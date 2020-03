Федерер вернулся к тренировкам

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который недавно перенес операцию на колене, возобновил тренировки.

«Хочу удостовериться, что не забыл, как выполнять трикшоты», – написал швейцарец в твиттере.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерер не потеряет очки за турниры, которые не сыграл бы в обычное время.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY