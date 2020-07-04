29-й тур
Динамо Киев
2:3
Шахтер Донецк
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Полностью проиграли Шахтеру первый тайм»

Наставник киевлян поделился мнением о матче

  • 04.07.2020 22:53
  • 2900 просмотров
  • 11 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Полностью проиграли Шахтеру первый тайм»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о матче 29-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (2:3).

- Мы прекрасно понимаем, насколько важной была для нас эта игра - не только как встреча «Динамо» - «Шахтер», но и в плане приобретения очков. Поэтому, конечно же, давление, озабоченность и волнение за результат присутствовали. Намного легче играть более раскрепощенными и спокойными. 

Первый тайм у нас абсолютно не получился. Было огромное волнение за результат. Конечно, мы полностью проиграли первый тайм и пропустили два мяча. Во втором тайме начали играть так, как нужно было. Присутствовали и огромное желание, и огромный настрой. Хотя нельзя сказать, что не было настроя в первом тайме. Наверное, волнение не позволило реализовать ту игру, которую мы хотели.

Добившись ничейного результата, мы продолжали играть на победу. Но, к сожалению, не справились с еще одним пропущенным мячом. Когда уже остались вдесятером, «Шахтер» здорово контролировал мяч, как и подобает хорошим командам.

- Что вы сказали своим футболистам в перерыве? Они вышли на второй тайм совсем другой командой, по крайней мере до третьего пропущенного гола...
- Прежде всего, я старался их успокоить. Напряжение витало даже в воздухе, когда все понимали, насколько важно каждое очко в данной ситуации. Кроме того, это была игра с принципиальным соперником, который может варьировать состав, играть в свое удовольствие - без нервного напряжения. Поэтому, в первую очередь, я хотел успокоить футболистов, чтобы они играли, как умеют это делать. И не очень переживали за счет, который на данный момент на табло, потому что если за 45 минут можно пропустить два мяча, то можно и забить два мяча. В принципе, так и произошло. Очень жаль, что мы не удержали хотя бы этот результат. 

Еще раз хочу сказать, что при счете 2:2 мы не переставали играть в атаку и не довольствовались ничейным счетом. Это хорошая черта, нужно стараться биться до конца. 

Мы усугубили свое положение, но в чемпионате еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас. После матча и я, и Игорь Михайлович (Суркис. - прим.) сказали, что сегодняшнюю игру надо скорее забыть и готовиться к матчу с «Ворсклой» в финале Кубка Украины. Сейчас такой график, что даже нет времени, чтобы переживать, обдумывать. Нужно быстрее это «переварить» и готовиться к следующему матчу.

- Почему убрали с поля Цитаишвили, заменив на Караваева?
- Цитаишвили хорошо набегался за свое время. Было видно, что во втором тайме некоторые футболисты немного подсели. Но это вполне естественно. Когда в составе «Шахтера» вышел Тайсон, стало понятно, что на его фланге может стать больше остроты. А Караваев в обороне может сыграть продуктивно.

- В последних турах линия обороны «Динамо» была не в оптимальном варианте. Есть ли шансы вернуть кого-нибудь из защитников к финалу Кубка Украины?
- Шабанов пропускал сегодняшний матч из-за перебора предупреждений. Поэтому, конечно же, он вернется. Есть также шансы, что восстановится Миколенко. Про Попова сейчас не могу сказать точно, но его шансы тоже велики.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    banderlog78
    online
      banderlog78, 05.07.2020 00:29
    0
    Та іди вже на х.... не позорся. Дубль шахтаря не можете обіграти., коронавірус напевно помішав
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 05.07.2020 00:15
    +1
    Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    он только за Монзуль пдглядывает
    👍
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 00:15
    +2
    Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    он только за Монзуль пдглядывает
    Лёсик после такого как нормальный мужик просто обязан жениться на Катюхе
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    +2
    Lion, 05.07.2020 00:06
    В раздевалку с судьям не заглядывал?
    он только за Монзуль пдглядывает
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 05.07.2020 00:06
    +3
    В раздевалку с судьям не заглядывал?
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 04.07.2020 23:18
    +1
    К сожалению в данный момент проиграл тренер...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 04.07.2020 23:12
    +5
    Деревянных не оживит даже Папа Карло....
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 04.07.2020 23:11
    +4
    а во втором типа все окей было... моментов - ноль, остроты - ноль, игрового рисунка нет воопще, два гола забиты из ничего. Да и вопще я в этом матче как никогда увидел насколько громадная пропасть между ДК и ШД.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 23:06
    +9
    Кстати, отставание ДК от Шахты уже 20 очков
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 04.07.2020 23:05
    +4
    Если тренер дятел, то конечно пролет в первом тайме, а потом потуги что-то исправить, но как всегда поздно!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 23:04
    +10
    .... и второй тоже.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 23:04
    +10
    .... и второй тоже.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 23:06
    +9
    Кстати, отставание ДК от Шахты уже 20 очков
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 04.07.2020 23:12
    +5
    Деревянных не оживит даже Папа Карло....
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.07.2020 23:11
    +4
    а во втором типа все окей было... моментов - ноль, остроты - ноль, игрового рисунка нет воопще, два гола забиты из ничего. Да и вопще я в этом матче как никогда увидел насколько громадная пропасть между ДК и ШД.
    Ссылка
    Андрей Деко
    online
      Андрей Деко, 04.07.2020 23:05
    +4
    Если тренер дятел, то конечно пролет в первом тайме, а потом потуги что-то исправить, но как всегда поздно!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 05.07.2020 00:06
    +3
    В раздевалку с судьям не заглядывал?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 00:15
    +2
    Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    он только за Монзуль пдглядывает
    Лёсик после такого как нормальный мужик просто обязан жениться на Катюхе
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    +2
    Lion, 05.07.2020 00:06
    В раздевалку с судьям не заглядывал?
    он только за Монзуль пдглядывает
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 05.07.2020 00:15
    +1
    Al Zolo, 05.07.2020 00:08
    он только за Монзуль пдглядывает
    👍
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 04.07.2020 23:18
    +1
    К сожалению в данный момент проиграл тренер...
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 05.07.2020 00:29
    0
    Та іди вже на х.... не позорся. Дубль шахтаря не можете обіграти., коронавірус напевно помішав
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