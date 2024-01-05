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05 января 2024, 15:10 | Обновлено 05 января 2024, 15:11
727
2

«Это кризис»: Хацкевич раскритиковал выбор лучшего игрока года в беларуси

Специалист считает, что футбол в его родной стране сильно отдалился от европейского

05 января 2024, 15:10 | Обновлено 05 января 2024, 15:11
727
2
«Это кризис»: Хацкевич раскритиковал выбор лучшего игрока года в беларуси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, в свое время возглавлявший национальную сборную беларуси, оценил уровень футбола в своей родной страны, а также высказался по поводу выбора лучшего футболиста беларуси по итогам 2023 года.

«Вот вы говорите – Эбонг. Честно говоря, я не могу сказать даже, где этот футболист играет... В «Астане»? Если признается игроком года футболист, который играет в Казахстане, а не признается футболист, играющий в европейском чемпионате, а о нем здесь говорят, он имеет хорошую прессу, то, наверное, это такие же выборы, как и президентские «выборы» в 2020 году. Как говорится, выборы есть, но выбора нет.

А вообще, в белорусском футболе сейчас кризис, сильный кризис. Давайте посмотрим на рейтинг национальной сборной. Она уже даже в сотку, по-моему, не попадает сегодня. Потом посмотрим клубные рейтинги как самой беларуси, так и отдельных клубов. На сегодняшний момент для меня это никакая не стагнация, белорусский футбол просто отдалился на очень большое расстояние от европейского», – отметил специалист.

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Источник Charter 97
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Burevestnik
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lenares85
ебонг це точно білорус
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