21:43
    +8
    Обыграли Динамо в пол ноги, матч ни о чем , кроме одного нюанса, команда не создала ни одного по-настоящему опасного момента и забила два мяча. Шахтеру в межсезонье необходимо искать второго голкипера, Трубин - это не то что необходимо и не надо все валить на молодость, я вспоминаю Витю Чанова в 17 лет, Трубин рядом с ним не стоял.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:36
    +8
    © УАФ– М а ф і я! , 04.07.2020 21:35
    Лучше бы в сухую просрали, чем вот так. Этот счёт даёт повод Суслику искать позитив в игре Динамо, мол проявили характер, сравняли, немножко не повезло что пропустили 3-й, я доволен ребятами и работой тренера
    Какой позитив!? Нормальный з глазами видит, как забиты эти два гола... игры как не было у стада так и нет
    Ссылка
    yatsiykvova
      yatsiykvova, 04.07.2020 21:33
    +8
    Краще всіх за ДК грав Трубін - решта і дубля неварті
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 21:29
    +8
    Динамовский сброд даже на эту принципиальную игру не смог собраться..
    Трубин хоть как то интригу держал в противостоянии.
    Перед Тайсоном просто стадо замерло как завороженное ... смешно
    -20 .. все что нужно знать
    Ссылка
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