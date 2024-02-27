Украинский нападающий пытался трудоустроиться в клубе из беларуси
Максим Дегтярев не сумел поразить тренерский штаб во время товарищеских матчей
Украинский нападающий Максим Дегтярев покинул расположение белорусского «витебска», сообщает официальный сайт клуба.
30-летний футболист выступал за клуб в товарищеских матчах на правах «игрока на просмотре». За 2 спарринга бывший форвард ряда украинских клубов не сумел отличиться ни одним результативным действием. Скорее всего, именно поэтому клуб и не предложил ему полноценный контракт.
Последними клубами Максима Дегтярева были казахские «Тараз» и «Атырау». С начала полномасштабного вторжения рф Максим не играл за украинские команды.
Ранее появилась информацию, что украинец Артур Мурза в Турции тренируется в составе подмосковских «химок» и даже имеет российский паспорт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для Виктора этот гол стал шестым в этом сезоне Ла Лиги
Украинка выиграла у Энн Ли