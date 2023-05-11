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11 мая 2023, 16:05 |
706
6

Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи

Бывшая команда Вернидуба и Григорчука получила суровое наказание

11 мая 2023, 16:05 |
706
6
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
twitter.com/fcshakhterby

Федерация футбола беларуси объявила о том, что клуб «Шахтер» Солигорск лишен чемпионского титула в сезоне-2022 за договорные матчи.

Кроме того, команда лишена 30 очков в нынешнем сезоне и 20 очков – в чемпионате-2024. Отметим, что с солигорским «Шахтером» ранее работали украинские специалисты Юрий Вернидуб (2019, 2020) и Роман Григорчук (2020, 2021).

Кроме того, за договорняки очковые штрафы получили «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

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Шахтер Солигорск договорные матчи чемпионат Беларуси по футболу
Источник Беларуская федэрацыя футбола
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
поменять " беларуси" на "Украину"  и получился бы вполне актуальный заголовок и для нашего чемпионата.
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+4
nicksaf
У нас это тоже будет. За коррупцию судей. Не вечно же ШД контролировать федерацию футбола.
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+1
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Remark
Я ещё до войны везде писал, что рб входит в тройку самых договорных лиг. Приятно, что оказался прав. А тогда все воспринимали просто как хейт.
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0
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Xvalenok03
Мечта сине-голубых сбылась. 
Условно.
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-2
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