Вся беларусь в шоке. Главный клуб не попал в еврокубки впервые за 25 лет
Клуб батэ лишился шансов на выступление в еврокубках в сезоне 2024/25
Впервые за 25 лет скандально известный клуб батэ из беларуси не будет выступать в еврокубках.
Проиграв в кубке, батэ лишился шансов на выступление в еврокубках в сезоне 2024/25. Желто-синие неизменно принимали участие в еврокубковой квалификации с сезона 1999/2000.
минское «динамо» по пенальти победило батэ в 1/4 финала кубка беларуси. В ответной встрече в столице страны-агрессора борисовчане сумели перевести игру в экстратаймы, забив на 90+2 минуте и сделав счет 3:2 в свою пользу. Но в серии пенальти сильнее были хозяева (пен. 5:4).
Команда из минска, которая добилась победы в первой встрече (1:0) и по сумме двух матчей, вышла в полуфинал кубка беларуси.
Напомним, что сборные и клубы из стран-агрессоров рф и рб должны игнорироваться и быть исключены из всех возможных спортивных соревнований.
Полуфиналы кубка беларуси 2023/24:
- динамо минск – неман гродно
- ислочь минск район – торпедо-белаз жодино
Итоги чемпионата беларуси 2023
- 1. динамо минск (69), 2. неман гродно (62), 3. торпедо-белаз (49)
Штрафы за договорняки:
шахтер солигорск – минус 35 очков, энергетик-бгу минск – минус 23 очка, белшина бобруйск – минус 11 очков
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