В субботу, 25-го апреля, состоится поединок 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Динамо Брест» примет «Шахтер».
Матч пройдет в Брест на стадионе «Брестский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр Виталий Севостьяник.
Динамо Брест – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
В прямом эфире поединок «Динамо Брест» — «Шахтер» покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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