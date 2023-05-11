Другие новости11 мая 2023, 16:05 |
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Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Бывшая команда Вернидуба и Григорчука получила суровое наказание
11 мая 2023, 16:05 |
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Федерация футбола беларуси объявила о том, что клуб «Шахтер» Солигорск лишен чемпионского титула в сезоне-2022 за договорные матчи.
Кроме того, команда лишена 30 очков в нынешнем сезоне и 20 очков – в чемпионате-2024. Отметим, что с солигорским «Шахтером» ранее работали украинские специалисты Юрий Вернидуб (2019, 2020) и Роман Григорчук (2020, 2021).
Кроме того, за договорняки очковые штрафы получили «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
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