Федерер вернулся к тренировкам

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который недавно перенес операцию на колене, возобновил тренировки.
«Хочу удостовериться, что не забыл, как выполнять трикшоты», – написал швейцарец в твиттере.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерер не потеряет очки за турниры, которые не сыграл бы в обычное время.
Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020
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Источник — Sport.ua
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