29-й тур
Динамо Киев
:
Шахтер Донецк
04.07.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» - за престиж, динамовцы – за «серебро»

  • 03.07.2020 22:24
  • 1112 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо

Четвертого июля в рамках 29 тура чемпионата страны состоится последнее в сезоне украинское «класико»: на «Олимпийском» «Динамо» будет принимать «Шахтер».

Несмотря на кажущееся отсутствие турнирной мотивации у дончан, которые уже решили главную задачу на сезон – выиграли чемпионский титул, матч априори не станет проходным. Потому что мотивации у «Динамо» - выше крыши, да и у «Шахтера» она тоже найдется.

С «Динамо» в этой связи все предельно просто: команда борется за второе «лигочемпионское» место, опережая идущую на третьем месте «Зарю» всего на два балла, поэтому любая осечка может отбросить киевлян на третью позицию. А то и ниже. Стало быть, «бело-синим» во что бы то ни стало нужно брать очки у «Шахтера». В идеале – как минимум не проиграть.

Хотя, откровенно говоря, предпосылок для успеха у команды Михайличенко не так уж и много. И речь в данном случае не только о неудачной игре команды в предыдущем туре в Чернигове. Весь скепсис по этому поводу связан со сложной кадровой обстановкой в динамовском коллективе накануне игры. Из-за «лишних» карточек в матче не сыграют Шабанов и Шепелев, а из-за травм – Попов и, по всей видимости, Миколенко. А это сразу минус четыре игрока основы, из которых трое представляют защиту. Единственный позитивный момент – восстановился после тяжелейшей травмы Бурда, но он уже очень давно не выходил на поле за первую команду. Так или иначе, Михайличенко нужно будет выпускать явно экспериментальный вариант в обороне. И кого бы он не выпустил, вариация будет проигрывать привычному сочетанию защитных редутов. И этот нюанс обязательно попытается использовать оппонент.

Но, с другой стороны, у тех, кто выйдет на замену, появится хорошая возможность доказать тренеру свое право на место в стартовом составе. Собственно, бойцовские качества и характер никто не отменял, и в данном случае именно они могут сыграть в пользу хозяев.

Свой резон в игре будет и у «горняков». Несмотря на то, что уже после «чемпионской» игры после «Александрии» генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в оставшихся матчах команда будет играть экспериментальным составом, с креном на молодежь, сейчас не очень верится, что Каштру будет уж слишком экспериментировать. Он не сделал этого в игре против «Зари», вряд ли решится и в матче против «Динамо». Ведь, как бы там ни было, динамовцы остаются для «Шахтера» главным раздражителем, и впасть «лицом в грязь», то есть сыграть неудачно, будет неприятно и неуместно: с грязным пятном на чемпионском кителе. Посему, видится, тренер «Шахтера» если и будет проводить ротацию состава, то минимальную. Тем не менее, предсказать стартовый состав «горняков» достаточно сложно. По той простой причине, что под рукой у Каштру весьма приличный выбор. Из основной обоймы выпали лишь двое: травмированный Исмаили и дисквалифицированный Тете.  

Предстоящий поединок двух лучших клубов страны станет уже их шестым очным противостоянием в нынешнем сезоне. Три встречи, состоявшиеся в рамках УПЛ, закончились в пользу «горняков» - 2:1, 1:0 и 3:1. Зато киевляне были сильнее в кубковых матчах: со счетом 2:1 они побеждали своего главного конкурента в матче за Суперкубок и в 1/8 финала Кубка Украины. 

Вадим Евтушенко, тренер «Динамо»:

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие матчи, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии. С «Шахтером» нужно владеть мячом – это то, чего нам не хватило в матче с «Десной». В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки – все в комплексе. 

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»:

- У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. «Динамо», «Заря», «Десна» и та же «Александрия». Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом. 

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Кадири, Бурда, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Антонио, Патрик, Соломон, Марлос, Мораес.  

 

4 июля, суббота

«Динамо» — «Шахтер»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча 29-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который пройдет 4 июля в Киеве.
    • 8.45% (18)
      1. Крупная победа Динамо
    • 23.47% (50)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 23% (49)
      3. Ничья
    • 29.11% (62)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 15.96% (34)
      5. Крупная победа Шахтера
    Результаты опроса Проголосовали — 212
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 23:51
    -1
    Ukraine, 03.07.2020 23:39
    Ну як сказати.
    З іншої сторони Шахта як завжи може зробити.
    Вийти на поле, поставити ДК на коліна, нагнути, закрити рота рукою, розставити ноги, і ...... по самі помідори.
    Як всі остані 20 років)
    Крот, ты эти рассказы для автобиографии оставь
    Статистика игр ДК ШД
    Сыграно 95 игр между собой
    Побед ШД 36 . Победы ДК 33 Ничьи 26.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 03.07.2020 23:39
    +1
    Виктор Иванов, 03.07.2020 23:28
    2:0 и чемпионат закончен. Шахте до лампы кто второй...
    Ну як сказати.
    З іншої сторони Шахта як завжи може зробити.
    Вийти на поле, поставити ДК на коліна, нагнути, закрити рота рукою, розставити ноги, і ...... по самі помідори.
    Як всі остані 20 років)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 23:28
    +1
    2:0 и чемпионат закончен. Шахте до лампы кто второй...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 03.07.2020 23:19
    -1
    2:5
    Вірю що Шахта переможе
    Є всі обставини для того
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 23:10
    -4
    Predator, 03.07.2020 22:43
    0:3 как в старые добрые времена. Что может быть прекраснее чем опустить дырявых у них же дома
    Посмотрим как оно будет
    Динамо конечно не ахти сейчас, но даже при таком раскладе , не исключено что и ты и все остальное загаражное кодло , после матча будете скулить , аки раненный в жопу мамонт , про судеек масонов , парад планет и прочие факторы которые помешали шахтеру победить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 23:08
    -2
    Удачи Динамо !!!
    Игра Х(икс) . Кто ж мог подумать что она будет не за чемпионство, а за второе место для ДК ....
    Но .. от этого необходимость победы никуда не улетучилась !!!
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 03.07.2020 23:07
    0
    1-5 потрібна різноманітність!...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2020 22:58
    +1
    1:3, надо чтобы Динамо было 4-м.
    Ссылка
    kazak98
      kazak98, 03.07.2020 22:53
    -3
    Predator, 03.07.2020 22:43
    0:3 как в старые добрые времена. Что может быть прекраснее чем опустить дырявых у них же дома
    Слабо у себя дома, в Донецке, так сделать?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 03.07.2020 22:43
    +1
    0:3 как в старые добрые времена. Что может быть прекраснее чем опустить дырявых у них же дома
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 22:38
    +1
    Вангую: опять 1 : 3
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 03.07.2020 23:39
    +1
    Виктор Иванов, 03.07.2020 23:28
    2:0 и чемпионат закончен. Шахте до лампы кто второй...
    Ну як сказати.
    З іншої сторони Шахта як завжи може зробити.
    Вийти на поле, поставити ДК на коліна, нагнути, закрити рота рукою, розставити ноги, і ...... по самі помідори.
    Як всі остані 20 років)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 23:28
    +1
    2:0 и чемпионат закончен. Шахте до лампы кто второй...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2020 22:58
    +1
    1:3, надо чтобы Динамо было 4-м.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 03.07.2020 22:43
    +1
    0:3 как в старые добрые времена. Что может быть прекраснее чем опустить дырявых у них же дома
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 22:38
    +1
    Вангую: опять 1 : 3
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 03.07.2020 23:07
    0
    1-5 потрібна різноманітність!...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности