Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень усложнило себе борьбу за 2 место»

Наставник киевлян дал флэш-интервью

  • 04.07.2020 22:23
  • 2229 просмотров
  • 7 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень усложнило себе борьбу за 2 место»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко в комментарии официальному каналу клуба поделился впечатлением о поражении от «Шахтера» 2:3 в матче УПЛ.

«Мы не настраивались на 1 очко, а хотели побеждать. В первом тайме были закрепощены, результат довлел над нами. Нужно признать, что мы полностью проиграли первый тайм. Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут и должны. Возможно, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу возобладало и мы пропустили. Очень усложнили себе задачу борьбы за 2-е место, хотя все зависит от нас».

«Теперь полностью переключаемся на Кубок Украины. Игорь Суркис поддержал команду, сказал, что нужно двигаться дальше. Осталось три матча в чемпионате, которые нужно выигрывать, и финал Кубка Украины».

«Дебют Александра Сироты? Он молодец. Сыграл так, как нужно. Волновался, но все равно молодец. Если будет работать, то у него многое получится», - сказал Михайличенко.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 04.07.2020 22:50
    -1
    Карманный недотренер ответил на вопросы таких же карманных журнашлюх. Позорная блондинистая, блевотная тварь, не позорься, свали нахер!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 04.07.2020 22:48
    0
    Какие чесные глаза! Но я нифига своими не видел того что бубнит этот альбинос!
    Я видел отстойную , бездарную, неорганизованую атаку и оборону и случайные голы в ворота Шахтера.
    Что то Миха мне напоминает 3.14дараса , которого тягают все , а он твердит , что натурал.
    К проктологу! Глаза лечить!
    Ссылка
    миша врубель
    online
      миша врубель, 04.07.2020 22:43
    -1
    сначяло надо кубок вииграть а потом пойдйм дальше там уже алегархов нету
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:36
    +2
    JV, 04.07.2020 22:29
    Лесик будь мужиком поставь ультиматум или ищите тренера или я ухожу из клуба насовсем.
    Какой ультиматум?Ты серьёзно?Он вообще не хотел но пришёл просто закрыть дырку тренера.С Михася спрос нулевой.В Динамо нет тренера.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 22:33
    0
    " а хотели побеждать". (с)
    Ай, молодец, Лесик: ты ох.уительный тактик и стратег, куда там Лобановскому
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 04.07.2020 22:29
    +5
    Лесик будь мужиком поставь ультиматум или ищите тренера или я ухожу из клуба насовсем.
    Ссылка
    kazak98
      kazak98, 04.07.2020 22:25
    +5
    Динамо осложнило? Типа лёсик не при чём, это всё Динамо.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 04.07.2020 22:29
    +5
    Лесик будь мужиком поставь ультиматум или ищите тренера или я ухожу из клуба насовсем.
    Ссылка
    kazak98
      kazak98, 04.07.2020 22:25
    +5
    Динамо осложнило? Типа лёсик не при чём, это всё Динамо.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:36
    +2
    JV, 04.07.2020 22:29
    Лесик будь мужиком поставь ультиматум или ищите тренера или я ухожу из клуба насовсем.
    Какой ультиматум?Ты серьёзно?Он вообще не хотел но пришёл просто закрыть дырку тренера.С Михася спрос нулевой.В Динамо нет тренера.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 04.07.2020 22:48
    0
    Какие чесные глаза! Но я нифига своими не видел того что бубнит этот альбинос!
    Я видел отстойную , бездарную, неорганизованую атаку и оборону и случайные голы в ворота Шахтера.
    Что то Миха мне напоминает 3.14дараса , которого тягают все , а он твердит , что натурал.
    К проктологу! Глаза лечить!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 22:33
    0
    " а хотели побеждать". (с)
    Ай, молодец, Лесик: ты ох.уительный тактик и стратег, куда там Лобановскому
    Ссылка
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