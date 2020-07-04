Динамо проиграло Шахтеру и рискует отдать вторую позицию

Редко так бывает, когда матчи с участием двух грандов украинского футбола не имеют особого турнирного значения для одного из его участников, в то время как для другого очки жизненно необходимы. Но именно это случилось в 29-м туре нынешнего чемпионата страны, когда «Шахтер» не просто недосягаемый для соперника, а уже даже получил золотые медали. «Динамо» же ведет отчаянную борьбу за то, чтобы в итоге сохранить за собой второе лигочемпионовское место. Поэтому для команды Алексея Михайличенко сейчас каждое очко имеет особое значение.

Главная интрига стартовых составов заключалась в том, кого с первых минут выпустит Луиш Каштру. И в «Шахтере» действительно с первых минут на поле вышли молодые Трубин, Витао, Соломон, зато на скамейке запасных остались Пятов, Кривцов, Тайсон и Марлос. Что касается киевлян, то у них серьезные проблемы были в другом: из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче Шабанов и Шепелев, а из-за травм Попов, Цыганков и Миколенко. Пришлось наставникам динамовцев ставить в центр обороны совсем неопытного Сироту, а в пару к нему Кадири. Также в старте появились давно не игравшие на высоком уровне Пиварич и Шапоренко.

Игра началась в невысоком темпе и было видно, что соперники явно присматриваются друг к другу, тем более учитывая большие изменения в обеих командах. Но уже после пяти стартовых минут инициатива перешла к гостям. Так, на 7-й минуте горняки получили право на перспективный штрафной удар у ворот «Динамо». Алан Патрик пробил по центру, Бойко мяч отбил, но никто из игроков «Шахтера» не успел на добивание. Через три минуты с линии штрафной площади уже наносил удар Коноплянка, однако на этот раз мяч полетел мимо цели.

У хозяева поля неплохо смотрелся Цитаишвили, который несколько раз в атаке постарался обострить ситуацию. Тем не менее до прицельного удара дело не доходило.

«Шахтер» открыл счет на 31-й минуте. После передачи слева от Коноплянки мяч попал к Болбату, который находился метрах в двадцати от ворот Бойко. Защитник горняков отважился на удар, мяч задел Степаненко и, изменив направление, попал в правую от вратаря штангу. Сам же Тарас первым среагировал на отскок, добив мяч в сетку ворот с близкого расстояния.

Дончане не стали на этом останавливаться и на 39-й минуте удвоили свое преимущество. Теперь уже Коноплянка показал свое индивидуальное мастерство и напомнил всем украинским любителям футбола как он умеет забивать фирменные голы, когда слева смещается в центр и с правой ноги пробивает под дальнюю штангу. Так оно все и было в этом эпизоде, после чего Евгений попал в объятия своих партнеров.

До конца тайма гости еще дважды могли рассчитывать на взятие ворот динамовцев. Вначале Алан Партик сильно пробил издали, но Бойко оказался на месте. А затем после прострела от Додо мяч, показалось, попал в руку Кадири, находившемуся в своей штрафной площади. Арбитр матча Виталий Романов после консультации с коллегами, отвечающими за VAR, принял решение пенальти не назначать и показал на угловой.

После перерыва динамовцы вышли на поле уже совсем с другим настроением. Вполне возможно сказался разговор с тренером. Во всяком случае, игра сразу же пошла на встречных курсах и на 51-й минуте киевлянам удалось один гол отыграть. С правого фланга последовала точная передача на Шапоренко, тот головой пробил в Трубина, голкипер горняков мяч в руках не удержал и Вербич тут же добил его в ворота.

«Динамо» продолжало играть активно и на 60-й минуте хороший момент для того, чтобы сравнять счет имел Цитаишвили. Во время очередной атаки хозяев поля он со средней дистанции опасно бил в правый нижний от себя угол ворот, но мяч разминулся со штангой в каких-то сантиметрах.

То что не удалось Цитаишвили сумел сделать Де Пена, появившийся на поле во втором тайме вместо Русина. На 67-й минуте он получил передачу вперед со своей половины поля и, воспользовавшись ошибкой Трубина, далеко вышедшего из ворот, очень технично перебросил мяч через него в сетку.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру мгновенно отреагировал на изменение ситуации, выпустив со скамейки запасных Тайсона. И буквально через минуту после своего появления на поле он стал автором голевой передачи. Бразилец своевременно увидел рывок своего соотечественника Алана Патрика, а тот, выскочив один на один с Бойко, четко использовал свой момент.

Теперь уже пришел черед Алексея Михайличенко выпускать свежих футболистов, чтобы постараться снова выровнять положение. Однако Караваев и, особенно, Каргбо, ничем себя не проявили.

Уже в компенсированное арбитром время Алан Патрик эффектным приемом обыграл соперника, за что его достаточно грубо сбил с ног Пиварич. Виталий Романов тут же показал динамовцу красную карточку.

Вот так чемпион снова уже в четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» и тем самым осложнил его положение в борьбе за второе место.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

Беньямин Вербич (51), Карлос Де Пена (67) – Тарас Степаненко (31), Евгений Коноплянка (39), Алан Патрик (72)

Мохаммед Кадири (63) – Манор Соломон (18), Сергей Болбат (42), Тарас Степаненко (62)

Йосип Пиварич (92, грубая игра)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев, 74), Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо, 84), Беньямин Вербич, Назарий Русин (Карлос Де Пена, 46).

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (Маркиньос Сиприано, 55) Тарас Степаненко (Артем Бондаренко, 76), Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон (Тайсон, 71), Евгений Коноплянка (Ромеро Марлос, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 77).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА