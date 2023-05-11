Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи

Федерация футбола беларуси объявила о том, что клуб «Шахтер» Солигорск лишен чемпионского титула в сезоне-2022 за договорные матчи.

Кроме того, команда лишена 30 очков в нынешнем сезоне и 20 очков – в чемпионате-2024. Отметим, что с солигорским «Шахтером» ранее работали украинские специалисты Юрий Вернидуб (2019, 2020) и Роман Григорчук (2020, 2021).

Кроме того, за договорняки очковые штрафы получили «Энергетик-БГУ» и «Белшина».