Динамо Киев

Четвертого июля в рамках 29 тура чемпионата страны состоится последнее в сезоне украинское «класико»: на «Олимпийском» «Динамо» будет принимать «Шахтер».

Несмотря на кажущееся отсутствие турнирной мотивации у дончан, которые уже решили главную задачу на сезон – выиграли чемпионский титул, матч априори не станет проходным. Потому что мотивации у «Динамо» - выше крыши, да и у «Шахтера» она тоже найдется.

С «Динамо» в этой связи все предельно просто: команда борется за второе «лигочемпионское» место, опережая идущую на третьем месте «Зарю» всего на два балла, поэтому любая осечка может отбросить киевлян на третью позицию. А то и ниже. Стало быть, «бело-синим» во что бы то ни стало нужно брать очки у «Шахтера». В идеале – как минимум не проиграть.

Хотя, откровенно говоря, предпосылок для успеха у команды Михайличенко не так уж и много. И речь в данном случае не только о неудачной игре команды в предыдущем туре в Чернигове. Весь скепсис по этому поводу связан со сложной кадровой обстановкой в динамовском коллективе накануне игры. Из-за «лишних» карточек в матче не сыграют Шабанов и Шепелев, а из-за травм – Попов и, по всей видимости, Миколенко. А это сразу минус четыре игрока основы, из которых трое представляют защиту. Единственный позитивный момент – восстановился после тяжелейшей травмы Бурда, но он уже очень давно не выходил на поле за первую команду. Так или иначе, Михайличенко нужно будет выпускать явно экспериментальный вариант в обороне. И кого бы он не выпустил, вариация будет проигрывать привычному сочетанию защитных редутов. И этот нюанс обязательно попытается использовать оппонент.

Но, с другой стороны, у тех, кто выйдет на замену, появится хорошая возможность доказать тренеру свое право на место в стартовом составе. Собственно, бойцовские качества и характер никто не отменял, и в данном случае именно они могут сыграть в пользу хозяев.

Свой резон в игре будет и у «горняков». Несмотря на то, что уже после «чемпионской» игры после «Александрии» генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в оставшихся матчах команда будет играть экспериментальным составом, с креном на молодежь, сейчас не очень верится, что Каштру будет уж слишком экспериментировать. Он не сделал этого в игре против «Зари», вряд ли решится и в матче против «Динамо». Ведь, как бы там ни было, динамовцы остаются для «Шахтера» главным раздражителем, и впасть «лицом в грязь», то есть сыграть неудачно, будет неприятно и неуместно: с грязным пятном на чемпионском кителе. Посему, видится, тренер «Шахтера» если и будет проводить ротацию состава, то минимальную. Тем не менее, предсказать стартовый состав «горняков» достаточно сложно. По той простой причине, что под рукой у Каштру весьма приличный выбор. Из основной обоймы выпали лишь двое: травмированный Исмаили и дисквалифицированный Тете.

Предстоящий поединок двух лучших клубов страны станет уже их шестым очным противостоянием в нынешнем сезоне. Три встречи, состоявшиеся в рамках УПЛ, закончились в пользу «горняков» - 2:1, 1:0 и 3:1. Зато киевляне были сильнее в кубковых матчах: со счетом 2:1 они побеждали своего главного конкурента в матче за Суперкубок и в 1/8 финала Кубка Украины.

Вадим Евтушенко, тренер «Динамо»:

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие матчи, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии. С «Шахтером» нужно владеть мячом – это то, чего нам не хватило в матче с «Десной». В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки – все в комплексе.

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»:

- У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. «Динамо», «Заря», «Десна» и та же «Александрия». Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Кадири, Бурда, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Антонио, Патрик, Соломон, Марлос, Мораес.

4 июля, суббота