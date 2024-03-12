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12 марта 2024, 04:49 | Обновлено 12 марта 2024, 05:46
1237
1

Вся беларусь в шоке. Главный клуб не попал в еврокубки впервые за 25 лет

Клуб батэ лишился шансов на выступление в еврокубках в сезоне 2024/25

12 марта 2024, 04:49 | Обновлено 12 марта 2024, 05:46
1237
1
Вся беларусь в шоке. Главный клуб не попал в еврокубки впервые за 25 лет
минское болото возле стадиона

Впервые за 25 лет скандально известный клуб батэ из беларуси не будет выступать в еврокубках.

Проиграв в кубке, батэ лишился шансов на выступление в еврокубках в сезоне 2024/25. Желто-синие неизменно принимали участие в еврокубковой квалификации с сезона 1999/2000.

минское «динамо» по пенальти победило батэ в 1/4 финала кубка беларуси. В ответной встрече в столице страны-агрессора борисовчане сумели перевести игру в экстратаймы, забив на 90+2 минуте и сделав счет 3:2 в свою пользу. Но в серии пенальти сильнее были хозяева (пен. 5:4).

Команда из минска, которая добилась победы в первой встрече (1:0) и по сумме двух матчей, вышла в полуфинал кубка беларуси.

Напомним, что сборные и клубы из стран-агрессоров рф и рб должны игнорироваться и быть исключены из всех возможных спортивных соревнований.

Полуфиналы кубка беларуси 2023/24:

  • динамо минск – неман гродно
  • ислочь минск район – торпедо-белаз жодино

Итоги чемпионата беларуси 2023

  • 1. динамо минск (69), 2. неман гродно (62), 3. торпедо-белаз (49)

Штрафы за договорняки:

шахтер солигорск – минус 35 очков, энергетик-бгу минск – минус 23 очка, белшина бобруйск – минус 11 очков

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Кубок беларуси по футболу Динамо Минск БАТЭ чемпионат беларуси по футболу дисквалификация беларуси Витебск Ислочь Неман Гродно Минск Торпедо-БелАЗ Жодино Шахтер Солигорск Гомель Славия Мозырь Слуцк Динамо Брест Нафтан Новополоцк Энергетик-БГУ Минск Белшина Бобруйск
Источник Sport.ua
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