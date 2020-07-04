Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень усложнило себе борьбу за 2 место»

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко в комментарии официальному каналу клуба поделился впечатлением о поражении от «Шахтера» 2:3 в матче УПЛ.
«Мы не настраивались на 1 очко, а хотели побеждать. В первом тайме были закрепощены, результат довлел над нами. Нужно признать, что мы полностью проиграли первый тайм. Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут и должны. Возможно, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу возобладало и мы пропустили. Очень усложнили себе задачу борьбы за 2-е место, хотя все зависит от нас».
«Теперь полностью переключаемся на Кубок Украины. Игорь Суркис поддержал команду, сказал, что нужно двигаться дальше. Осталось три матча в чемпионате, которые нужно выигрывать, и финал Кубка Украины».
«Дебют Александра Сироты? Он молодец. Сыграл так, как нужно. Волновался, но все равно молодец. Если будет работать, то у него многое получится», - сказал Михайличенко.
Источник — Sport.ua
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Я видел отстойную , бездарную, неорганизованую атаку и оборону и случайные голы в ворота Шахтера.
Что то Миха мне напоминает 3.14дараса , которого тягают все , а он твердит , что натурал.
К проктологу! Глаза лечить!
Ай, молодец, Лесик: ты ох.уительный тактик и стратег, куда там Лобановскому
Я видел отстойную , бездарную, неорганизованую атаку и оборону и случайные голы в ворота Шахтера.
Что то Миха мне напоминает 3.14дараса , которого тягают все , а он твердит , что натурал.
К проктологу! Глаза лечить!
Ай, молодец, Лесик: ты ох.уительный тактик и стратег, куда там Лобановскому
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