Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень усложнило себе борьбу за 2 место»

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко в комментарии официальному каналу клуба поделился впечатлением о поражении от «Шахтера» 2:3 в матче УПЛ.

«Мы не настраивались на 1 очко, а хотели побеждать. В первом тайме были закрепощены, результат довлел над нами. Нужно признать, что мы полностью проиграли первый тайм. Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут и должны. Возможно, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу возобладало и мы пропустили. Очень усложнили себе задачу борьбы за 2-е место, хотя все зависит от нас».

«Теперь полностью переключаемся на Кубок Украины. Игорь Суркис поддержал команду, сказал, что нужно двигаться дальше. Осталось три матча в чемпионате, которые нужно выигрывать, и финал Кубка Украины».

«Дебют Александра Сироты? Он молодец. Сыграл так, как нужно. Волновался, но все равно молодец. Если будет работать, то у него многое получится», - сказал Михайличенко.